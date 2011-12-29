«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?

Сегодня, 12 августа, в России вспоминают моряков-подводников атомной подводной лодки «Курск». 25 лет назад в Баренцовом море произошла трагедия, унесшая жизни 118 человек

Предлагаем вашему вниманию материал, посвященный одной из версий гибели подлодки. Он был опубликован несколкьо лет назад, но актуален и сегодня.

«Она утонула», – с ухмылкой отвечал много лет назад президент РФ Владимир Путин на вопрос популярнейшего американского телеведущего Ларри Кинга, который в эфире своей передачи поинтересовался, что же случилось с атомной подводной лодкой «Курск». Одна из самых современных на тот день субмарин отечественного флота, напомним, затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в ста с лишним километрах от российского побережья. Все 118 членов экипажа корабля при этом погибли.

В день трагедии Владимир Путин, тогда еще только-только ставший президентом РФ, отдыхал в Сочи. Ему, конечно, доложили о случившемся, но прервать отпуск отсоветовали. Дескать, не барское это дело – на каждый пустяк лично реагировать: назначена комиссия по расследованию происшествия, она-де во всем разберется... Лишь спустя пять дней загоревший Верховный главнокомандующий все же объявился на публике, до которой СМИ уже донесли многие обстоятельства трагедии.

Затем было длительное расследование, которое «пришло к выводу», что «Курск» затонул в результате взрыва собственной торпеды, за которым последовал взрыв других боезарядов корабля, после чего лодка получила такие повреждения, что спасти членов экипажа не было, дескать, уже никакой возможности. По сути, официальная версия лишь воспроизвела главный смысл путинских слов «она утонула»: не кто-то ее утопил, а она сама утонула. Ну а затем, зачитав публике это резюме проведенного расследования, сами материалы расследования были на десятилетия засекречены.

А ведь уже тогда, в ходе расследования, выяснились многие обстоятельства, которые опровергали официальную версию, в т. ч. ее главный посыл – что «Курск», дескать, утонул «сам», а не по чьей-то злой воле. Многие эксперты уже тогда сходились во мнении, что «Курск» был потоплен американской подлодкой, выпустившей по ней торпеду.

Стоп-кадр из видео в YouTube

И вот, как сообщил «Русский обозреватель», пришло новое подтверждение этой альтернативной версии. Бывший британский военный чиновник и инженер по торпедам Морис Стрэдлинг (бывший, кстати, ключевой фигурой в первоначальном расследовании) назвал даже марку торпеды, которой американцы потопили «Курск».

«По всей вероятности, Курск был потоплен американской торпедой МК-48», – сказал г-н Стрэдлинг, бывший член коллегии Британского министерства обороны. Редактор отдела Би-би-си Ник Фрэзер поспешил назвать это заявление «сплошным враньем» и отказался пустить по британскому телевидению фильм французских документалистов «Курск – субмарина в тревожных водах», который уже привлек рекордную аудиторию – более 4 млн зрителей – на французском телевидении.

Ранее Би-би-си привлекало г-на Стрэдлинга как главного консультанта в своем документальном фильме 2001 года «Что потопило Курск?». Тогда он придерживался точки зрения, что затопление могло быть вызвано неисправностью устаревшей российской торпеды. Но сейчас Стрэдлинг, который также принимал участие в съемках французского документального фильма, заявил: «В то время, в 2001 году, фильм Би-би-си был вполне приемлемым с учетом тех фактов, которые нам тогда были известны, как мы их понимали, а тогда мы не представляли возможной причастности третьей стороны».

Новое объяснение причин затопления «Курска» основано на обнаруженном отверстии в боку судна и свидетельстве присутствия субмарин США в том же районе в то же самое время, когда «Курск» затонул. Во французском фильме есть кадры «Курска», поднятого из воды, где отчетливо видно круглое ровное отверстие в правом боку корабля. Причем края отверстия ясно загнуты внутрь судна, что согласуется с фактом атаки с внешней стороны субмарины.

Стоп-кадр из видео в YouTube

Американский военный источник во французском документальном фильме также заявляет, что такое отверстие является «фирменной» уликой воздействия американской торпеды МК-48, которая обладает способностью проходить как по маслу через стальную обшивку судна благодаря специальному механизму на носу торпеды, который воспламеняет и расплавляет медь.

По версии французских документалистов, атака произошла, когда две американские подлодки, «Толедо» и «Мемфис», тайно отслеживали «Курск». Затем «Толедо» случайно столкнулся с «Курском», при этом российская субмарина открыла свои торпедные камеры, что повлекло за собой атаку со стороны «Мемфиса», который защищал поврежденный «Толедо» во время отступления последнего задним ходом.

Затем истинная причина потопления «Курска», утверждается в фильме, была скрыта путем дипломатической договоренности между тогдашними президентами двух стран Биллом Клинтоном и Владимиром Путиным. Сделка включала аннуляцию российского долга на сумму $10 млрд.