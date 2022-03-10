Вадим Степанов защитил русских котиков от посягательств европейцев

Концерт проекта Вадима Степанцова Masta Don’t состоялся в «Эскобаре» 4 марта

У лидера «Бахыт-Компота» столько групп, что непосвященному в этих лабиринтах даже не стоит пытаться разбираться. Вдвойне отрадно, что они отнюдь не являются сиюминутной прихотью маэстро. Masta Don’t, например, существует уже лет десять. Крымские музыканты из «Бурлеск-оркестра» обеспечивают Степанцову звучание в духе панк-варьете и безупречную визуальную картинку, поскольку трио инструменталистов знает толк в тщательно подобранных ярких нарядах. Формально это — акустика, но драйва от нее ничуть не меньше, чем от электрических сетов «БахКомпота».

В этом воочию смогли убедиться посетители «Эскобара» притихшим пятничным вечером. Будучи галантным кавалером, Masta Don’t чествовал женщин. «Скоро праздник, и поэтому — мы здесь», - поприветствовал Вадим Степанцов и испоонил несколько песен в тему, вроде «Маленькой феи», «Весны» и «Заклинательницы змей», которую окрестил «страшной». Все это время участники группы резво подпевали, демонстрируя поразительно слаженное многоголосье. А басист команды Валентин Петриченко невероятно раскочегарился в песне про диджея, зажигая с контрабасом наперевес и корча уморительные мины.

Блок серьезных песен открыл «Несуществующий рыцарь», которого Степанцов представил как «рыцаря не печального образа, а духа в латах, который всегда побеждает». Победоносный конферанс был предпослан и «Коту», напомнившему магистру Ордена куртуазных маньеристов о притеснениях спесивой Европой вслед за параолимпийцами и наших котов. «Мы всегда за котиков особенно за русских!» - признался он и напомнил, что недаром хэштегом «Мастодонта» служит слоган «котики и бантики». Далее весьма к месту Вадим Юрьевич помянул «Шамана Саня», который «нашлет проклятья на мир чистогана». Завершилось первое отделение апгрейдом «Ой, мороз, мороз» и «самой душещипательной» песней в репертуаре группы «Месяц едет, котенок плачет».

Второе отделение стартовало с серии озорных переделок известных песен. На мотив «Ветер с моря дул» было спето «Петя Боре вдул», а «Песня идущего домой» Вячеслава Бутусова, как по мановению волшебной палочки превратилась в «Собянинскую плитку». От умиротворения оригинала последней не осталось и следа. Однако Вадим Степанцов чуть подсластил пилюлю, напомнив, что если б не столичный градоначальник со снятием ковидных ограничений, то мы бы тут не встретились.

Встреча оказалась особенно жаркой, когда «Мастодонт» сыграл «требующий цивилизационной и филологической подготовки трек о сложных девиациях современного мира» «Отхарасили» на мотив «Очарована, околдована» и «Ты меня никогда не забудешь». Дамам, оставшимися дамами Степанцов адресовал переведенную на русский «Siffler sur la colline» («Зай-зай-зай-зай»). А вот мужчинам, не удержавшимся в рамках своей сексуальной ориентации, досталась «Чурбано Латино». При упоминании о трансвеститах певец подошел к одному из столиков, лукаво указав на него рукой. Но шуточный демарш был воспринят адекватно, так как за столиком сидели друзья музыкантов.

«Ж… отдельно, Россия отдельно» Вадим Степанцов не исполнял уже давно, поэтому был вынужден подглядывать в ее текст на телефоне. Да и вообще его настроение в этот вечер было совсем не упадническим. Признавшись, что предчувствует приближение новой эры, Степанцов изъявил желание исполнить новогоднюю «Смородиновый лист». Не обошлось и без дежурной поздравлялки «8 марта — дурацкий праздник». Тем же бывалым барышням, которым было все еще мало, бэнд подарил на бис улучшенную версию песни «Браво» «Добрый вечер, Москва!» с неподражаемым запевом «эй, город эй — столько дырок и щелей».

