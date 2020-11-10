Азербайджан извинился за «случайно сбитый» российский Ми-24
Российский ударный вертолет Ми-24 в Армении был случайно сбит Азербайджаном, Баку приносит извинения российской стороне и готов выплатить компенсацию, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ведомство обращает внимание, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе.
"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - цитирует заявление ведомства "Интерфакс".
Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с этим "трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".
"Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - подчеркивает МИД.
МИД РФ прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Азербайджана, отметив, что Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета. "Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - цитирует заявление российского МИД РИА Новости.
9 ноября в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак. Как сообщило Минобороны РФ, в результате попадания ракеты со стороны Нахичевани вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.
Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана.
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Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо в отместку сбить В-52, когда он в очередной раз подлетит к границам России на 11 км. Чего бить по вторичным мишеням, а не по, как как-то раз сказал Путин, "центрам принятия решений"? А бить калибрами по Азербайджану - это преподнести такой замечательный подарок нашим "заклятым партнёрам"! Они будут счастливы! Это не шутка и не сарказм. Это реальность той ситуации, в которой находится Россия со времён Горбачёва вот уж 30 лет, и которая называется "цуг-цванг". И конца этому "цуг-цвангу", к сожалению, не видно ...
Надеюсь извинения не примут, и накажут калибрами из авиабазу. Даже после того как турки сбили самолёт, наши дали разведданные курдам, после чего те уничтожили несколько десятков турецких лётчиков.
" Азербайджан извинился за «случайно сбитый» российский Ми-24"
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" Ведомство обращает внимание, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе"
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Давайте разберемся. КАКОЕ дело азербайджанской стороны ВЕРТОЛЕТЫ КАКИХ стран летают в ВОЗДУШНОМ пространстве Армении? Что Армения не ИМЕЕТ права разрешать летать в своем воздушном пространстве вертолеты стран, которых она считает НУЖНЫ? Что международное
право ТАКОЕ запрещает? Более того, сам Азербайджан ПРИЗНАЛ, что они ВИДЕЛИ, что вертолет не НАРУШИЛ воздушное пространство Азербайджана. Стало быть это был СОЗНАТЕЛЬНЫЙ АКТ АГРЕССИИ Азербайджана против Армении и соотвественно ПРОТИВ России.
Отсюда сторона Азербайджан СТАРАЕТСЯ выкрутиться и САМА СЕБЯ РАЗОБЛАЧИЛА. Каков ОТВЕТ будет РФ? А он УЖЕ есть. Вот он:
" Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета Ми-24 в Армении, об этом заявили в МИД России". А КАК МИД РФ оценил ГИБЕЛЬ двух российских пилотов и одного тяжелораненого, об этом НИЧЕГО не стоит в заявлении МИДа РФ.