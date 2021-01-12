«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?

Валентин Катасонов: «Это антиутопия Оруэлла "1984", Хаксли "Дивный новый мир". Нет никаких сомнений, что это короткий поводок - что-то не так - и тебе вырубят все привычные виды платежей»

С 10 января в России усилен контроль за операциями россиян с наличными. В силу вступили поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, но ограничения введены теперь и в потребительскую сферу.

Власти будут контролировать почтовые переводы на сумму выше 100 тыс. руб., а также подозрительными станут возвраты со счетов телефонов, известно, что многие, минуя онлайн-банкинг, продолжают использовать схему оплаты товаров или услуг, скидывая деньги на номер телефона. Вводится дополнительный контроль над оборотом наличных, информация об операциях свыше 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Речь идет в том числе о снятии наличных в банкомате, кассе банка или зачислениях на счет.

Новые правила обращения с наличными касаются переводов и снятия денег в банкоматах, прежде всего удар придется по малому бизнесу, считают эксперты. Законодатели заметили, что в период пандемии возрос процент расчетов в наличных, и с этих денег налог часто сложно удержать. Таким образом правительство, во главе которого стоит "налоговик" Михаил Мишустин, пытается вернуть скрываемые деньги?

Экономист Василий Колташов считает, что мера была введена для борьбы с теневым бизнесом и главное - для повышения собираемости налогов.

"Я бы соединил эти изменения с политикой смены губернаторов, которая у нас идет в течение последних нескольких лет, и практически каждый раз мы видим, как во многих регионах при новых губернаторах внезапно растет собираемость налогов. Что касается операций незаконных, с крупными суммами наличных денег, то они станут больше отслеживаться. И это позволит дальше выводить из тени часть наших нынешних недобросовестных сил, которые в результате должны будут работать по более чистой схеме, уплачивать налоги, потому что одна из задач - увеличение собираемости налогов", - говорит в беседе с Накануне.RU Василий Колташов.

Многих насторожило, что теперь под контроль попадут почтовые переводы и снятие наличных с телефона, но экономист Никита Кричевский в своем телеграм-канале "Антискрипа" успокаивает - ведь это только на сумму от 100 тыс. руб.

"Все же я бы поостерегся перегонять бабки с последующим обналичиванием через СБП. Но снова на сумму свыше 100к. Что до контроля за снятием либо зачислением сумм свыше 600к, то он и раньше был", - пишет он.

Интересно, что помимо ужесточений такого рода, есть и послабление - отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца. Также снят контроль с получения имущества по договору лизинга. Но с 2021 года придется отчитываться за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.

Мы уже давно движемся к повсеместной цифровизации и, казалось бы, нововведения вполне логичны, но многим становится не по себе от тотального контроля, которым грозит обернуться, казалось бы, понятная мера. Какие еще причины и последствия усиленного внимания к наличному обороту могут быть?

Экономист Валентин Катасонов видит более глубинные причины этого масштабного процесса по переходу на "цифру", который теперь должен стать более предпочтителен для целого сегмента экономики.

По его мнению, таким образом, не делая резких движений, нас переводят в этот самый "безналичный рай", ведь все транзакции будут прозрачны, человек, который будет отклоняться от установленных "большим братом" норм поведения и даже мышления, будет наказываться блокированием счетов.

"Это антиутопия Оруэлла "1984", Хаксли "Дивный новый мир". Даже тот же Трамп, который еще не освободил Белый дом, говорит, что Америка похожа на государство из антиутопии "1984". В любой момент у человека можно закрыть доступ ко всем счетам, поднять любые транзакции, информацию о покупках, деловых связях - все в одной базе. А человек может думать не так, действовать не так, как нужно хозяевам денег, и тогда человека будут дрессировать. Подобным образом поступает "Гугл", "Твиттер", который может заблокировать любой аккаунт, даже если это аккаунт самого президента США. Что говорить про обычного гражданина РФ? Нет никаких сомнений, что это короткий поводок - что-то не так - и тебе вырубят все привычные виды платежей, например", - говорит эксперт.

Стоит отметить, что в 90-ые годы, критикуя Советский Союз и "несвободную экономику", нам говорили, что при демократии и капитализме никаких "главков" не будет, и "министерства" решать ничего не смогут, появится малый и средний бизнес - сплошь свобода и никакой централизации, напоминает Валентин Катасонов.

"Что же будет происходить дальше? Не настанет ли очередь коммерческих банков потесниться? Будут цифровые деньги центральных банков, все счета физических лиц будут в Центральном банке, скажут, что коммерческие банки - пятое колесо в телеге. Они перестанут получать те бешеные прибыли, которые получали за счет создания денег из воздуха, все будет замыкаться на ЦБ. Вот такая сверхцентрализация - скоро мы можем почувствовать, что такое "настоящая демократия", - прогнозирует наш эксперт.