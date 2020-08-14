Либералы в правительстве пошли на откровенный саботаж распоряжений президента

Политическая харизма президента Владимира Путина рискует сгореть за 4 месяца, как лампочка

Владимира Путина ожидает тотальный саботаж его прямых указов и поручений по наиболее важным инфраструктурным, социальным и экономическим направлениям, и прежде всего - в здравоохранении и образовании. Причем порядка 95% всей этой «подковерной» аппаратной борьбы будет полностью закрыто от подавляющего числа сторонних наблюдателей. Об этом, в частности, заявил известный российский экономист Михаил Хазин.

Примечательно, что ранее многие эксперты, включая оппозиционных политиков, также выдвигали предположения об игнорировании, затягивании, невыполнении и откровенном саботаже указов и поручений главы государства, напрямую влияющих на социальную и экономическую обстановку в стране. Но такие претензии из их уст звучали в адрес кабинета министров во главе с «членом тандема» Дмитрием Медведевым. Однако в самом начале нынешнего года это правительство было неожиданно отправлено в отставку, в освободившееся кресло «непотопляемого» премьер-министра сел технократ Михаил Мишустин, а новый состав его кабмина подвергся заметной перетасовке.

Впрочем, Михаил Хазин настаивает на том, что даже после таких пертурбаций саботаж указаний главы государства налицо.

Во-первых, перечисляет он примеры, колоссальные объемы денежных средств, предназначенных для прямого вливания в экономику страны в моменты пикового кризиса из-за пандемии коронавируса, внезапно исчезли. Это означает, подчеркивает Михаил Хазин, что на самом деле они были переведены в валюту и ушли на офшорные счета.

Во-вторых, почему-то именно в момент предоставления адресной финансовой помощи российскому бизнесу и семьям с детьми в элитных районах российской столицы начался настоящий бум спроса на дорогостоящую недвижимость. Именно на недополученные многими россиянами и предпринимателями деньги, настаивает экономист, и покупались роскошные дома на Рублево-Успенском шоссе.

Уже осенью, резюмировал Михаил Хазин, Россию поджидает вторая волна коронавирусной инфекции, в связи с чем могут быть введены новые ограничения в работе государственных учреждений и частных предприятий, и Владимиру Путину опять придется раздавать представителям исполнительной власти поручения о помощи населению.

Но в связи с тем, что в правительстве главенствует либеральный блок, а в высшем руководстве страны остаются противостоящие лично президенту группы, ничего, кроме тотального саботажа, добиться от чиновников глава государства не сможет.

- Никакой Америки, Михаил Хазин тут никому не открыл, - прокомментировал для «СП» высказывание экономиста доктор политических и кандидат экономических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. - Честно говоря, вопрос о саботаже указов и распоряжений президента стоит уже года два. Это особенно очевидно, если внимательно посмотреть на отчеты Счетной палаты, вы посмотрите в интернете, что по этому поводу говорит ее глава Алексей Кудрин. Вся статистика его ведомства наглядно свидетельствует о том, что президент указы издает, а чиновники правительства смотрят на них как на необязательные к исполнению бумажки.

Думаю, что и пересмотр параметров «майских указов» Владимира Путина произошел не только из-за коронавируса, а еще и потому, что ни правительством Медведева, ни правительством Мишустина ничего в этом направлении толком не делается. О том, что здесь не все благополучно, мы поняли еще и по тому, что в нынешнем мае не последовало очередных отчетов по выполнению нацпроектов. Как же так? Два года прошло, а никто ничего не говорит о том, насколько здесь продвинулись дела.

- Ну вот теперь из отчетов того же Кудрина становится понятно, что ничего тут не выполняется.

- А как что-то может здесь выполняться, если правительство в лице главы Минфина Антона Силуанова, официально объявило о сокращении расходов бюджета на то же здравоохранение? Мало того, что бюджет у нас изначально не дотягивал до тех показателей, которые подразумевались нацпроектами и «майскими указами», так теперь его еще и урежут.

- А в чем причина того, что президентские распоряжения игнорируются, как вы говорите, уже не один год?

- Во-первых, президент за 20 лет своего правления сам выстроил такую систему, так что он одновременно и ее главный демиург, и ее первая жертва. Государственные институты не работают на «автомате», в условиях системы ручного управления все ждут, как говорится, «священного пенделя» непосредственно от главы государства.

Самонастраиваться же она сможет только в том случае, когда в стране будут обеспечены, например, нормальные выборы и соответствующим образом заработает судебная система. То есть будет все то, о чем говорят вот уже два десятка лет, но, к сожалению, никак не воплотят в реальности. Ничего же из этого у нас не существует, кроме нависающих над этим коллективным чиновничеством остатков былого авторитета самого Владимира Путина, да и те, как мы видим, размываются со всеми его «майскими», «июньскими» и прочими указами.

- При таком-то раскладе как может развиваться ситуация дальше? Годика через два весь политический вес президента окончательно растает? И что же тогда будет?

- Через какой конкретно промежуток времени это произойдет, никто вам не скажет. Но опыт показывает, что сам процесс потери политического авторитета и веса случается практически одномоментно. Так, и у Михаила Горбачева, и у Бориса Ельцина вся харизма сгорела буквально за 4-5 месяцев. Это как лампочка - сначала моргает-моргает, а потом - раз, и вольфрамовая нить перегорела.

Вопрос, конечно, не в том, что Владимир Путин после этого не сможет и дальше оставаться у власти, скажем, при 25-35% [народного одобрения], у Бориса Ельцина, например, это как-то получалось. Вопрос в другом - это уже будут совсем другие технологии, совсем другие отношения.

Многие говорят, что не хотят повторения «лихих девяностых», но мы получим как раз те самые «лихие девяностые», никуда не денемся. Правда, несколько модифицированные - в отличие от периода правления Бориса Ельцина ближний круг олигархов, заправляя всем, все же находится в несколько более подчиненном положении, не имея той вольницы.

Впрочем, складывается ощущение, что в итоге мы рискуем получить все же не возвращение «лихих девяностых», как полагает Сергей Обухов, а несколько другой расклад, аналогичный тому, который сложился на Руси в 1097 году, когда на Любеческом съезде потомки Ярослава Мудрого договорились «всяк держать вотчину свою». В курс школьной истории он подается как период феодальной раздробленности, хотя некоторые историки утверждают, что на тот момент на Руси существовала именно «федерация» княжеств.

- Если раньше федеральная политика в регионах строилась на взаимодействии с местными элитами, то сейчас осуществляется переход на так называемую корпоративную схему управления, - констатировал руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. - Проще говоря, регионы раздаются корпорациям. Такие-то, например, «Газпрому», такие-то «Роснефти», такие-то кому-то еще. Причем это не обязательно государственные корпорации, частные могут быть тоже, тот же «Лукойл», к слову. Таким образом, за состояние дел в конкретном регионе России отвечать будет конкретная крупная корпорация.

А местный бизнес недоволен тем, что экономическую активность и денежные потоки перехватывают федеральные «пришельцы», ведь центр в этом отношении действует очень однобоко, лоббируя интересы узкой группы «приближенных», не ставя ни во что интересы всей остальной страны.

И тот же «хабаровский протест», устроенный местными региональными элитами, подчеркнул Алексей Неживой, показал, что эта система нежизнеспособна, а у федеральной элиты не хватает профессиональных качеств для управления такой большой территорией. И если в ходе этого протеста федеральная власть даст слабину - это станет сигналом для других региональных элит. Например, в Красноярском крае тоже не прочь построить местную элиту и выступить против центра, а рядом еще Якутия, Хакасия, да и весь остальной Дальний Восток спят и видят аналогичные сны.

Если еще два-три региона пойдут по пути Хабаровска, резюмировал эксперт, даже Росгвардия вряд ли будет способна здесь что-то глобально решить, потому что никто у нас в стране не будет воевать с собственным народом.

И чем все это в итоге может обернуться - неким новым «планом Маршалла» по спасению экономики или появлением структуры, весьма схожей с известными мировыми террористическими организациями - предсказать невозможно.