Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа

Россия заступилась за Нагорный Карабах в самый критический момент

Санкт-Петербург, 11 ноября. Известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна главной причиной поражения армянских войск в Нагорном Карабахе. Комментарий опубликовала пресс-служба предпринимателя.

По мнению Пригожина, армянское руководство сделало недостаточно для того, чтобы сохранить потерянную часть Нагорного Карабаха. Поведение Пашиняна после общественных выступлений в Ереване бизнесмен счел несерьезным.

«У него украли Карабах, а он ищет духи, — удивился Пригожин, напоминая о реакции премьера Армении на погром в его резиденции. — Что тут скажешь, если беспокоит парфюм, надо спасать парфюм».

В целом следует искать причины поражения Армии обороны Арцаха в высоких кабинетах в Ереване.

«Когда глава государства приходит к власти, тяжелым трудом завоевывая доверие народа, то в момент беды народ сплачивается вокруг него, становясь непобедимым щитом. А когда к власти приходят на волне хайпа, без национальной идеи, давая пустые обещания и обгаживая созданное предшественниками, — намекнул Евгений Пригожин на ереванские события 2018 года, — то народу непонятно, вокруг кого и ради чего объединяться. Национальной идеи нет – силы нет. Вокруг парфюма и водительских прав не объединишься».

По словам Пригожина, «Россия заступилась за Нагорный Карабах в самый критический момент» и «сделала даже больше, чем могла, чтобы сохранить дружбу с армянским народом».

«Сделай она это на минуту раньше, либеральные сявки лаяли бы и брызгали слюной, обвиняя Россию в агрессии, — подчеркнул бизнесмен. — А заступись на минуту позже, Карабаха уже бы не было».
 

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