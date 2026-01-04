Кинопремьера «Герои смутных времен. Сергей Маврин»: русский метал на широком экране

Закрытая премьера документального фильма Георгия Остера «Герои смутных времен. Сергей Маврин» состоялась 1 декабря 2025 года

Группа "Ария" ценна не только сама по себе, но и таким феноменом, как "арийская семейка", членами которой являются бывшие музыканты команды, которые создали собственные проекты. Один из них - гитарист Сергей Маврин, имеющий обширную дискографию собственных альбомов. При этом он скромен и в определенной степени является трагической фигурой. Так, пару лет назад он вынужденно распустил собственную группу "Маврик", объяснив этот шаг большой текучкой кадров и недостаточной заинтересованностью музыкантов тем, что он делает.

Создатели фильмам "Герои смутных времён" не скрывают, что фигура Маврина - лишь повод говорить о непростом положении тяжёлой музыки, которое было как 40 лет назад в период перестройки, так и сейчас. При этом складывается впечатление, что Георгий Остер и его соратники снимали фильм о группе "Ария" да по какой-то причине стесняются в этом признаться. В фильме детально рассказано о перипетиях создания коллектива, задействованы нынешние и бывшие его участники, а также использовано множество архивных кадров, вроде концерта на открытом воздухе в Донецке конца 80-х.

Довольно подробно освещаются в кадре сторонние альбомы "арийцев", чего нельзя сказать о совместном альбоме Сергея Маврина и Валерия Кипелова "Смутное время", к которому, между прочим, дана при этом отсылка в названии ленты. Да и творческая биография и дискография заглавного героя намечены в фильме пунктирно. Зато зачем-то действующие лица довольно долго обсуждают роль рэпа и искусственного интеллекта в современном шоу-бизнесе, что даже начинает утомлять.

Несомненной удачей "Героев смутных времён" стало участие в фильме Ильи "Черта" Кнабенгофа из питерской группы "Пилот". Это не самый очевидный спикер для выбранной темы, хотя он и записал совместную песню «Метель» с Сергеем Мавриным. Черт говорит здравые вещи, вроде того, что при записи песни Маврина, он постарался максимально приглушить свою индивидуальность, чтобы стать инструментом для гитариста. Именно такой степени вовлечённости не хватало, видимо, музыкантам "Маврика" (из-за чего группу и пришлось в итоге распустить), но, правда, и эта коллизия в фильме толком не раскрывается.

Фильм "Герои смутных времён. Сергей Маврин" должен выйти в широкий проекат в России ориентировочно в феврале 2026 года. И он безусловно стоит того, чтобы его посмотреть — не так уж и часто метал прорывается на широкие экраны. Ну и сам формат названия фильма подразумевает какое-то продолжение цикла, поэтому будем ждать повествования и о других «героях смутных времен».