Китайский токамак установил новый мировой рекорд по времени удержания плазмы
В пятницу, 28 мая, на токамаке EAST прошел эксперимент, результаты которого крайне важны для мировой термоядерной энергетики.
Как пишет официальное китайское новостное агентство Синьхуа, максимальная электронная температура (средняя энергия электронов) плазмы достигла 160 миллионов градусов Цельсия. Такие параметры жгута ионизированного газа токамак удерживал 20 секунд. А при 120 миллионах градусов установка проработала 101 секунду.
Китайский экспериментальный термоядерный реактор EAST превзошел предыдущий рекорд длительности более чем в пять раз. Напомним, его установили корейские физики на токамаке KSTAR: они смогли удержать плазму температурой в 100 миллионов градусов на протяжении 20 секунд.
Потрясающих результатов удалось добиться специалистам Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP). Подробности своего достижения они, судя по всему, опубликуют в рецензируемом журнале, а пока поделились успехом в формате пресс-релиза. Так что детали остаются под завесой тайны. Известно лишь, что на подготовку к эксперименту ушел год непрерывной работы. В конструкцию токамака EAST, расположенного в городском округе Хэфей, внесли множество изменений, позволивших улучшить показатели стабильности плазмы.
Китайский экспериментальный продвинутый сверхпроводящий токамак EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) — важный элемент международной кооперации в проекте создания экспериментального термоядерного реактора (ITER). Он представляет собой одну из немногих в мире подобных установок с полностью сверхпроводящей магнитной системой, которую создали на основе ниобий-титановых проводников. На EAST ведутся исследования как можно более долгого удержания высокотемпературной плазмы для технологий термоядерного синтеза.
Вакуумная камера EAST изнутри полностью облицована металлическими плитками. Ее малый радиус — 40 сантиметров, а большой — 1,7 метра. Внизу камеры установили вольфрамовый дивертор, охлаждаемый водой. Максимальная интенсивность тороидального магнитного поля установки достигает 3,5 тесла. Для сравнения: магнитное поле Земли колеблется между 25-65 микротесла, а установки для МРТ — 0,5-1,5 тесла (существуют экспериментальные приборы мощностью до 10,5 тесла). Во время рекордного эксперимента сила тока в плазме превысила 500 килоампер.
Что интересно, этот токамак разработали на базе установки H-7, созданной китайскими физиками в 1990-х при непосредственном участии российских специалистов. Налицо радикальный прогресс технологий Поднебесной: на сегодня EAST — один из самых продвинутых и во многом уникальных реакторов такого типа в мире. Именно полученные во время последнего эксперимента данные могут сыграть ключевую роль в обеспечении работоспособности ITER.
Несмотря на впечатляющие достижения китайских физиков и их коллег по всему свету, даже 120 миллионов градусов на протяжении полутора минут, скорее всего, будет недостаточно для промышленного термоядерного реактора. На ITER, сборка которого наконец-то началась прошлым летом, планируют «зажечь» плазму на 150 миллионов кельвинов и удерживать не менее 400 секунд. А это тоже экспериментальная установка — первый прототип энергетически эффективного реактора создадут только к середине XXI века. Остается завидовать Солнцу, в недрах которого благодаря уникальным условиям (в том числе колоссальному давлению) термоядерные реакции прекрасно протекают при «всего» 12-14 миллионах градусов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у меня есть знакомый молодой человек, который работал на Астон Мартин, Триумф, а сейчас на Даймлер Бенц - высокомощный сектор. Он поредставлял инересные данные - Формула 1 - движок 1600 кубических санитеметров - мощность 1000+ лошадиных сил, степень сжатия до 15, обороты - до 15000, выдерживает до полной переборки пару заездов. в непрерывной работе время наработки на отказ 6 часов. Теперь обратимся к Токамаку. если рванет - а рванет точно, от Китая останется одно "и" краткое.
Каие-то местечковые понты - мы вона как можем! Эту сказку про токамак мне отец рассказывал чтобы я лучше спал 65 лет тому назад.
Сами они, в одиночку - китайцы - не могли достичь этого результата.
Скорее всего сотрудничество - предположительно с Россией.
Как и их Союз - пилотируемый космический аппарат . Нагляднно, показано в Филльме Гравитация.
И поскольку так - то и наш новый токампак скоре всего был построен на деньги - в значительной степени - китайцев
По идее он должен быть еще более совершенный. Есои конечно сне распрростертой душой - уда залезет всякая нечисть - в обнимку с китайцами.....
Интересны будут реззултаты на нем .. Ждем.
Короче, китйцы эксперементально докaзали, что "термояд" - это миф. Полное фуфло и эйнштейновщина, которой морочaт всем голову уже 60 лет. Температура на порядок выше той теоретической, но никакого "синтеза" и близко не происходит.
установки для МРТ — 0,5-1,5 тесла (существуют экспериментальные приборы мощностью до 10,5 тесла).
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на самом деле.. в клинической практике уже 3 тесла считается Старьем - повсеместно стоят аппараты по 7-8 тесла.
в научных целях используются аппарараты 20 и более тесла.
Это все России не нужно, мы энергетическая сверхдержава, продадим нефть и все купим. Нам ученые и инженеры не нужны. Нам нужны квалифицированные потребители. Рынок все решит сам. Государство в экономике - как ночной сторож в городе. Если миллионов двадцать-тридцать граждан России вымрут он наших реформ, они сами виноваты, потому что не вписались в рынок.