Группировка Свердловск «Мир, дружба, веселуха»

Исполнитель: Группировка Свердловск, Название: «Мир, дружба, веселуха, Стиль: стеб-рок, Год: 2025

«Группировка Свердловск» идет вразрез с традициями екатеринбургского рока. Как известно, местные команды всегда стремились к самобытности, активно использовали электронное звучание и сосиняли песни с явным налетом меланхолии и пессимизма. А «Группировка Свердловск» под разухабистые дудки и характерный рык предлагают нам «Мир, дружбу, веселуху».

Нетрудно догадаться, что коллектив наследует «Ленинграду», иногда даже чрезмерно увлекаясь подражательством. В итоге их песня «Джинсы» воспринимается как косплей «Экспоната», а «Светлое пиво» безупречно вписывается в череду алкогольных гимнов Сергея Шнерова. И именно благодаря альбому «Мир, дружба, веселуха» легко понять, чем нас поробю так отвращает «Ленинград».

Как бы нам ни кричали о свободе и безнаказанности героя «Ленинграда» и «Группировки Свердловск», он человек подневольный, и его угар четко простирается от сих до сих — строго во внерабочее время. Это хорошо видно из таких песен «Группировки Свердловск», как «Буду! Буду!», «Нам море по колено» и «Пятнчная». Причем, в «Буду! Буду!» уже явно нпаблюдаются признаки алкогольной деменции, поскольку всем желания персонажа скукоживаются до каких-то двух слогов.

К чести «Группировки Свердловск», они не зацикливаются на одном «Ленинграде». «Киндзмараули» они, например, записали с другой веселушной командой - «Мамульки Bend» из Ярославля. И если у группы «Ленинград» все песни о Родине, так или иначе, с двойным дном, то «Группировка Свердловск», к счастью, этой двусмысленностью не грешит. В «Родине», отсылающей к «С чего начинается Родина» Марка Бернеса они перечисляют все то, что составляет фундамент патриотизма современных жителей России. А в «Улетай на крыльях ветра» (соответственно, по мотивам мелодии Александра Бородина) выражают веру в то, что даже раздолбаи в суровый для отчизны час способны преодолеть себя и побеждать.

Но самой интересной вышла последняя песня «Ныряй в глубину», где «Группировка Свердловск» наконец-то отходит от стилистики «Ленинграда» и предлагают нечто свое. Возможно, это и есть превью их грядущих исканий.