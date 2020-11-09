Вертолет ВКС России сбит на территории Армении, два члена экипажа погибли
Российский вертолет был сбит на территории Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источник в российский силовых структурах.
"Предположительно, со стороны Нахичевани был сбит российский вертолет. Он упал на территории Армении", - сказал нам источник.
Нахичеванская автономная Республика входит в состав Азербайджана.
Позже МЧС Армении подтвердило эту информацию. По сообщению ведомства, 9 ноября в 18:39 в Араратский региональный кризисный центр поступил сигнал тревоги о том, что российский вертолет разбился и взорвался в ущелье, ведущем из села Ерасх в село Паруйр Севак.
Министерство обороны России также подтвердило падение российского вертолета Ми-24. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования, сообщает РИА Новости.
В Миноброны отмечают, что вертолет сбили с земли из ПЗРК.
Сбитый вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. Командованием военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету.
Депутат парламента Армении Эдмон Марукян опубликовал кадры сбитого вертолета ВКС России.
В новость внесены дополнения в 20:05
Комментарии читателей Оставить комментарий
ясен пень - в заборостроительных
а какого ... там околачивался российский вертолет ?
- Азербайджан воюет с Нагорным Карабахом.
- Армения не признает Республику Нагорный Карабах.
- Азербайджан не воюет Арменией.
- Сбитый вертолет провокация, разобраться и наказать провокаторов.
"командование российских войск, которое не согласовало с азербайджанцами время полета вертолета и место полета"
Гость явно не дружит с головой.
Командование РФ должно согласовывать полёты свей авиации с агрессором да ещё на территории другой страны?
Вы там что курите вообще?
"Когда начнём себя уважать?"
Когда власть начнёт уважать нас.