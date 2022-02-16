Чубайс предлагает ввести зеленый налог в России. Что это, если не вредительство?

Углеродный налог - придуманная глобалистами форма дани, которую предполагается выплачивать в пользу «развитых» государств. И что же в этой связи предложил Чубайс на совещании у своего конкурента Белоусова?

Анатолий Чубайс всё никак не может угомониться. Сислиб продолжает продавливать зеленую повестку Запада. Причем делает это нарочито открыто и откровенно.

На днях первый вице-премьер Андрей Белоусов, который "отжал" у Чубайса "зеленую повестку", провел совещание на предмет готовности России к углеродному налогу Евросоюза.

Напомним, что с 2026 года Евросоюз вводит так называемый углеродный налог, под который попадут "грязные" компании и отрасли. Основной удар придется на металлургию, химию, удобрения, электроэнергию, цемент и ряд иных отраслей.

Разумеется, ни о какой борьбе за экологию речи не идет. Наоборот, плата за выбросы дестимулирует компании вкладывать в экологическую модернизацию производств, поскольку норма прибыли снижается. Для чего вкладывать огромные деньги в снижение углеродного следа, если в результате экономии они вернутся через 15-20 лет?

Если бы ЕС действительно хотел бороться за экологию, то он бы, наоборот, взимая налог, субсидировал те компании, которые подтверждают инвестиции в экологию. Но тогда получается, что ЕС направлял бы эти деньги не в свою экономику.

Углеродный налог - придуманная глобалистами форма дани, которую предполагается выплачивать в пользу "развитых" государств

И что же в этой связи предложил Чубайс на совещании у своего конкурента Белоусова:

"То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза".

Вроде бы Чубайс и прикрывается благими целями. Но углеродный налог в России он предлагает ввести уже в 2024 году. Что же произойдет дальше? Здесь все понятно. Резкий рост стоимости выпускаемой в России продукции и, следовательно, вытеснение наших товаров с западных рынков.

Ведь сейчас наши компании выигрывают за счет меньших, по сравнению с Западом, затрат на производство. Это и электроэнергия, и доступ к сырью, и низкие затраты на оплату труда. Поэтому тем же металлургам и производителям удобрений удается удерживать приличную долю, в том числе, и на западных рынках. После введения углеродного налога они лишатся этого преимущества.

Сейчас не будем касаться вопроса, куда офшорные компании выводят прибыль и сколько денег (по сравнению с дивидендами) инвестируют в экономику. Здесь речь идет совершенно о другом.

Если, как предлагает Чубайс, будет введен углеродный налог с 2024 года, наш бюджет, конечно, получит определенный дополнительный доход, но потери будут куда более существенными.

Это как сокращение налогооблагаемой базы вследствие сокращения выпуска продукции, так и массовое увольнение сотрудников предприятий. Возьмем ту же "Северсталь". У компании Мордашова половина продукции отправляется на экспорт.

Вот истинная цель Чубайса - через зеленую повестку нанести удар по экономике России. Впрочем, здесь он не оригинален. Он просто исполняет решения глобалистов, которые придумали всю эту зеленую повестку исключительно для отстаивания своих геополитических интересов. Это их новый инструмент давления на Россию и Китай.

В это же время Белоусов считает, что радикальные решения принимать рано. У нас еще есть время подготовиться. В конечном счете выбор будет сделан из двух вариантов: либо введение углеродного налога (но не в той форме, которую предлагает Чубайс), либо создание механизма торговли квотами.

У нас тоже есть определенные соображения на данную тему. Если говорить кратко - то не все так драматично, и наша экономика сможет не только не понести потери, но и получить хороший драйвер развития.