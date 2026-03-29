Путин: Россия открыта к проведению Олимпийских игр
Президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летием, отметив, что страна в будущем готова принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Россия намерена и дальше участвовать в сохранении ценностей олимпийского движения. Он напомнил, что страна входила в число основателей Международного олимпийского комитета и участвует в Играх с 1900 года.
Отдельно президент отметил Олимпиады, прошедшие в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014 году. По его словам, эти соревнования были организованы на высоком уровне и получили признание со стороны МОК.
Путин также подчеркнул, что нынешний юбилей — повод вспомнить тех, кто стоял у истоков отечественного спорта и формировал его традиции. Он отметил вклад ОКР в развитие спорта высших достижений, подготовку спортсменов, популяризацию здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.
В завершение президент пожелал сотрудникам комитета, спортсменам, тренерам и ветеранам олимпийского движения дальнейших успехов.
Какие Олимпийские игры когда срок текущий последний унего и емсу скоро на пенсию? ...
А просто поздравительную телеграмму отправить - не-а? Сейчас ОКР не совсем понятно кому служит, РФ или МОК - к чему лишний раз об этом напоминать? А уж тем более про "признание со стороны МОК"...
Срочно объявляю сбор 500 млрд.долларов на проведение разного рода "игр",а то как-то скучно уже стало 5 лет собирать на войну с Украиной!!!
А он работает в режиме «Выстрелил и забыл» (fire-and-forget). Дал поручение и забыл. Какие поручения он только не давал: и поручение подумать, и поручение не затягивать с принятием закона и т.д. и т.п. Вот только отчетов о выполненных поручениях не видно и не слышно. Впрочем, не представляю, как можно отчитаться о выполнении поручения «подумать» или «не затягивать»? В каких единицах?
Способен только поздравлять, восславлять, поручать, но не в состоянии на поле боя побеждать.