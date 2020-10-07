Владелец «Метрополя» Александр Клячин «соскочил» с дела о взятках ПФР, в которых обвиняют братьев Ананьевых

15:00

Следственный комитет обвиняет экс-совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева в даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов на миллиарды рублей подконтрольной ему и его брату Дмитрию фирме «РедСис»

Cхема «госконтракты за взятки» работала, еще когда «РедСис» контролировал Александр Клячин (друг Абрамовича и Вексельберга).

Владелец отелей (сеть Azimut Hotels, «Метрополь») и бизнес-центров, используя рейдерские схемы, отобрал в 2014 году у предпринимателя Вячеслава Рудникова группу компаний «Эр Стайл» руками двоюродного брата последнего Василия Васина. На ее основе он создал IT-компанию «РедСис». Руливший рейдерским захватом «правая рука» Клячина Сергей Гордеев в нынешних материалах дела проходит как основной бенефициар компании.

Клячин был в теплых отношениях с теперь уже бывшим главой ПФР Антоном Дрозовым, пишет Телеграм-канал «Нюхач». Жена Дроздова являлась советником Клячина в Azimut Hotels.

Пенсионный фонд объявлял закупки, «РедСис» принимала участие во всех тендерах и выигрывала. Уже тогда силовики обратили внимание на взаимоотношения «РедСис» с ПФР, и Клячин решил избавиться от опасного актива.

Перед покупкой «РедСис» Ананьевых предупреждали, что актив «дурно пахнет», но братья не смогли устоять перед проторенной дорожкой к многомиллиардным контрактам.

