Путин: Россия открыта к проведению Олимпийских игр

13:21 29.03.2026

Президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летием, отметив, что страна в будущем готова принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия намерена и дальше участвовать в сохранении ценностей олимпийского движения. Он напомнил, что страна входила в число основателей Международного олимпийского комитета и участвует в Играх с 1900 года.

Отдельно президент отметил Олимпиады, прошедшие в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014 году. По его словам, эти соревнования были организованы на высоком уровне и получили признание со стороны МОК.

Путин также подчеркнул, что нынешний юбилей — повод вспомнить тех, кто стоял у истоков отечественного спорта и формировал его традиции. Он отметил вклад ОКР в развитие спорта высших достижений, подготовку спортсменов, популяризацию здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.

В завершение президент пожелал сотрудникам комитета, спортсменам, тренерам и ветеранам олимпийского движения дальнейших успехов.