Тихой cапой: дело головорезов Цапков спустили на тормозах

Из Ростова-на-Дону пришла совершенно дикая новость о прекращении уголовного преследования членов банды Цапков по одному из дел, потому что не удалось получить доказательства из-за давности событий

Цапки стало именем нарицательным. Хваткие, наглые беспринципные головорезы долгие годы держали в страхе ростовскую станицу Кущевская. А теперь это еще символ безнаказанности, поскольку, как выяснилось… уголовное дело против них прекращено.

Все это произошло тихой сапой, без малейшего информационного бума, на который так падки любители дутых сенсаций, которые обычно трусливо убегают в кусты, когда начинает пахнуть жареным. О вопиющем факте сообщил РБК Мурад Мусаев, адвокат Натальи Стришней, супруги Владимира Цеповяза, одного из членов банды. «Да, действительно, уголовное дело прекращено, факт преступления не обнаружен», - констатирол он.

Изначально по по делу проходили участники банды Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя и ее брат. Дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Мусаев расплывчато объяснил, что «следствие, проанализировав имеющиеся в материалах дела сведения, пришло к выводу о том, что событие совершенного вымогательства группой лиц по предварительному сговору в целях получения имущества в особо крупном размере, то есть преступления, не установлено». Удивительно, как при таком раскладе «страдальцам» не дали еще Орден Мужества!

Дело было спущено на тормозах с помощью пресловутого «срока давности», служащего универсальной отмазкой в подобных ситуациях. «При расследовании уголовного дела доказательства вины подозреваемых не были получены, в том числе не удалось из-за сроков давности восстановить следы переводов денег через использовавшиеся юридические лица», — пояснил источник РИА Новости. Кроме того, по его словам, уже невозможно получить другие доказательства из-за давности событий.

Все дело перевернули в итоге с ног на голову. Ведь изначально обвинения строились на показаниях бизнесмена Александра Ицюка, который в 2010-м пожаловался на вымогательство у него Цапками 70 миллионов рублей, взятых в кредит на развитие дела. А теперь адвокат подсудимых пытается это выставить как рейдерский захват активов Стришней.

Но факты вещь упрямая: в вымогательстве признавался один из фигурантов дела Владимир Алексеев, рассказавший, что в момент опоздания Ицюка с выплатами у него «отжали» «Лэнд Ровер». Приговоренный к пожизненному заключению Сергей Цапок скончался в неволе в 2014 году. Его подельник Вячеслав Цеповяз получил 20 лет колонии строго режима и 200 000 рублей штрафа. Дальше началась свистопляска с затягиванием дела и, как следствие, недостаток улик за сроком давности. Так, Стришнюю вообще арестовали лишь в 2019 году! Какие уж тут доказательства?

Дело против сестры и брата Стришних также выделили в отдельное производство и в конце 2019 года передали в суд Ростова-на-Дону. В ноябре того же года суд вернул его в прокуратуру из-за нарушений. Дело Стришних объединили с делом Алексеева и Цеповяза, им было предъявлено обвинение. Материалы передали в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения.

А в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области ответ на все один: мы выясняем информацию...

Банда Цапков (Кущевская ОПГ) — организованная преступная группировка, действовавшая с начала 1990-х годов в Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края. Она обладала широкими связями в правоохранительных органах, спецслужбах и криминальном мире в России и за рубежом. Группировка получила широкую известность, когда 4 ноября 2010 года ее участники совершили убийство 12 человек, в том числе детей. В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам тюремного заключения.