Сергей Мазаев «Дуэты»

Исполнитель: Сергей Мазаев, Название: «Дуэты», Стиль: рок, Год: 2021

Приятно, когда музыканты опережают тенденции. Во всяком случае, таким всегда был и остается Сергей Мазаев, который по праву гордится тем, что его «Моральный кодекс» фактически сформировал вкусы среднего класса в России. И сейчас музыкант продолжает держать руку на пульсе. Семнадцатого октября фурор произвело его выступление на шоу «Дуэты» канала Россия с Тамарой Гвердцители. Параллельно вышел диск Мазаева «Дуэты» с разными другими певицами, который явно не подгадывался под данное событие.

По большому счету, дуэтная история Сергея Мазаева началась в 90-е с его тандема с Натальей Ветлицкой, который так и тянет назвать эталонным. Песни с ее участием занимают центральное место и на этом диске. И если манящие «Острова» и интригующие «Слова, что ты не скажешь» довольно широко известны, то «Апельсины» станут настоящим отерытием даже для преданных фанов «Морального кодекса». Во многом эту песню делает не только слаженная работа дуэта, но и ассоциативный текст Павла Жагуна на японско-китайские темы с упоминанием «палочек для пустоты» и прочие вкусности.

Некоторые песни широко известны в исполнении Мазаева сольно, и в дуэтах начинают сверкать новыми гранями. Такова «Новый год», которая транслировала состояние приятной постновогодней усталости в загородном доме на первом мазаевском сольнике «Избранное». Здесь же она представлена в дуэте с Татьяной Арно, которая перевоплощается в задорную светскую львицу, ненавязчиво расшевеливающую подуставшего кавалера.

Есть в альбоме и ярко выраженный «паровоз» - «Год любви» Арно Бабаджаняна, спетый с солисткой Оркестра Сергея Мазаева Аленой Долбик. В советское время эта великолепная песня так и не была оценена по достоинству. Возможно, ее основной исполнитель Лев Барашков не смог ее раскрыть должным образом именно в силу отсутствия «женской руки». Несколько лет назад «Год любви» спел на новогоднем концерте «Арии» барабанщик Максим Удалов, но это скорее — из разряда курьезов. А Алена Долбик прочувствовала и присущие тексту романтические ожидания, и жажду полнокровных отношений с тем, кто, на первый взгляд, выглядит полной противоположностью тебе.

Остальные дуэты просто хороши, а голос Сергея Мазаева действует в них как «зеленый экран» в кино. Без участия певца «Ты мой снег, ты мой дождь» Жанны Фриске, «Снег в апреле» Полины Орбах и «Девичьи мечты» Ирсон были бы довольно проходными вещами, а так в них чувствуется порода и выдержанность. Будет здорово, если последует продолжение.