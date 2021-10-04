Фестиваль «Вершина рока», 10 октября, Music Media Dome

Фестиваль «Вершина рока», 10 октября, Music Media Dome

Фестиваль «Вершина рока» пройдет в столичном Music Media Dome 10 октября 2021 года

Четыре популярные российские группы сыграют на мероприятии полноценные сеты. Откроет «Тима ищет свет». Далее выступит «Горшенев» с программой, базирующейся на его пока единственном номерном диске «Звездный мусор».Затем сыграет со своей груааой Сергей Бобунец, чье выступление станет генеральной репетицией грядущей московской презентации его второго альбома «Одиночество навсегда». Закроет фестиваль двухчасовой сет группы «Сплин» с песнями из нового альбома «Майна и вира» и хитами. 

Начало в 18.00.
 

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