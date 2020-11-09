Вертолет ВКС России сбит на территории Армении, два члена экипажа погибли

Российский вертолет был сбит на территории Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источник в российский силовых структурах.

"Предположительно, со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении", - сказал нам источник.

Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана.

Позже МЧС Армении подтвердило эту информацию. По сообщению ведомства, 9 ноября в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.  

Министерство обороны России также подтвердило падение российского вертолета Ми-24. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования, сообщает РИА Новости.

В Миноброны отмечают, что вертолет сбили с земли из ПЗРК. 

Сбитый вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. Командованием военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету.

Депутат парламента Армении Эдмон Марукян опубликовал кадры сбитого вертолета ВКС России. 

В новость внесены дополнения в 20:05

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.11.2020, 00:36
    Гость: МВА

    - Азербайджан воюет с Нагорным Карабахом.
    - Армения не признает Республику Нагорный Карабах.
    - Азербайджан не воюет Арменией.
    - Сбитый вертолет провокация, разобраться и наказать провокаторов.

  4. 10.11.2020, 00:27
    Гость: ABCD

    "командование российских войск, которое не согласовало с азербайджанцами время полета вертолета и место полета"
    Гость явно не дружит с головой.
    Командование РФ должно согласовывать полёты свей авиации с агрессором да ещё на территории другой страны?
    Вы там что курите вообще?

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