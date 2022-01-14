Освобождение: в Новый год без «Мемориала»
То, что произошло, должно было произойти много раньше. На много лет раньше. Практически треть века, с 28 января 1989 года, в СССР и России действовала организация, объявлявшая себя гуманитарной, просветительской и правозащитной, но использовавшая все поля своей деятельности для борьбы против государства, разложения общества и переформатирования исторической памяти – общество «Мемориал»*, существовавшее как минимум в двух своих одноименных ликах: как международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал», главной целью изначально имевшее «исследование политических репрессий в СССР», и как правозащитный центр «Мемориал», занимавшийся «исследованием нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права» современности, в первую очередь – в России и на постсовестком пространстве.
По сути – одно и то же, просто два разные направления деятельности: первое – с ориентацией на прошлое и поиск того, что могло бы демонизировать СССР и советский период истории страны, второе – с ориентацией на современность и поиск того, что могло бы демонизировать современную Россию.
На исходе 2021 года суды России приняли решение о ликвидации обеих организаций. Формально – за нарушения, связанные с оформлением их статуса иностранных агентов. Защитники «Мемориала» говорят, что за саму их политическую деятельность. Если честно, очень хотелось бы им верить: потому что как и что они соблюли или не соблюли формально – не главное. Главное – что они делали на сам деле.
А на деле они треть века вели борьбу против страны и народа, треть века были висящим над СССР на излете его существования и над РФ в ее недолгой истории надзорной структурой внешнего управления, иностранной оккупации. Что подтвердилось и фактом их иностранного финансирования, и тем, что после их запрета ЕСПЧ, структура, давно ставшая инструментом борьбы против России и обеспечения ей своего национального суверенитета, сразу же выдало предписание остановить ликвидацию структур «Мемориала».
Те, кто стал защищать «Мемориал», особо подчеркивали его заслуги в изучении темы политических репрессий и «восстановлении исторической памяти». «Мемориал» действительно всегда этим занимался. И постоянно акцентировал внимание на том, что в СССР репрессии были. Только старательно уходил от разговора об их истинных масштабах и разведении пострадавших невинно или обоснованно: для него все осужденные в те годы - от басмачей до власовцев – были жертвами советской власти и социализма.
Строго говоря, что репрессии были, отрицать было бы странно: просто потому, что Приказ НКВД № 00447 от 30 июля 1937 года, давший толчок основной волне репрессий, так и назывался - «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов». То есть термин «репрессии» воспринимался не как нечто мрачное и одиозно-непозволительное, а в собственном смысле слова: как «ре-прессинг», ответное давление, подавление сопротивления государственной политике.
О том, что «Мемориал» и родственные ему политические течения долгие годы терроризировали общество, гиперболизировали и сознательно искажали реальный размер репрессий, преувеличивая его в несколько десятков раз, тоже уже давно известно. В расширительном смысле единомышленники мемориальцев стали использовать слово «репрессии» как синоним всей борьбы, которую СССР вел против своих внутренних и внешних противников. То есть в этом отношении они главной виной СССР считали то, что он существовал, боролся и не давал себя уничтожить. То есть делал именно то, что вообще должно делать любое существующее государство. Потому что оно тогда становится государством, когда выполняет три функции: управления, подавления и посредничества. Если какую-либо оно выполнять перестает – то оно и перестает существовать.
И вот здесь – во многом главное. Конечно, история применения государством механизмов подавления, то есть репрессирования, естественная часть истории страны и было бы странно ее не изучать. Такое историческое явление, как политические репрессии 1930-1940-х годов и все, что с ними связано, – часть истории, как и вся история, в частности, история политических репрессий в других странах в тот же период – естественный объект изучения.
Просто встает вопрос, что мы хотим выяснить, изучая этот объект. Чем это было по сути. И нужно ли это людям. Тут есть свои вопросы, ровно так же, как в семейной истории всегда есть страницы отношений между членами семьи в прошлых поколениях, о которых предпочитают не знать или, как минимум, не вспоминать те или иные члены семьи поколения нынешнего. Которые не хотят приучать себя ни к психозам, ни к неврозам по поводу забытых трагедий - и они имеют право, чтобы им не навязывали память о том, о чем они постоянно вспоминать не хотят.
Но много важнее другое: каковы цели тех, кто объявляет изучение того или иного прошлого своей исследовательской и просветительской задачей? «Мемориал» свои цели особо и не скрывал, хотя и ретушировал эвфемизмами: не допустить возрождения «тоталитаризма», под которым участники этого движения понимали социализм, Советский Союз и сильное государство, не допустить политических репрессий в будущем, то есть дискредитация права государства на выполнение им своих функций подавления противников его политики, страны и общества.
А еще: «восстановление исторической правды» в его понимании, то есть переформатирование исторической памяти и самоидентификации общества, привитие ему вместо гордости за прошлое страны и совершенное предыдущими поколениями комплекса вины за это же прошлое, в котором подвиги объявлялись преступлениями, герои – злодеями, победы – фантомами.
То есть целью их «просветительской деятельности» было разрушение государства и страны, методом и инструментом – ложь и информационно-психологический террор, моральная травля тех в государстве и обществе, кто сохранял память, достоинство и самоуважение.
При всех элегантных словах о «содействии развитию гражданского общества, правового сознания граждан и демократического правового государства, помощи в популяризации демократических ценностей и утверждении прав личности» «Мемориал» добивался того, чтобы государство стало бояться собственных обязанностей по защите страны и общества, а население стало ненавидеть собственное прошлое и собственную страну.
Целью было разложение и демонтаж государства, сделать его безвольным, общество манипулируемым, страну беззащитной.
Разрушить государство, дезориентировать общество, разделить страну и собственность. И сделать так, чтобы государство никогда не возродилось, чтобы общество не смогло опомниться, чтобы страна не воссоединилась.
Именно на «Мемориале» вина за разделение страны, ограблении народа, за людские потери, сопоставимые с потерями Великой Отечественной войны, за разрушение экономики, медицины, образования. Они не убивали лично – они формировали сознание манкуртов, готовых убивать, пытать, отрезать головы. В значительной степени на них – кровь Чечни и Таджикистана, Грузии и Югославии, Ирака и Ливии, Украины и Сирии. За треть века функционирования «Мемориала» за ними наберется столько жертв и крови, что сложно сказать, меньше их вина вины геббельсовской пропаганды или больше: близнецы-братья.
И всегда они были против СССР/России, и всегда против права страны защищать себя, народа – бороться за себя, государства – репрессировать противников страны и народа.
Дискредитируя то, что они назвали «массовыми репрессиями» и «тоталитаризмом», они вели борьбу и против государства. И против народа
Репрессии – это маленький и трагический элемент истории и жизни. Далеко не самый приятный. И именно поэтому изучение и разоблачение репрессий и не вызывало явного протеста. И вызывало определенное одобрение. Казалось безобидным – но именно это звено оказывалось на деле инструментом разрушения базовых функций государства, памяти и гордости и естественных норм политического поведения.
Они были структурой внешнего управления и иностранной оккупации. Ликвидация их и прекращение их деятельности в стране – акт и шаг в освобождении и избавлении от этого управления и этой оккупации.
И в истории о судебном прекращении деятельности этой информационно-террористической организации печалит одно: что она была ликвидирована за вторичные нарушения формальных норм, а не за свою, по сути, террористическую деятельность.
* Включено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разрушить государство, дезориентировать общество, разделить страну и собственность. И сделать так, чтобы государство никогда не возродилось, чтобы общество не смогло опомниться, чтобы страна не воссоединилась
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я не понял - это он про захват России в 1917м и про завезенных из сша "ленинцев" написал что-ли?
ну надо-же, совесть проснулась..
шучу - у Левых нет ни совести ни сострадния к людям.
совершенно никчемная статейка.
иврейская шобла мемориала действительно занималась подрывной работой, но не так и не там где это описывает автор.
ну и конечно же Левацкая Классика, если у человека есть Права - это "плохо".
да это плохо для Левых - они теряют власть в этом случае.
зато у человека есть Права.
Мемориал» добивался того, чтобы государство стало бояться собственных обязанностей по защите страны и общества, а население стало ненавидеть собственное прошлое и собственную страну.
Целью было разложение и демонтаж государства,
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Именно этому и учили меня в школе-ненавидеть царское время России. Учили что создатель СССР В.И.Ленин все
сделал правильно. И вот это помню из уроков истории в 8-10 классах:
«Не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 49, С. 14)." Почему тогда Власов не обьявлен таким же великим как Ленин? Ведь он точно так же как и Ленин заявлял что оккупант лучше чем действующая власть!. И Ленин разложил и демонстрировал государство. Почему же талдычат что Ленин сделал это правильно?
Автор конечно не снизойдет до ответа мне, но тут полно любителей Ленина- жду от них ответа почему Ленину можно, а Власову нельзя?
как и Исус национальности не имеют. Вот когда большевики-ленинцы переродились меньшевиками-троцкистами (типа либералами), большевик Сталин их покрошил на голубей и альпеншток.
Все мы наверное слышали про СОЛОВКИ, когда нам изо всех утюгов говорили про организованную структуру концлагерей на этих островах. И при этом все преступления совершенные там вешали на одного Сталина выгораживая и уводя из под удара евреев-большевиков. Здесь уместно привести главного идеолога Соловков. Нафталий Аронович Френкель главный заведующим хозяйством и всеми предприятиями на островах» (см. Розанов М. Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922-1939 годы, кн. 3. Б.м., 1987, с. 9). Именно по-шустрому «перековавшийся» из арестантов в видного чекиста Френкель предложил коренным образом изменить систему фунционирования концлагерей с целью превращения их в бездонные резервуары дешевой и бесплатной рабочей силы. «От заключенного нам надо взять все в первые три месяца — а потом он нам не нужен!» - цинично говорил Френкель. В чекистских кругах созданную им систму потовыжимания и издевательств прямо называли «френкелевизацией»(см. «Север», 1989, № 8, с. 63).
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Палаческая деятельность Френкеля, в принципе, довольно подробно освещена в мемуарной и исследовательской литературе. Гораздо меньше сведений опубликовано о подручных этого обер-палача — таких же как и он сам уголовных преступников. Об одном из подобных массовых убийц — Александре Рувимовиче Дорфмане — можно узнать из информативной статьи, напечатанной в псковской газете «За Родину» (1943, № 42, с. 3).
Однозначно Мемориал зло,но намного хуже наличие 5-ой колонны во властных структурах,в образование,в культуре особенно в СМИ. Сейчас Россия,наш народ стоит перед глобальной агрессией Запада и даже вооруженной, в этих условиях иметь в Кремле,в правительстве и в армии прозападных кадров это смерти подобно. Сталин не зря перед войной почистил руководство ВС,правительство, многих в ЦК ВКПб и если бы он это не сделал,то страна уже летом перестала бы существовать,люди перебиты или превращены в рабов арийцев. Если власть не очистится от предателей,воров,шкурников-карьеристов и политических проституток,то о чем боялся Сталин может произойти при нападении НАТО на РФ . Чтобы этого не случилось, нам всем; левым,коммунистам и патриотам, нужно объединиться против всех агентов иностранного влияния и единым фронтом требовать чтобы власть очистилась от всех врагов народа окопавшихся наверху.