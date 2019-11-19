Дума Екатеринбурга окончательно запретила строительство храма в сквере

10:19

Депутаты Думы Екатеринбурга изменили "религиозный" статус участка в сквере, где собирались строить храм святой Екатерины, на статус земли общего пользования, пишет "Интерфакс".

Тем самым парламентарии города окончательно поставили запрет на строительство скандального храма на этом месте.

Как пишет агентство, депутаты единогласно проголосовали за перевод территории сквера из категории земли религиозного назначения (категория ЦС-5) в категорию ТОП-1 - земли общего пользования, строительство на которых запрещено.

Отмечается, что на этом решении настаивал ряд депутатов гордумы и общественники. Избирком Екатеринбурга несколько раз отказывал инициативной группе в их желании провести референдум по статусу участка в сквере. Причиной отказа избиркома были ошибки в представляемых документах.

Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. Несмотря на то, что еще в июне 2019 года местная епархия отказалась от планов строительства, земля в "общее пользование" не вернулась.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 отбывали административный арест.

Также суд в Екатеринбурге оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионера Вадима Панкратова, который на одной из таких акции протеста замахнулся на полицейского плакатом. Как сказал представитель суда, пожилой мужчина был признан виновным в применении насилия к представителю власти.