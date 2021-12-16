Манагер и Grenade Surround «Калейдоскопы состояний»

Исполнитель: Манагер и Grenade Surround, Название: «Калейдоскопы состояния», Стиль: психоделический панк, Год: 2020

Исполнитель: Манагер и Grenade Surround, Название: «Калейдоскопы состояния», Стиль: психоделический панк, Год: 2020

Сподвижник Егора Летова Олег «Манагер» Судаков – яркий пример творца, у которого идей всегда с избытком. Из-за этого большинство его произведений похожи на квашню: какую просторную посуду ни подбери для этого хорошо поднимающегося теста, все равно тесно будет. Недаром персональный ад Манагера заключен в самой страшной его «Песне гвоздя»: когда загоняют раз и навсегда в определенные рамки – и сиди в них до скончания века.

Закономерен вопрос: а к чему вообще рамки такому автору? Ответом на него является коллаборация с тульским проектом Grenade Surround. За плечами у тандема – два альбома «Блюдо мира» и «Геометрия чувств». По ним участникам записи сразу было ясно, что должен последовать триптих, и его завершающая часть «Калейдоскопы состояния» появилась сейчас.

Творческий метод Манагера «мелодическое мышление», когда произведение рождается в результате коллективной импровизации, цветет здесь во всей красе. Для мелодекламаций Судаков используует свои экзистенциально философские стихи, читая их по нескольку раз, чтобы слушатель прочувствовал все оттенки смысла. А Grenade Surround наруливают нечто индустриально трансовое, но никогда не перетягивающее внимание на себя, но лишь выгодно оттеняющее изначальный посыл.

Посыл же этот таков: не согрешишь – не покаешься. Конечно, далеко не так грубо и в лоб, но траектория примерно такова. Дух втискивается в материю и переживает разные неприглядные состояния, чтобы в итоге пройти окончательное очищение огнем для приобщения к вечности. Перипетии эти проецируются как на личные судьбы (Леннон спел «Дайте миру шанс» и стал счастливейшим из потом, так как мир получил этот шанс в лице Чапмена), так и на «Судьбу» России, где потомки неизменно распинают своих передков. Как бы тяжело ни было проходить через эти круги, но Манагер и Grenade Surround все же их размыкают в процессе своих камланий.

