Плюсы и минусы бамбукового настила

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Домовладельцы, рассматривающие новые напольные покрытия, имеют более широкий выбор вариантов, чем когда-либо, включая плитку, ковровое покрытие, камень, эластичные композиты и, конечно же, натуральное дерево

В зависимости от расположения в доме и внутренней отделки, любой из этих вариантов может быть правильным выбором. В некоторых помещениях многие домовладельцы склоняются к древесине в качестве материала для пола, который выбирается как для эстетики, так и для удобства обслуживания.

Технологические характеристики материала



Бамбук технически является разновидностью травы, а не дерева. Однако, когда он полностью вырастет, он проявляет определенные качества, похожие на лиственные породы деревьев. На протяжении веков в Азии собирали зрелые бамбуковые стебли, а толстые трубчатые стволы вручную нарезали полосками для использования в качестве напольных покрытий. Сегодня более совершенные и точные автоматизированные методы позволяют получать бамбуковые доски из полностью выращенных стеблей.

После того, как отдельные доски высушиваются в печи и выбираются по однородности цвета, они склеиваются под давлением и высокими температурами. Бамбуковые доски для пола обычно фрезеруются в стандартизированные размеры и конфигурации, и доступны с готовой или незаконченной обработкой.

Установленный бамбуковый пол обеспечивает высокий уровень естественной эстетики и визуальной привлекательности, который выгодно отличается от обычных лиственных пород. Чтобы обогатить цвет, бамбук может быть подвергнут процессу карбонизации, когда сырые доски пропариваются при очень высокой температуре, чтобы изменить состав сахара и крахмалов, изменяя окраску материала. Продолжительность процесса пропаривания определяет глубину конечного оттенка.

Хотя он не производится из твердых пород дерева, как обычные полы, но обладает многими классическими достоинствами древесных материалов. Несмотря на то, что бамбук опережает преимущества лиственных пород в некоторых отношениях, он также имеет некоторые ограничения. Вот краткое изложение конкретных плюсов и минусов бамбука.

Преимущества бамбука



• Отличная долговечность. Этот материал очень выгодно смотрится на фоне большинства лиственных пород, используемых в напольных покрытиях. В спецификациях производителей обычно указывается, что срок службы материала должен составлять от 30 до 50 лет, чтобы считаться «пожизненным» продуктом. В этом отношении бамбук равен или превосходит другие альтернативы деревянного настила. Твердость бамбука варьируется от 1130 до 1640 по шкале Янка, промышленного стандарта для оценки прочности древесины. Это ставит его намного выше сосны и клена по твердости и долговечности и примерно соответствует красному дубу, что является очень распространенным выбором для полов из твердых сортов древесины. Также учитывается тот факт, что это покрытие становится все более предпочтительным выбором в коммерческих условиях с высокой интенсивностью движения и одинаково высоким потенциалом износа и других повреждений.

• Экономичность. Бамбук, как правило, дешевле, чем большинство лиственных пород, отечественных или зарубежных. На уровне потребителей цена бамбука за квадратный метр колеблется от 70 до 400 рублей.

• Легкий уход и чистка. В отличие от некоторых экзотических лиственных пород, бамбук не предъявляет особых или исключительных требований к уходу. Для правильной очистки также не требуется применение жестких или нетрадиционных чистящих растворов или других специализированных веществ. Регулярное подметание и / или уборка пылесосом для удаления поверхностного налета, который может привести к потускнению поверхности, является стандартной процедурой для любого пола из твердой древесины, включая бамбук. Также рекомендуется еженедельная влажная уборка водой. При необходимости лучший чистящий продукт, который изготавливается самостоятельно - это простой натуральный раствор из 1/4 стакана уксуса, смешанного с литром теплой воды.

• Цветовое разнообразие. Натуральные светлые оттенки бамбука нейтральны и поэтому хорошо гармонируют с любым внутренним декором или цветовой гаммой. Шлифование, окрашивание и герметизация твердого бамбукового пола для достижения более темных оттенков, при желании, является простой процедурой, использующей стандартные методы отделки, которые обеспечивают предсказуемый и стабильный цветовой результат.

• Экологические и природоохранные выгоды. Большая часть древесины, поставляемой для напольных покрытий, поступает из древостоев, которым может быть 50 или более лет. Пополнение этих рубок может занять до полувека. Однако, поскольку бамбук растет намного быстрее, большая часть урожая собирается, когда растение достигает зрелости всего через 5–6 лет, что делает его быстро возобновляемым «зеленым» источником напольного материала. Поскольку срез бамбука не убивает корни растения, участки среза быстро восстанавливаются. Повышенное использование этого материала помогает сохранить медленно растущие лиственные леса.

Недостатки бамбука



• Удары и вес. Хотя это не древесный продукт, бамбук поставляется с большинством мер предосторожности, которые также сопровождают обычные деревянные полы. Как деревянные, так и бамбуковые полы должны считаться потенциально уязвимыми для воздействия ударов. Воздействие тяжелых острых предметов или продолжительная перегрузка чрезмерным весом может привести к образованию вмятин или деформации бамбука, так же как повреждается большинство других распространенных видов паркета с аналогичными показателями твердости.

• Пятна и обесцвечивание. Как и в других напольных материалах, разливы определенных веществ, которые не удаляются быстро, могут испачкать бамбуковый пол. Естественно нейтральный оттенок бамбука также может обесцвечиваться в областях, если воздействие света блокируется определенными объектами в течение длительного периода времени. Рекомендуется периодически менять положение любых напольных ковриков и других предметов, чтобы обеспечить равномерное воздействие солнечного света по всему полу и избежать потемнения под этими предметами. Кроме того, использование неутвержденных чистящих средств или других химикатов может привести к изменению окраски.

• Воздействие воды. Большинство людей понимают, что деревянные полы любого типа, как правило, не идеальны для частично влажных или очень влажных помещений. Как и дерево, бамбук может набухать и / или терять твердость из-за хронического воздействия влаги. Хотя правильно обработанный бамбук на самом деле немного более водостойкий, чем большинство твердых пород дерева, использование в очень влажных ванных комнатах, где мокрые ноги и брызги также оставляют воду на полу, может быть проблематичным. Выбор покрытия для установки в ванной комнате требует тщательного рассмотрения заранее и дополнительного профилактического ухода после этого. Брызги и лужи следует избегать, где это возможно, и устранять их как можно скорее. Бамбук, установленный в ванной комнате, должен быть загерметизирован с обеих сторон специальными гидроизоляционными герметиками. Поскольку воздействие влаги на кухне является скорее случайным, бамбуковые полы часто и успешно используются в этой среде, учитывая те же профилактические меры предосторожности и постоянный уход, рекомендуемые для полов из твердой древесины при аналогичном использовании.

• Внутренние экологические проблемы. Некоторые производители материалов для напольных покрытий в Азии использовали в процессе производства клеи и другие вещества, выделяющие летучие органические соединения (ЛОС), такие, как формальдегид. Многие азиатские производители бамбука в настоящее время используют клеи, полученные от европейских или американских компаний, которые сертифицированы на низкое содержание летучих органических соединений, что соответствует требованиям природоохранных организаций. Потребители должны тщательно выбирать бамбуковый паркет и узнавать о содержании ЛОС / формальдегида.

Тщательное рассмотрение плюсов и минусов бамбука помогает сравнить продавцов и принять обоснованное решение о покупке. Во многих жилых сценариях бамбук все чаще выбирается для оптимального внешнего вида и долговечности при доступной стоимости.

Фото с сайта dok-parket.ru

