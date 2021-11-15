Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", пишет ТАСС.
Согласно указу, Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.
"Правительству Российской Федерации в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", - говорится в указе.
Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР.
В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить "неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров)". Правительство также должно определить перечень пунктов пропуска через госграницу РФ, через которые осуществляется перемещение таких товаров, а также перечень отдельных видов товаров, на которые не распространяется указанная выше норма.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Копошащимся таким быть "гаранту" не годится!
Референдум провести на Востоке, как на Юге,
Почему-то у царька до сих пор трясутся руки!
ДНР и ЛНР стать российскими готовы...
Закавыка состоит в нерешительности Вовы!
Я,как бы, тоже хочу.
Уж даже и не знаешь что думать? Это Очередной пиар бункерного или от чистого сердца?
ввиду полной .опы во внутренней политике и экономике страны, Вовик решил по-новой ввязаться в Донбасс.
Закончится это еще хуже, чем в прошлый раз.
Чувак совсем берега потерял.
за то, что "Оператор ГТС Украины" допустили(пусть и с совещательным голосом) к сертификации СП-2. Они (ЕС) отыграют назад- и Вольдемар отыграет.