Кровавые 90-е вернулись: как убивают владельцев парковок, портов и заводов

Убийства влиятельных бизнесменов Александра Петрова и Владимира Маругова заставили говорить о новом разгуле криминала и переделе собственности? ВИДЕО

Двадцать лет нам вещали о «стабильности» и о «постепенном вставании России с колен». О принятых в лихие 90-е кровавых разборках мы узнавали преимущественно из фильмов Алексея Балабанова и сериалов вроде «Бандитского Петербурга». И теперь «Бандитский Петербург», можно сказать, оживает прямо у нас на глазах.

В субботу 24 октября был застрелен влиятельный выборгский депутат и бизнесмен Александр Петров. На выходе из дома в поселке Великое под Выборгом его сразила пуля снайпера, который, судя по всему, стрелял с другого берега реки. По части второй «убийство па найму» статьи 105 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что СК взял расследование под особый контроль, ни исполнителя, ни тем более заказчика убийства пока так и не нашли...

Александра Петрова называли «хозяином Выборга». Депутат обижался на такую рекомендацию, но более точной характеристики журналисты не могли бы придумать при всем желании. В его руках было слишком много нитей, тянущихся к самым верхам городской власти. Владел он бензоколонками, парковками, портами и заводами – либо сам, либо через подставных лиц. Теперь его убрали либо люди, близкие к властным структурам, либо проворовавшиеся чиновники, опасающиеся разоблачения.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что убийство Александра Петрова могло быть связано с контрабандой. «Меня особенно насторожило убийство Александра Петрова, поскольку в сферу моего изучения входит контрабанда, - признался он Росбалту. – По слухам, Петров мог контролировать идущие через Северо-Запад товарные потоки, не совсем чистые на предмет таможенных платежей».

Схожая с убийством Петрова история произошла вечером 1 ноября в Подмосковье, где из арбалета был убит владелец ООО «Мясная империя» Владимир Маругов.

Владимир Маругов. Стоп-кадр с видео

Трагедия разыгралась в деревне Аносино Истринского района Московской области, где проживал бизнесмен. Связав 54-летнего предпринимателя и его 36-летнюю гражданскую жену в бане, злоумышленники в масках начали требовать у него деньги. В итоге спутница Маругова сбежала, а сам он получил смертельный выстрел из арбалета в грудь.

Дальнейшие события разворачивались не менее захватывающе, чем в том же сериале «Бандитский Петербург». В поселке Аносино полицейские заметили подозрительную машину с прикрытыми пленкой номерами и начали ее преследовать. Авто было брошено, а в его салоне нашли и арбалет. По номеру средневекового орудия убийства вычислили и его покупателя – одного из нападавших. В квартире преступника обнаружили… прикованного к кровати пенсионера, которого сторожил еще один бандит. Преступники промышляли вымогательством квартир у своих жертв.

Несмотря на то, что бизнесмен обладал внушительными активами (ООО «Строй-проект», ООО «СК Теплосеть», был гендиректором ЗАО «Наска», ООО «Легпромактивы» и др.), в последние годы его стабильно преследовали неудачи. В 2013-м он развелся с женой-поэтессой Татьяной Маруговой, которой удалось получить в собственность колбасный завод, особняк и квартиру в Москве. Тогда же была начата процедура банкротства Маругова, долги которого исчисляются 5 миллионами долларов. Одним из кредиторов Влалимира Маругова был его отчим Александр Беленький, на территории которого предприниматель фактически и проживал.

В 2019-м сын Маругова погиб в ДТП на Фрунзенской набережной. Мужчина ехал на мотоцикле и врезался в такси, которое начало разворачиваться, не пропустив его. Оба транспортных средства загорелись.

Несмотря на сходство преступлений, адвокат Владимир Жеребцов заявляет, что говорить о возвращении кровавых 90-х было бы некорректно. Отстрелы же юрист связал с тяжелой экономической ситуацией. «Сейчас очень тяжелые экономические условия, многие потеряли работу, и нет тех финансовых потоков, что были раньше, - рассказал Жеребцов Росбалту. – С коронавирусом все серьезные компании «сдулись». Только сфера продуктов питания и лекарственных препаратов держатся, остальные производства практически толком не работают. Уровень жизни упал на порядок у всех, включая бизнес. Если раньше бизнесмен спокойно зарабатывал $25-40 тысяч, то сейчас, извините, десятка — за счастье».

Владимир Жеребцов сомневается, что 90-е вновь на дворе. «Почвы для новых 1990-х нет, и условия не те, - убежден он. – Общество и бизнес прозрачны. Выйдите на улицу — сколько камер висит. Мы с вами по телефону сейчас общаемся — нас слушает, может быть, не одна спецслужба. Возможности взять человека под колпак такие, каких никогда не было. Отследить последнюю пару лет вашей жизни — не проблема. Мы сейчас реально живем в полицейском государстве, и беспредела 1990-х оно не допустит. Того «воровского» мира, что раньше, уже нет. Я «солнцевских» знаю хорошо, они все бизнесмены серьезные. А шпана вычисляется моментально».

А вот генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Михайлов уверен, что передел собственности в самом разгаре: «Многие сферы деятельности, которые сегодня имеют многих хозяев, начинают сосредоточиваться в одних руках. «Крайние меры», которые были вчера недопустимы при разборках (убийство конкурента или партнера), начинают медленно включаться в арсенал. В том числе — в экзотическом виде: из арбалетов, чтобы не было слышно выстрелов».

