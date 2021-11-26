Евросоюз и денацификация Украины

«Сегодня Россия оказывает гуманитарную помощь населению Донбасса. И первое, чего Россия хочет – чтобы не страдали люди не только в Донбассе, но и во всей республике, а для этого мало ограничиваться помощью только наиболее пострадавшим группам населения Украины»

Если ЕС считает, что подписанный 15 ноября Путиным Указ о гуманитарной поддержке Донбасса провоцирует дальнейшее отделение ЛНР и ДНР от Украины и нарушает суверенитет и территориальную целостность страны, он должен содействовать тому, чтобы Россия обеспечила установление мирной и демократической жизни и атмосферы на всей Украине.

Если Евросоюз хочет, чтобы Россия отменила Указ о гуманитарной поддержке Донбасса, то он, очевидно, просто имеет в виду, что гуманитарная помощь нужна всей Украине, а не только ДНР и ЛНР. И добивается того, чтобы Россия, как гарант Минских соглашений, взяла на себя ответственность за нормализацию положения и умиротворение на всей территории этой республики. И, как следует полагать, его чиновники сожалеют, что гуманитарная помощь будет оказана только Донбассу, а не всей Украине и Киеву вместе со Львовом.

Наверное, нужно рассматривать их сожаление как скрытый призыв начать поддерживать народ Украины на всей территории страны.

И обеспечить осуществление принципов «четырех де-»: денацификации, демилитаризации, деолигархизации и демократизации.

Действительно, кто может предположить, что страны демократической Европы могли бы быть против этих «четырех де», а еще – против обеспечения целостности Украины, ликвидации на ее территории напряженности и военизированных организаций неонацистов…

Такое развитие событий как раз будет гарантировать целостность Украины, о которой беспокоится руководство Евросоюза, тем более что такой путь как раз соответствует подписанным минским соглашениям, в которых четко оговорена и тема приграничного сотрудничества и гуманитарной помощи.

Если у Евросоюза по этому поводу есть сомнения - пусть перечитают Минские соглашения. Там все написано.

Сегодня Россия оказывает гуманитарную помощь населению Донбасса как наиболее страдающим людям на Украине. И первое, чего Россия хочет – чтобы не лилась кровь и не страдали люди. И не только в Донбассе – но и во всей республике, а для этого мало ограничиваться помощью только наиболее пострадавшим группам населения Украины.

Помощь действительно требуется оказывать и оказать всем, параллельно обеспечив установление на всей украинской территории разумной восстановительной администрации и ликвидацию существующих там бандформирований и террористических групп.

В 2014 году Россия допустила стратегическую ошибку, не оказав эту самую помощь. В итоге фашизм на Украине укрепился: перевооружили армию, создали военные террористические группировки, приучили людей, что Россия является врагом. Этот шаг сыграл и в ущерб интересам России, и в ущерб интересам Украины, и в ущерб борьбе с фашизмом в мире.

Кто-то может считать, что тогда отказ России от помощи народу Украины был правильным решением, кто-то до сих пор полагает, что тогда было правильным содействовать укреплению власти Петра Порошенко, на деле являвшегося одним из основных подлинных организаторов событий на Майдане и произошедшего в феврале 2014 года государственного переворота. Существует мнение, что проведенные в тот момент опросы населения показали тогда, что во многих областях Украины значительная часть населения не поддерживает идею объединения с Россией, поэтому активное вмешательство России в события было нецелесообразно.

Но при такой постановке вопроса смешиваются два разных понятия: действия России по присоединению Украины к себе, что действительно вряд ли было бы поддержано, и оказание народу Украины помощи в защите конституционного строя и отражении неонацистской агрессии.

Понятна логика, из которой исходят представители подобной точки зрения, полагая, что, в отличие от Крыма в 2014 году, в Донбассе и на Украине далеко не все были за воссоединение с Россией, и тем более против присоединения были бы не только западные, но и центральные области Украины, а воссоединение по идее должно быть абсолютно добровольным.

Только проблема в том, что в идеале присоединения Украины к России быть не должно. Задачей для России должно быть освобождение Украины как независимого союзного России государства, в соответствии с Договором о дружбе 1996 года - освобождение Украины от фашистского режима, установленного после 2014 года

Не присоединение, а именно защита и освобождение. И абсолютно неконструктивны настроения той части считающихся патриотическими, но на деле скорее шовинистических политических сил в России, которые выступают за поглощение Украины и лишение ее независимости. Нужно чётко приводить разницу между освобождением и поглощением, равно как и понимать, что совершенно разные настроения будут у украинцев, если российские силы придут не с целью присоединить, а с целью помочь и защитить их страну.

Точно так же спорна и позиция, согласно которой России следует ждать, пока украинцы начнут массово высказывать лояльность России и российскому правительству.

Было бы странно, если бы в 1944–1945 годах Красная Армия не вошла бы на территорию Третьего Рейха и не продолжила там борьбу на том основании, что социологические опросы на его территории не показали готовности немцев к борьбе с Гитлером и еще существовала бы широкая поддержка фашизма. В подобном случае странно ориентироваться на то, что народ Германии сначала должен был бы восстать против Гитлера, а уже потом на помощь ему должна была бы прийти Красная Армия. Строго говоря, борьба с фашизмом — это определённый долг страны и политического устройства перед народом, который предстоит освободить от фашистского порабощения, как и долг человечества в целом.

Поэтому спрашивать никого не нужно, это только вызовет негативную реакцию, нужно взять и оказать помощь.

Да, действительно, если рассматривать Украину как нечто чужое и отвлечённое, то такая логика может показаться уместной. Но если исходить из принципа близости, родства и дружбы между этими народами – то естественно полагать, что когда один брат попадает в тяжёлое положение, другой приходит ему на помощь.

И если первый начал спиваться и в его доме поселились бандиты, то обязанность второго брата освободить его от бандитов и помочь вылечиться. Задача России — оказать помощь в освобождении Украины от фашистских сил и создании нормальной и союзной государственности. И чем дольше Россия будет затягивать с оказанием такой помощи - тем большей могут оказаться потери и цена в будущем.

И еще: недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признал существование в современном мире трех центров силы: США, России и Китая. И, если на то пошло, руководство России должно отдавать себе отчет в том, что есть ситуации, в которых проверяется, являешься ли ты таким центром силы или тебя таким только назвали, чтобы сделать приятное, как делали приятное во времена Горбачева.

И ситуация на Украине – одна из таких ситуаций: сможет и решится Россия нормализовать там положение вещей, покончить с неонацизмом и установить долгосрочный мир, подобно тому, как СССР нормализовал положение вещей во Вьетнаме и обеспечил прекращение войны, - значит, она действительно является таким центром.

Не сможет и не решится, подобно тому, как СССР не решился закончить победой свою кампанию в Афганистане, – значит, она таким центром силы еще не стала, как и прекратил им быть Советский Союз, бросив Афганистан на произвол судьбы и не решившись подавить сепаратистские мятежи в Прибалтике и Закавказье.

