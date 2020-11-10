Почему вчера из уст российских официальных лиц не прозвучало ни слова о происшедшем с нашим вертолетом Ми-24 над территорией Армении?

Вчерашнее вечернее информационное пространство буквально взорвала новость, пришедшая из Армении: «Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий. 9 ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении.

Два члены экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету».

И если первоначально ещё не было точно известно, кто же сбил российский вертолёт, то к 21 часу МИД Азербайджана признал то, что это его военные выполнили пуск ПЗРК.

Ситуация стала наливаться мрачными красками угрозы надвигающегося крупномасштабного военного конфликта. Вертолёт был сбит над территорией Армении с территории Азербайджана, что полностью укладывалось в условия задействования военной составляющей договора о коллективной безопасности стран входящих в ОДКБ. Но при этом из уст российских официальных лиц не прозвучало ни слова о происшедшем, а сам секретариат ОДКБ ограничился лишь нейтральным заявлением.

Молчало Министерство обороны, молчал МИД, молчал Кремль. Даже в главной новостной программе «Время» информация о сбитом вертолёте не вышла в топ новостей. Соцсети тут же наполнились воплями «всёпропальщиков», которые сворой борзых бросились обвинять российское руководство в преступном бездействии, бессилии и пренебрежении российскими интересами. Главной темой стал саркастичный вопрос — запретят или не запретят в России продажу азербайджанских помидоров?

При этом у военных экспертов почти сразу возник резонный вопрос — почему российская военная колонна, да ещё в сопровождении вертолётов, что называется, «по-боевому», оказалась вечером, в тёмное время суток за несколько сотен километров от свой базы в Гюмри, в паре километров от границы с Нахичеванской областью, на дороге, ведущей в армянский Гардис, трассу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией? Что за странный манёвр? Это был ключевой вопрос. И в час ночи по Москве 10 ноября ответ был получен.

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором сообщил о достижении договоренности с Арменией и Азербайджаном о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

«9 ноября президентом Азербайджанской Республики (Ильхамом) Алиевым, премьер-министр Республики Армения (Николом) Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут мск 10 ноября. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях», — сказал Путин.

Согласно договоренностям, стороны обменяются военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших. Кроме того, указал Путин, беженцы вернутся в покинутые в непризнанной Нагорно-Карабахской республике районы под контролем управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Все транспортные пути в регионе будут разблокированы.

И ключевой пункт плана, который его в корне отличает от всех ранее подписанных перемирий — сторонами принято решение о размещении российских миротворцев в Карабахе. Подписание этого плана подтвердили премьер Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев.

И тут же стало понятно, что же за колонна оказалась на ночной дороге под Ерасхом — это была колонна российских миротворцев, выдвигающаяся на границу с Нагорным Карабахом.

Я не любитель пафосных фраз, но мы наблюдаем «эндшпиль» великолепной геополитической шахматной партии, сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией. При этом ни одна из сторон не осталась в накладе.

Россия выступила ключевым геополитическим игроком региона, окончательно закрепив за собой статус мировой державы и лидера на постсоветском пространстве. В военном отношении ею была разряжена «карабахская мина», которая почти тридцать лет грозила взорваться большим региональным конфликтом, способным превратиться в неконтролируемую войну с участием почти всех стран Закавказья. Не Россия начала эту войну, а непримиримые противоречия двух стран, уже почти тридцать лет ведущих борьбу за земли Карабаха, спесь и недоговороспособность нынешнего руководства Армении. Но мощное «силовое поле» России смогло удержать цепную реакцию конфликта в замкнутых границах семи пограничных районов, а выдвинутые сюда российские миротворцы должны окончательно остудить этот реактор и передвинуть границу нашего военного присутствия в сам Карабах.

Азербайджан смог вернуть себе почти все утраченные двадцать восемь лет назад территории, укрепить себя на международной арене как сильное в военном отношении государство и подняться в рейтинге стран бывшего СССР как самая развитая и независимая республика. При этом Ильхам Алиев, подписав соглашение о перемирии и вводе миротворцев, получил лавры мудрого и дальновидного политика, вовремя остановившего войну и сохранившего спорный и крайне болезненный для мирового сообщества «карабахский вопрос» для дальнейшего мирного его разрешения. Отныне он уравнялся со своим отцом Гейдаром Алиевым на политическом олимпе азербайджанской истории.

Турция смогла укрепить своё влияние на Азербайджан, выступив его стратегическим союзником, оказывая военную и дипломатическую поддержку на всех уровнях и подчеркнуть своё геополитическое присутствие в Закавказье.

И даже Армения, несмотря на военный разгром, подписав мирное соглашение, смогла сохранить для себя свою святыню — Арцах — Нагорный Карабах, который теперь будет прикрыт не армией Нагорного Карабаха, которая сражалась отчаянно и храбро, но была всё же разгромлена и, понеся огромные потери, вынуждена была отступить почти со всех удерживаемых ранее территорий, а российскими миротворцами. Силой куда более надёжной и гарантирующей мир и покой Карабаха.