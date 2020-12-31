Человек-эпоха: как разведчик Джордж Блейк менял мир в лучшую сторону

Блейк – больное место Запада. Ровно как и многие другие британские спецслужбисты, перешедшие на сторону Советского Союза

Великий сотрудник советских спецслужб умер в Москве на 99-ом году жизни.

Сердце Джорджа Блейка (он же – Георгий Иванович Бехтер) остановилось 26 декабря 2020 года. Вместе с ним уходит целая эпоха. Его жизнь стала лучшим доказательством того, что порядочные западные интеллектуалы, не подверженные промывке мозгов и манипуляциям, считали советскую систему самой справедливой, прогрессивной и перспективной в мире…

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Его отец, по информации западных СМИ, происходил из Испании и получил британское подданство, воюя на стороне Лондона в Первую мировую, а мать была голландкой. В юности Блейк некоторое время жил у родственников в Египте, и там заинтересовался марксистскими идеями.

В 1939 году он вернулся в Нидерланды. После нацистского вторжения - присоединился к Движению Сопротивления. Блейк выглядел совсем юно, и два года его подростковая внешность служила прикрытием для курьера-подпольщика. В дальнейшем он перебрался через Испанию в Великобританию и решил поступить на службу в военно-морском флоте. Однако, с учетом прошлого опыта, Блейка определили в разведку. Сначала он занимался дешифровкой сообщений из Нидерландов, а после окончания войны - был «переориентирован» на работу против Советского Союза.

В 1948 году Блейк получил назначение в Сеул и задачу действовать против Северной Кореи. Когда на Корейском полуострове началась война, и Сеул был занят северянами, Блейк временно попал в лагерь для интернированных. Как позже он рассказывал в интервью, никакой «обработки» с ним не проводилось. Она и не была нужна – Блейк своими глазами увидел, как США и их сателлиты относились к мирным жителям Кореи. Насмотревшись на бомбардировки корейских деревень, он сам предложил советским спецслужбам свою помощь.

После возвращения из Кореи Блейка снова направили работать против СССР – в Берлин. Это было огромной ошибкой его западного руководства. Блейк оказался бесценным помощником для советской разведки.

Крупнейшим из его известных свершений, широко освещенных в СМИ и исторической литературе, стал феерический разгром совместной операции ЦРУ и МИ-6 под кодовым названием «Золото».

Вопреки всем договоренностям, западные спецслужбы прорыли тоннель, чтобы получить доступ к советским коммуникациям на территории Восточного Берлина. На это ушло полтора года и 6 млн долларов. Проинформированная Блейком советская сторона стала целенаправленно сливать на Запад через пресловутый тоннель дезинформацию и малозначимые данные. При этом Запад тратил на обработку сотен тысяч переговоров колоссальные силы и средства. После того, как Блейка перевели на должность, не имевшую прямого отношения к операции «Золото», СССР придал ситуацию с тоннелем огласке. Позор Запада оказался многоуровневым.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на интервью с самим Блейком, данное в 1990 году, он раскрыл перед советскими спецслужбами около 500 западных агентов. Учитывая то, с какой интенсивностью западные державы воплощали в жизнь политику агрессии против СССР, каждое действие Блейка могло иметь судьбоносное последствие в мировых масштабах.

В 1959 году Блейка сдал польский предатель Михаил Голеневский. Его арестовали и приговорили к 42 годам лишения свободы. Британские демократические активисты посчитали это «отложенным смертным приговором» и помогли Блейку бежать, а затем – тайно доставили его на границу с ГДР. В Восточной Германии к нему практически сразу прибыл один из офицеров, с которыми он работал. Блейка доставили в СССР. Ему было присвоено звание полковника, а также вручены ордена Ленина и Красного Знамени.

В Советском Союзе Блейк занимался наукой и литературной деятельностью. Знали его под именем Георгий Бехтер. Как писал историк спецслужб Николай Долгополов, некие «горячие головы» в начале 1990-х хотели сдать Блейка Великобритании, но затем от этой идеи отказались.

Блейк – больное место Запада. Ровно как и многие другие британские спецслужбисты, перешедшие на сторону Советского Союза. Например, члены знаменитой «Кембриджской пятерки». Ведь речь идет об интеллектуалах, и одновременно об искренних борцах за справедливость. Их сложно было заподозрить в необъективности или наивности. У них не было материальных проблем. Они просто объективно взвешивали и приходили к выводам о том, какая система добрее, справедливее и вообще лучше для обычного человека.

Память о поступках разведчиков-героев может заставить этих самых обычных людей усомниться в том, что им рассказывают о прелестях либерализма и неограниченного рынка. Поэтому можно не сомневаться, на Западе сделают все, чтобы все забыли о Блейке и других подобных ему людях, или для того, чтобы дискредитировать их. А вот для нас сохранение памяти о них – важная составляющая защиты нашего сознания от массовых манипуляций, залог реального суверенитета.

Вечная память герою!