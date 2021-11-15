Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР

© KM.RU, Артем Чернов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик. 

Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", пишет ТАСС.

Согласно указу, Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

"Правительству Российской Федерации в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", - говорится в указе.

Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР.

В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить "неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров)". Правительство также должно определить перечень пунктов пропуска через госграницу РФ, через которые осуществляется перемещение таких товаров, а также перечень отдельных видов товаров, на которые не распространяется указанная выше норма.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2021, 00:13
    Гость: Крым шутя включил в РФ, а Донбасс принять боится...

    Копошащимся таким быть "гаранту" не годится!
    Референдум провести на Востоке, как на Юге,
    Почему-то у царька до сих пор трясутся руки!
    ДНР и ЛНР стать российскими готовы...
    Закавыка состоит в нерешительности Вовы!

  3. 15.11.2021, 22:07
    Гость: Гость

    Уж даже и не знаешь что думать? Это Очередной пиар бункерного или от чистого сердца?

  4. 15.11.2021, 21:50
    Гость: Походу,

    ввиду полной .опы во внутренней политике и экономике страны, Вовик решил по-новой ввязаться в Донбасс.
    Закончится это еще хуже, чем в прошлый раз.
    Чувак совсем берега потерял.

  5. 15.11.2021, 21:33
    Гость: Сорин И.Л.- да не, просто в отместку "Ах так, тогда..."

    за то, что "Оператор ГТС Украины" допустили(пусть и с совещательным голосом) к сертификации СП-2. Они (ЕС) отыграют назад- и Вольдемар отыграет.

Все комментарии (18)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Клишас: обязательная вакцинация не нарушает конституционные права
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Татарстан устроил последний демарш сепаратизма из-за «статуса президента»
Путин и Меркель на Международной конференции по Ливии в Берлине
Меркель подтолкнула Путина к поглощению Беларуси
Отметим юбилей Достоевского запретом «Преступления и наказания»!
Отметим юбилей Достоевского запретом «Преступления и наказания»?
Избранное
«Размен округов был ошибкой»: где меньше всего доверяют президенту и губернаторам
Коча, Сашка, Янка «Квартирник в Харькове 23.06.1989»
Как выбрать подержанный автомобиль?
Рецензия на фильм «Реальные пацаны против зомби»: здесь от ковидников конкретно можно огрести
Как ускорить заживление ран?
«Северный Флот» пожалел детей на презентации «2020»
«Я давно живу на свете и могу свидетельствовать: раньше такого не было. Да, всегда была зависть – чувство вечное и универсальное, но так чтобы полыхать ненавистью – нет, не было»
Дефляция в экономике
В Челябинской области началась подготовка к весеннему призыву
Новая нефть. Бюджет страны спасают простые русские люди, но Минфину на них плевать
Сергей Черняховский. Кудрин и цинизм