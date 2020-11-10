" Азербайджан извинился за «случайно сбитый» российский Ми-24"

00:14 10.11.2020

Российский ударный вертолет Ми-24 в Армении был случайно сбит Азербайджаном, Баку приносит извинения российской стороне и готов выплатить компенсацию, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство обращает внимание, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, и что вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в этом районе.

"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с этим "трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".

"Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - подчеркивает МИД.

МИД РФ прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Азербайджана, отметив, что Москва позитивно оценивает тот факт, что Баку незамедлительно признал вину в крушении российского вертолета. "Отмечаем также данные нам заверения азербайджанской стороны в том, что будет проведено оперативное расследование этого инцидента и виновные будут наказаны", - цитирует заявление российского МИД РИА Новости.

9 ноября в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак. Как сообщило Минобороны РФ, в результате попадания ракеты со стороны Нахичевани вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования.

Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана.

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