Путин: Россия открыта к проведению Олимпийских игр

Президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летием, отметив, что страна в будущем готова принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия намерена и дальше участвовать в сохранении ценностей олимпийского движения. Он напомнил, что страна входила в число основателей Международного олимпийского комитета и участвует в Играх с 1900 года.

Отдельно президент отметил Олимпиады, прошедшие в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014 году. По его словам, эти соревнования были организованы на высоком уровне и получили признание со стороны МОК.

Путин также подчеркнул, что нынешний юбилей — повод вспомнить тех, кто стоял у истоков отечественного спорта и формировал его традиции. Он отметил вклад ОКР в развитие спорта высших достижений, подготовку спортсменов, популяризацию здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.

В завершение президент пожелал сотрудникам комитета, спортсменам, тренерам и ветеранам олимпийского движения дальнейших успехов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.03.2026, 20:38
    Гость: Анна

    Какие Олимпийские игры когда срок текущий последний унего и емсу скоро на пенсию? ...

  2. 29.03.2026, 20:26
    Гость: какой позор...

    А просто поздравительную телеграмму отправить - не-а? Сейчас ОКР не совсем понятно кому служит, РФ или МОК - к чему лишний раз об этом напоминать? А уж тем более про "признание со стороны МОК"...

  3. 29.03.2026, 20:21
    Гость: Влад Злой

    Срочно объявляю сбор 500 млрд.долларов на проведение разного рода "игр",а то как-то скучно уже стало 5 лет собирать на войну с Украиной!!!

  4. 29.03.2026, 19:32
    Гость: Владимир

    А он работает в режиме «Выстрелил и забыл» (fire-and-forget). Дал поручение и забыл. Какие поручения он только не давал: и поручение подумать, и поручение не затягивать с принятием закона и т.д. и т.п. Вот только отчетов о выполненных поручениях не видно и не слышно. Впрочем, не представляю, как можно отчитаться о выполнении поручения «подумать» или «не затягивать»? В каких единицах?

  5. 29.03.2026, 18:29
    Гость: ГостьВ

    Способен только поздравлять, восславлять, поручать, но не в состоянии на поле боя побеждать.

Все комментарии (36)
© KM.RU, Филипп Киреев
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации