Вертолет ВКС России сбит на территории Армении, два члена экипажа погибли

19:49 9.11.2020

Российский вертолет был сбит на территории Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источник в российский силовых структурах.

"Предположительно, со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении", - сказал нам источник.

Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана.

Позже МЧС Армении подтвердило эту информацию. По сообщению ведомства, 9 ноября в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.

Министерство обороны России также подтвердило падение российского вертолета Ми-24. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования, сообщает РИА Новости.

В Миноброны отмечают, что вертолет сбили с земли из ПЗРК.

Сбитый вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. Командованием военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету.

Депутат парламента Армении Эдмон Марукян опубликовал кадры сбитого вертолета ВКС России.

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