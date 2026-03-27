Более миллиона иранцев мобилизованы на случай вторжения США
Иран мобилизовал войска на случай наземной операции США. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
«Более миллиона иранских бойцов были мобилизованы для наземного противостояния американским силам», — цитирует публикацию Газета.RU.
До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует отправить сухопутные войска для захвата иранского острова Харк. Однако Reuters со ссылкой на аналитиков сообщает, что эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт.
Как следует из текста, ВС США, вероятно, «смогут относительно быстро захватить остров, но это не обязательно приведет к быстрому и решительному завершению войны, к которому стремится Трамп». По мнению экспертов, вторжение на остров приведет к затягиванию боевых действий, а не к «решающей победе».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А, да - "мы с Китаем, мы с Индией, мы с Бразилией". Как писал Дюма: "Галантерейщик и кардинал - великая сила"
во всех этих "сотнях разрушенных каартир" никто не жил, коль скоро говоришь всего о трех десятках убитых гражданских?
Короче, когда начинаешь врать, то хоть немного подумай о несообразностях в собственном вранье
Ну и много навоевал? Сколько сбил израильских самолётов? Сколько военных уничтожил? Пока результаты - три десятка убитых случайных гражданских (евреев, арабов и иностранных рабочих) и несколько сотен разрушенных жилых квартир. Сравните с многажды уничтоженной военно-политеской верхушкой Ирана и ущербом военно-промышленному комплексу, КСИРУ и прочим басиджам
Слово "геополитика" Вам незнакомо?
Проблема в том, что один- два удара тактическим ЯО по Ирану дадут очень мало в плане выигрыша войны. Но сильно сплотят иранский народ- еще больше, чем подлое убийство детей в Иране. И покажут всему миру- Америка- бандит. Тогда что Америке останется делать? Превращать Иран в ядерную пустыню или признавать поражение и уползать? А в случае даже ограниченного применения ЯО у Ирана окончательно развязываются руки. Он тогда может применять по США, Израилю и арабским шейхам любое оружие- по любым целям. Выжечь все, что относится к нефти и газу в регионе. Уничтожить опреснительные установки. Уничтожать жилые кварталы у шейхов. Монархиям Персидского Залива тогда конец. Они тогда узнают, что такое машина времени- когда через пару дней они окажутся в 19 веке. Оттуда просто все разбегутся (кто сумеет уцелеть). Шейхи будут прямо прыгать от радости и благодарить Израиль и США за их доброту и заботу. Ничего- шейхам будет полезно заняться мытьем туалетов и сбором пластиковых бутылок- и поразмышлять, стоило ли дружить с Америкой. Или было лучше выгнать американские базы со своей территории и повесить американских бандитов как бешеных собак- пока не поздно. Второй вариант мне кажется более разумным.