Скандальная поп-принцесса Бритни Спирс

Ее любят и ненавидят, каждый ее сингл становится событием

А каждый скандал – обсуждаемой сенсацией. За свою жизнь Спирс пережила многое. Всем известна история с неудачным замужеством и последовавшим нервным срывом. Но было в ее жизни и счастья – она родила двух сыновей и достигла мирового успеха, несмотря на вполне заурядные вокальные данные, в основном – благодаря обаянию и трудолюбию. Бритни нельзя назвать иконой стиля, и вместе с тем тысячи поклонниц по-прежнему хотят быть на нее похожими.

Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в США в городке Кентвуде, где практически все знают друг друга в лицо. Ее мама была учительницей, отец – строителем.

Когда она была совсем маленькой, родители отправили ее петь в церковный хор. «Мне было 8 лет, и я замучила маму. Я ходила по дому с баллончиком из-под лака и представляла, что это микрофон», – вспоминает певица.

Юное дарование отвели на прослушивание – диснеевский канал искал ведущих для шоу. Девочку заметили, но не взяли из-за слишком юного возраста. В 11 лет Бритни снова пришла на прослушивание в «Микки Маус Клаб», и на сей раз ее взяли. Ее коллегами по шоу оказались будущие звезды Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк. «Мне было очень стpашно выходить на сцену, я даже забывала все, что нужно было делать, и очень хотела сбежать. Но у меня была мечта, и я просто шла за ней», – рассказывает Бритни.

Стремительный взлет

После закрытия шоу Бритни вернулась в родной город. Но жизнь в провинции не могла сравниться с Нью-Йорком, и вскоре девушка отправилась на штурм музыкального Олимпа.

Дальнейшая история напоминает сказку о Золушке. Спирс записала демо-кассету, отправила ее в звукозаписывающую компанию Jive Records и получила приглашение на прослушивание. Продюсеры разглядели ее талант и отправили в Швецию записывать альбом. Дебютная пластинка Baby One More Time вышла в 1999 году и заняла верхнюю строчку хит-парада Billboard. Альбом 15 раз стал платиновым, а девушка из американской глубинки превратилась в мега-звезду. Второй альбом «Oops!.. I Did It Again» закрепил за ней статус суперзвезды.

Бритни постоянно пробовала себя в новых областях: снималась в кино, писала книги, придумывала ароматы духов, даже успела открыть ресторан. Тем временем песня Toxic принесла ей первую статуэтку «Грэмми», а клип стал одним из самых дорогих в истории видео.

Семейные катастрофы

Ее карьера шла по нарастающей, но в личной жизни стабильности не наблюдалось. Первой любовью Бритни стал Джастин Тимберлейк, с которым она познакомилась в телешоу «Клуб Микки-Мауса». После их пути разошлись, но ненадолго: вскоре Джастин стал участником бойз-бенда N'Sync, а Бритни выступала на разогреве перед их концертами.

Романтические отношения связывали Бритни и Джастина с 1999 года – именно тогда Бритни обрела свою феноменальную популярность. И Джастин, и Бритни были кумирами молодежи, а вместе они тем более казались образцовой парой. Но свадьбой дело не закончилось. Их союз продержался четыре года, после чего Джастин обвинил возлюбленную в измене. Многие надеялись на их примирение, но Спирс и Тимберлейк остались лишь друзьями.

За этим последовало странное замужество певицы – решение выйти замуж было спонтанным, на волне развлечений в Лас-Вегасе. И в 2004 году Бритни на 55 часов стала женой друга детства Джейсона Александера. Брак посчитали одним из самых кратковременных звездных союзов. Ну а Бритни получила выговор от мамы за такую легкомысленность.

Став женой во второй раз, Спирс узнала все негативные стороны семейной жизни. Кевин Федерлайн выступал у нее на подтанцовке в гастрольных турах – до тех пор, пока между ним и певицей не завязался роман. После свадьбы Бритни решила на время оставить карьеру и уделить время семье. Несмотря на рождение первенца, Шона Престона, Кевин предпочитал семейным заботам друзей и ночные клубы. Но Бритни не спешила расставаться с ним, и в 2006 году снова объявила о своей беременности и родила второго сына – Джейдена Джеймса. Но дети не помогли сохранить семью: уже в ноябре 2006 года Бритни и Кевин развелись.

В итоге певица буквально слетела с катушек, а папарацци кормились ее несчастьем, как стервятники. Все помнят ее странные выходки вроде бритья головы, звонков в полицию с просьбой привезти ей пиццу на дом, пьянства, разгуливания вне дома без нижнего белья и зависимости от препаратов.

Казалось, после такого падения звезде никогда не стать прежней и не выйти на новый уровень в карьере. Преданные поклонники, которых осталось не так много, не уставали проклинать Федерлайна как виновника депрессии Бритни.

Сегодня Кевин и Бритни связаны лишь общим прошлым и детьми, но до сих пор семейство Федерлайн не устает паразитировать на популярности звезды, а Кевин регулярно появляется в хрониках таблоидов.

Возвращение на сцену

Крах семейной жизни и смерть любимой тети выбили Бритни из колеи. Она стала злоупотреблять алкоголем и наркотиками и не вылезала из ночных клубов. Под давлением родителей певица прошла курс лечения, но ее жизнь продолжала катиться под откос. В 2007 году она выпустила альбом «Blackout», который критики признали худшим за всю ее карьеру.

Самым большим ударом для певицы стал запрет видеться с детьми. Опекуном малышей был назначен бывший муж. Мать так не хотела отпускать детей, что к дому пришлось вызывать полицию. После этого Бритни отправили к психиатрам, врачи признали ее временно недееспособной.

В этот тяжелый момент Спирс помогла поддержка семьи. Отец взял жизнь дочери в свои руки, помог ей добиться права видеться с сыновьями и заставил вновь заняться музыкой.

Бритни стала возрождаться из пепла – записала два новых альбома и объехала мир с гастролями. Ее имя вернулось в список самых влиятельных знаменитостей журнала Forbes. А в 2011-м звездный статус Бритни был закреплен премией MTV «Признание поколения», где награду ей вручила Леди Гага.

Жизнь продолжается!

После реабилитации Бритни вновь закрутила роман с коллегой. Джейсон Трэвик был ее менеджером. Они прожили вместе три года, и ни разу не дали повода усомниться в своих нежных чувствах – обнимались на светских мероприятиях, проводили романтические каникулы в теплых краях и говорили о своей любви в различных интервью. Трэвик завоевал доверие сыновей Бритни, кроме того, ради любимой он похудел на 20 килограмм! По признанию Спирс, она была готова к очередному замужеству.

В конце 2011 года Бритни и Трэвик обручились, и в Твиттере певицы появилась запись: «Прошлой ночью Джейсон удивил меня подарком, который я ждала. Я безумно рада!». Безымянный палец Бритни украсило бриллиантовое кольцо в 3 карата. Поклонники звезды вздохнули с облегчением – наконец-то у Бритни не только в карьере, но и в личной жизни всё налаживается. Свадьба Бритни Спирс и Джэйсона Трэвика была запланирована на декабрь 2012 года, но в январе 2013 года Спирс и Трэвик разорвали помолвку.

Расставание пары стало для всех полной неожиданностью. Ведь Спирс называла их роман «союзом душ»: «Мы обычные люди. Что мы делаем? Мы много работаем, смотрим фильмы, гуляем». Вспомнив эти слова Бритни, американский журнал People предположил, что Спирс и Трэвик расстались, потому что им просто стало скучно друг с другом.

А через месяц у Спирс появился новый ухажер, им оказался 27-летний Дэвид Лукадо из Вирджинии. Они ходят вместе по магазинам, гуляют, путешествуют и выглядят очень счастливыми. Бритни не комментирует эти отношения, видимо, просто получая от них удовольствие.

Эволюция стиля

Многие, услышав о стиле Бритни Спирс, разводят руками. Дескать, а что, у нее есть стиль? Ведь ее неудачные образы часто становятся наглядными примерами бьюти-ошибок, которые не стоит повторять.

Действительно, страстная любовь к майкам с провокационными надписями, короткие юбки и отсутствие нижнего белья в переломные моменты жизни сослужили певице дурную службу. Но далеко не всегда Бритни выглядела плохо. И хотя назвать ее иконой стиля никак нельзя, порой она примеряла весьма удачные образы.

На заре карьеры, несмотря на заявленную девственность, Бритни одевалась очень нескромно, и не только на сцене. Стиль Бритни Спирс того времени – кричащая сексуальность. Она часто демонстрировала ухоженный животик, любила узкие джинсы и платья с обнаженными плечами.

Рождение сыновей изменило ее отношение к жизни. Пик популярности был позади, она перестала следить за собой, поправилась и позволяла себе выходить в свет в бесформенной одежде. Звезда носила туники с широченными рукавами, рваные майки, тренировочные растянутые штаны, нелепые шорты и черные колготки в сеточку, которые уродовали и без того расплывшуюся фигуру певицы.

Когда Бритни решила вернуться на сцену и вернула себе утраченную стройность, она снова стала носить маленькие платья с блеском и стразами, бахромой и кружевом, подчеркивающие ее женственность. Но и по сей день певица, хоть и старается выглядеть элегантно, уважает джинсы с прорехами и растянутые майки. Она избегает длинных юбок, поскольку они ее не привлекают. Ей нравятся мини-юбки. Но больше всего ей нравится носить кроссовки. Еще в 2000 году Бритни призналась, что у нее есть 30 пар кроссовок «Sketchers» всех типов и цветов.

И все же ради нового возлюбленного Дэвида Лукадо Спирс слегка изменила стиль одежды, теперь она выбирает более романтичные наряды. Знаменитость призналась в одном из интервью, что ей нравится стиль Кэти Холмс и она сама планирует превратиться в настоящую леди, отдать предпочтение классике и отказаться от эпатажа. Как знать, может, скоро мы увидим совсем иную Бритни?

«На работу с утра – каждодневный подвиг!»

Поддерживая форму, Бритни занимается йогой, работает на беговой дорожке, а также часто проходит процедуру лазерного лифтинга.

В своём интервью певица призналась, что делает большое количество упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы, занимаясь под присмотром тренера три раза в неделю.

Также Спирс поведала о том, что следит за тем, что находится у неё в тарелке. Правда, это дается ей тяжело: «Диета, которую разработал мой диетолог, очень жесткая, по крайней мере, для меня. Никаких спагетти, пирожных и шоколадного печенья».

Бритни не скрывает, что гордится собой и тем, что ей удалось восстановить форму. Она понимает, что работать над собой стоит с удвоенной силой, чтобы сохранить достигнутое и продлить молодость. Хотя ничто человеческое звезде не чуждо. Например, встать и пойти на работу с утра – это её большой каждодневный подвиг, говорит звезда. «Иногда сложно себя мотивировать, но как только вы выходите после утреннего душа, вы понимаете, что практически завоевали мир».

Фото с сайта britneyspears.com