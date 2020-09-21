«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв»: что готовят храмоборцы в Чите

Читинцы выступили против инициативы РПЦ возвести храмово-спортивный комплекс на восьми гектарах Соснового бора. ВИДЕО

Ситуация в России (впрочем, как и практически во всем мире) накалена до предела. Нередко достаточно малозаметной искры, чтобы все полыхнуло. В таких условиях нужно вдвойне предусмотрительнее быть с потенциальными очагами напряженности.

Многим памятна прошлогодняя история со «скверным храмом» в Екатеринбурге. Пресловутый сквер, из-за которого разгорелся сыр-бор, тогда удалось отстоять. Но теперь аналогичный очаг напряженности разгорается в Чите, где в районе Сосновый бор РПЦ задумала возводить храмово-спортивный комплекс во имя мучеников Флора и Лавра на восьми гектарах земли.

Против этой инициативы выступили полторы тысячи местных жителей, поставивших свои подписи под петицией. Люди, в частности, протестуют против вырубки сосен. Тем более, спортивный центр без религиозной подоплеки и без вырубки собирался строить здесь уже с 2017-го года бизнесмен Владимир Когерманов, но чиновники ему всячески ставят палки в колеса.

«Я уже устал, честно, я устал, – пожаловался он порталу Сибирь.Реалии. – Документацию мы разрабатывали с 2017 года, это все подтверждается документально, подписями чиновников. Мы хотели сделать детский спортивно-оздоровительный комплекс. Не можем мы к нему привязывать религию, так как самбисты – это буряты у нас в крае. Если мы говорим о конфессиях, то пусть это будет для всех. А спорт – дело такое, нерелигиозное».

Другой спорной территорией для возведения храма является улица Ангарская в Чите. Дело в том, что площадка примыкает к зданию бактериологической лаборатории, где, в частности, берут анализы на коронавирус. По санитарным нормам это строительство тоже стоит под большим вопросом.

Обсуждение по столь животрепещущим вопросам состоялось на спортивной базе «Березка». Общественники недоумевают, почему была выбрана столь неудобная для приезда на общественном транспорте территория, куда смогли добраться далеко не все желающие. Например, местных монахинь вообще привезли на туристическом автобусе.

Как непримиримые противники, стороны разместились по разным сторонам поля. Дискуссия шла вне рамок элементарной культуры общения, стороны перебивали друг друга и освистывали. Главе Забайкальской епархии митрополиту Димитрию напомнили, например, что лучше бы он восстановил 300-летний храм в селе Калинино, на который еще в 2012 году было собрано 10 миллионов рублей.

«И по поводу Калинино и прочих храмов. Я участвовал во всех совещаниях, которые проводились по Калинино, – заявил Димитрий. – Ситуация такая: на данный момент храм церкви не принадлежит, он принадлежит городу Нерчинску. И мы никаких законных действий не можем там произвести».

Также митрополит напомнил, что земля под храмы не выделялась в Чите уже 20 лет. «Последнюю борьбу мы помним за кафедральный собор, а это был 2000 год. Но представьте себе, сколько времени прошло. Не вдруг и не сразу… Это длительная плодотворная работа… Если кто-то не очень хорошо чувствует себя, когда видит крест или храм, это уже другого рода болезнь, и это не предлагается к обсуждению… Не предполагается участие, во всяком случае сейчас, администрации или иных государственных органов в этих проектах».

В итоге паблик ВКонтакте устроил голосование, посвященное строительству объектов РПЦ в выбранных епархией местах. Среди свыше тысячи проголосовавших всего 6,4% высказались за. Прочие инициативу не поддержали. Мало того, их очень возмутили слова митрополита Димитрия о том, что он «не планирует у всего Забайкалья спрашивать, строить тут храм или нет». «Простите, но я не собираюсь и не планирую у всего Забайкалья спрашивать, строить мне здесь храм или нет. Я действую по закону. И согласно этому закону я обращаюсь в администрацию», - заявил он.

Под голосованием многие оставили комментарии с объяснением своей позиции. По сложившейся традиции, многие упирают на то, что сейчас, дескать, много храмов, но мало больниц и учебных заведений. В этих высказываниях много эмоций, но их суть неплохо передает комментарий читинца Александра Игумнова: «Я не против строительства храмов, но после того, как будут решены все социальные вопросы. То есть построятся школы, не будут дети ходить в школу в три смены. Пусть сначала решатся наши проблемы».

Формально слушания были проведены, а это значит, что дальше о ходе стройки можно людей не информировать, поскольку их мнение носит рекомендательный характер. Самое неприятное в этой ситуации, пожалуй, то, что храмоборцы и не сдаются. Они обменялись контактами и готовы к пикетам на месте стройки.

«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв, – говорит Роман Берг, депутат Заксобрания Забайкальского края. – Ко мне приходят с обращениями против строительства храмов избиратели, люди говорят, что собирают подписи, будут обращаться к Трутневу (полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - ред.) и к главе государства. Люди очень возмущены поведением митрополита Димитрия, главы Забайкальской епархии».

Данные проверок из градостоительного комитета Читы поступят примерно через неделю. Пока же складывается ощущение, что обе стороны изрядно погорячились и им необходимо сесть за стол переговоров (а не стоять стеной по разные стороны футбольного поля), чтобы элементарно услышать друг друга.