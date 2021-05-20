Александр Леонтьев («Северный Флот»): «В нашей стране принято не решать проблему, а устранять человека»

Группа «Северный Флот» представит 22 мая в Москве в клубе «Известия HALL» свой новый альбом «2020». В преддверии этого события читайте большое эксклюзивное интервью с лидером коллектива Александром «Ренегатом» Леонтьевым

KM.RU: «Выкинуть нахер этот год» - с этой фразы без обиняков начинается альбом, на обложке которого 2020 зачеркнуто. Действительно, хорошего в прошлом году было мало… Но, может, все-таки было лично у вас или все же вычеркнуть и забыть этот год? Вот альбом хотя бы очередной шикарный записали именно в 2020-м...

- Альбом, на самом деле, задумывался и реализован концептуальным. Не нужно думать, что он весь посвящён тому, насколько был плох и мерзок 2020 год лично для меня. Альбом представляет собой некую дугу – путь, который персонаж проходит от полного отчаяния и неприятия этого года в первой песне до примирения с самим собой в последней композиции «2020». В ней он уже помудревший, перенёсший тяжёлую болезнь и оклемавшийся, понимает, что этот год не лучше и не хуже остальных, а время не бывает плохим и хорошим, время – всегда одно. И ничего, на самом деле, в мире не изменится от того, умрёт он от болезни или нет. Вот такая получается «мудрая» философия, если так можно выразится.

KM.RU: Отличный образ «дикая цепь сплошных суббот»! Субботы все ждут, как манны небесной, но а фоне вынужденного постоянного отдыха значение субботы как бы выворачивается наизнанку и приобретает негативный оттенок…

- «Дикая цепь сплошных суббот» – довольно просто считываемый образ. В нашей традиции это не просто выходной день, а первый из двух выходных. И если воскресенья нам нужны для того, чтобы лечь пораньше в преддверии выхода на работу, то суббота – это такой день, когда можно всё! В субботу можно пить, тусить и отдыхать, как захочешь. Суббота – это настоящий выходной.

А в иудейской традиции «шаббат» – это день, когда вообще ничего нельзя делать. И в этом смысле, когда такие дни, по крайней мере для музыкантов, когда концертов нет и всё отменено, длятся неделю, месяц, полгода… Делают подобную цепь дикой. Соответственно, такой длинный «шаббат» – это крайне-крайне плохо.

KM.RU: Мнения поклонников насчет заглавного символа песни «Черное солнце» разделились, идут жаркие дискуссии. Прояснишь, что имел в виду ты сам?

- Мне всегда удивительно, что образы в поэзии считывают правильно далеко не все. Что касается «чёрного солнца», то здесь для меня однозначен смысл, который я вкладывал в этот образ.

Если присмотреться к песне, вдуматься в её слова, то всё становится ясно буквально с первой строки. В ней даётся намёк – куда смотреть. «Подобострастие здесь в цене», – понимаешь? Подобострастие означает ситуацию, когда мы, общество, начиная преклоняться перед идолом, вождём, каким-то персонажем, возвеличиваем, обожествляем его.

Мы видели подобное со Сталиным. Создаём реального монстра, который рано или поздно, вылезая наверх, начинает думать, что ему можно всё. Власть – она, само собой, опьяняет. А мы в итоге получаем «чёрное солнце» – Владимира «Красное Солнышко», которое должно греть всех вокруг, но по факту оно обжигает холодом. От него нет никакого тепла. В этом плане отправным толчком для меня в своё время был фильм «Утомлённые солнцем», где есть очень яркий образ: летний зной, отсутствие какой-либо музыки или фона; вдруг в полном безмолвии в небе медленно проплывает портрет Сталина, по-моему, на аэростате, заслоняя солнечный свет. То есть «чёрное солнце», в данном случае, это образ как бы патриарха нации, как бы отца, который должен как бы нас греть и помогать нам. Но история показывает, что, как правило, если ему подобострастно поклоняться и не контролировать его, то опьянённый безграничной властью он всегда становится холодной и обжигающей звездой, от которой никакого толку, а подданным остаётся просто ждать, когда же он наконец помрёт.

KM.RU: Социально ответственных песен действительно в альбоме немало. Все же что стало для тебя последней каплей: коронавирус, пенсионная реформа, обнуления, зверства Росгвардии, коррупция или все в комплексе? Не кажется ли тебе, что такой необъятной страной управлять другими методами не получится при всем желании? И что в других странах — ничуть не лучше?

- Меня об этом часто спрашивают: «А как же там на Западе? Как же – за рубежом?». Я живу в этой стране. Я эту страну люблю. Это – моя Родина. Я никуда не хочу отсюда уезжать, здесь – мой дом. Я здесь родился, я здесь помру, здесь будут жить мои дети. Меня вообще мало интересует, где и как косячат на Западе. Мне вообще на это плевать. Моё дело – стараться сделать лучше здесь, в этой стране. Тем более, что я понимаю, что такая огромная страна с такими ресурсами, с такими людьми, которые здесь попадаются – интеллектуалами, изобретателями и умницами, просто обязана быть лучше других. Не надо оглядываться ни на кого, ни на Японию, ни на Америку, ни на Голландию или Францию – какие у них там проблемы. Это их проблемы, которые они пускай решают сами.

Тем более, что западный капиталистический путь развития ничем, по большому счёту, не лучше, в коррупционном плане, чем наш. Но наше дело – стараться сделать лучше здесь. А я, в меру своих скромных возможностей, стараюсь этим заниматься, просто говорить об этом. Я не стою у станка, моё дело – в микрофон озвучивать проблемы своей страны, которые, как мне кажется, мешают ей жить, мешают мне в ней нормально жить.

KM.RU: В прошлом альбоме поставщиком таких тем был, главным образом, Яков Цвиркунов. Внес ли он на этот раз какой-то вклад в написание текстов?

- В прошлом альбоме действительно в двух, по-моему, песнях Яков принимал участие, как соавтор текстов и одну песню он, при моём очень незначительном участии, написал фактически сам. Ну а в этом альбоме, если бы Яков был где-то соавтором текстов, он бы обязательно был указан таковым. Все тексты этой пластинки – мои. Они представляют собой конкретно то, что меня в 2020 году волновало и беспокоило.

Я не считаю нужным вообще клеить ярлык на тематику песен – политика. Это же тупо звучит! Я считаю это жизненной тематикой, потому что всё вокруг – политика. Это лёжа в кроватке в подгузнике в крохотном возрасте вокруг тебя нет политики, но как только ты становишься гражданином, всё происходящее вокруг, представляет собой политику. Жизнь равно – политика. Ну а люди, которые этого не понимают, пытаясь сунуть голову в песок, поступают максимально глупо. Потому что с аполитичными людьми, которые стараются дистанцироваться от решения своих проблем, любой может сделать всё, что захочет. Любая власть сможет их иметь, как захочет, запутывая мозг любой ерундой. Поэтому для меня – это не политика, а насущные вопросы, абсолютная жизненная необходимость.

KM.RU: Словосочетание «либеральная тварь» в одной из твоих новых песен — это сарказм или самоироничная, но все же характеристика?

- «Либеральная тварь» – это ироническая, саркастическая такая самохарактеристика. По факту ведь я просто транслирую то, что последние несколько лет государственная пропаганда в интернете и на телевидении очень успешно внедрила в довольно несовершенный мозг людей, в общественное мнение, вот эту манеру клеить ярлыки, вроде «либерастни» и подобных. Кстати, с обратной стороны тоже звучат постоянные оскорбления - вроде «ватников». Поэтому я, как бы, самоназываясь в этой песне, как там и поётся от первого лица «самоназываюсь либеральной тварью», даю понять, что мне, по большому счёту, наплевать на эти ярлыки. Я мало значения придаю этим словам. Ну либеральная тварь и либеральная тварь, и что дальше? Ничего.

KM.RU: «Мой гори огонь» посвящена покончившей с собой активистке Ирине Славиной. Ты хотел привлечь ей внимание к случаям, которые становятся в наших реалиях типичными?

- Песня «Мой гори огонь» – очень личная, очень тяжёлая для меня песня. Я сразу, как только узнал, о том, что случилось с Ириной в Нижнем Новгороде сразу понял, что я не могу об этом не написать. Я восхищён её поступком. Я понимаю, что официальная пропаганда и историография как можно быстрее постарается забыть это событие, потому что оно не укладывается в общепринятые социальные нормы, навязываемые нам. Поэтому я восхищён этой женщиной и был просто обязан написать песню, которая останется, как мой своеобразный крохотный памятник этому человеческому, гражданскому поступку.

Она не сдалась до последнего, ведь надо иметь огромные яйца, чтобы пожертвовать своей жизнью, попытаться безнадёжно привлечь внимание к такой проблеме, как абсолютный произвол властей. Ведь её реально по мелочи кошмарили. Она не зарабатывала много денег на своих новостях и была абсолютной бессребреницей с обострённым чувством справедливости. Она просто пыталась вскрывать какие-то местные проблемы и просто о них писать. Естественно, это не нравилось. Но поскольку в нашей стране принято не решать проблему, а устранять человека, который её озвучивает и мешает, то её просто начали кошмарить. А последний случай был вообще вопиющий, когда к ней по факту пришли, как к свидетелю по какому-то делу, просто взломали дверь в квартиру и начали выносить технику, всё опечатывать. У свидетеля! Это же маразм! Она покончила с собой перед зданием в МВД… и никого не наказали и не привлекли за то, что её довели до самоубийства таким путём. Она ещё раз показала нам всем, насколько прогнила наша система, насколько прогнила система всех этих МВД и Росгвардий.

Поэтому я не мог просто о ней не написать. Для меня эта песня – восхищение мужеством, самоотверженностью и смелостью этой женщины. Она для меня – настоящий Гражданин с большой буквы.

KM.RU: Недавно отмечалось 60-летие полета Гагарина в космос. Судя по профанации наших достижений, о которой отчасти речь идет в песне «Спутник», этот праздник, по-твоему, обесценивается или, по крайней мере, подлежит некой переоценке?

- С песней «Спутник» всё очевидно. Меня действительно напрягает последние годы то, насколько тухло обстоят дела у нас с космической отраслью, которая изначально была гордостью Советского Союза. А современная Россия в этом плане является его научным правопреемником.

На самом деле у меня была идея копнуть тему ещё глубже, но формат песни этого несколько не позволил. И мне стыдно и неудобно не столько перед Юрием Гагариным, как сейчас модно говорить: «Прости, Юра, мы всё прос...ли!». А мне стыдно перед Сергеем Королёвым. Ведь Юрий Гагарин, при всём уважении, давайте называть вещи своими именами, просто биологический организм – бодрый, клёвый, крепкий и молодой парень. Для освоения космоса его посадили в корабль, отправили на орбиту, и он вернулся назад. Ну по факту ведь так.

Огромным коллективом людей была проделана огромная работа. Начиная от учёных Циолковского, Цандера и заканчивая Королёвым и его командой, которые сидели в шарашках. Их вытащили из сталинских лагерей и заставили всем этим заниматься. Они сделали всё это своими мозгами, своим трудовым потом, а космонавты здесь – просто вишенка на торте. По факту это просто… говорящие Белка и Стрелка. Я уважаю Гагарина и люблю, но почему-то у нас всё время принято забывать о реальных людях, которые добились космоса. Даже Берия, при всём том, что он был сталинской сволочью, убийцей и насильником. Но Берия для космоса сделал огромное дело, и для ядерного оружия, и для космоса, и для всей советской науки. Поэтому делать акцент только на Юрии Гагарине я считаю неправильным. В песне этого сказать не удалось, зато я могу это сделать сейчас. Мне, как гражданину моей страны, стыдно перед памятью Циолковского, Цандера и Королёва, я сейчас всех и не вспомню, всех, кто занимался реактивными ракетами, космической отраслью, запускал первые спутники. Мне неудобно, что мы сейчас так туго двигаемся вперёд. Двигаемся, конечно, огромные деньги вбухиваем, но таких прорывов, как в советское время, к сожалению, не наблюдаем.

KM.RU: Ну и не могу не спросить о некой личной переоценке — в связи с тем, о чем речь в финальной песне альбома… Как изменил тебя этот опыт?

- В последней песне я подвожу к простой переоценке ценностей. Мы – довольно маленькие люди, от выживания которых (каждого в отдельности) в мире ничего не изменится. Есть планета, она живёт и будет жить. Никто не заметит, если кого-то из нас не станет. Я это перенёс и прочувствовал на своей шкуре. Я понял, что надо сконцентрироваться на хорошем: на своей семье, если она у тебя есть (а если нет – надо её создать) и наслаждаться сегодняшним днём. Потому что завтра может просто не наступить. Вот и всё.

KM.RU: «Ветер ходит налегке» ритмически и семантически напомнила мне «Ветер водит хоровод» «Алисы». Есть ли здесь связь? И вообще, как писалась эта баллада, которая, надеюсь, прибавит вам поклонников?

- «Ветер ходит налегке» для меня одна из самых ответственных песен на альбоме. Музыка ней была написана давно, года полтора-два назад, написана от души, быстро. И все, кому я ставил её, говорили, что мелодия обалденная. И это накладывало на меня, как будущего поэта, огромные обязательства. Я не мог промахнуться и написал огромное для себя количество вариантов – 7 или 8 разных тем попробовал. Осложнялось всё тем, что в песне довольно короткие рубленные фразы в куплетах, к которым русский язык не располагает в плане написания текстов. Поэтому процесс давался очень тяжело. Мне нужно было справиться. Для такой музыки текст должен был хотя бы на «четвёрку». Нельзя было такую хорошую балладу загубить средненьким текстом. А последний вариант я, как водится, написал уже в Москве, а дописал, когда уже ехал на студию.

Причём парни не слышали до этого большинства песен на альбоме, включая эту. Они услышали их уже в готовом виде, поскольку вокал я записывал после больницы в Москве, чтобы лишний раз не мотаться в Питер. Я ездил записываться один на разных студиях, которые мы бронировали здесь. Мне присылали инструменталы, а я уже записывал отдельно вокал на студии. Впервые в истории «Северного Флота» группа по факту услышала песни в готовом виде чуть ли не вместе с фанатами.

KM.RU: Коли уж зашла речь об «Алисе», как можешь прокомментировать предложенный для голосования пул песен на летнем Кинчев-фесте в Питере? Почему там практически нет песен со второго и третьего альбомов?

- Пул песен мы оставили для выбора себе. Это Костина тема —наш/ваш выбор. Половину выбирает группа.

KM.RU: Как шла работа над записью альбома — если, например, сравнивать с «Иным»?

- Альбом в этом году, на самом деле, не планировался. Но когда стало понятно, что год мы теряем в любом случае из-за отсутствия концертов в связи с коронавирусными ограничениями, то пришлось сесть и в достаточно сжатые сроки написать некоторое количество материала. Обычно я довольно медленно работаю и за год может появиться 2-3 новые мелодии, поскольку то, что мне не нравится, я выбрасываю сразу и не работаю над ним дальше. В отличие от «Иного», альбом писался в несколько сессий. Ровно посредине записи я заболел коронавинарусом, что наложило свои ограничения на запись вокала. Писать вокал после болезни было очень тяжело. Мне приходилось записывать пару строк, куплет-другой и отдыхать. Начиналась одышка. Одно дело, когда ты здоров и всё в порядке, а когда у тебя «нет» половины лёгких, то приходилось выкручиваться. Вроде, на записи этого не сильно заметно. Когда альбом вышел и люди его послушали, то никто особо внимания не обратил, что спето слабо. Значит всё удалось.

KM.RU: Как принимают люди новый альбом на концертах? Есть ли неожиданные моменты: например — выделили песню, которая для вас казалась «проходной», или, наоборот, не обратили внимание на что-то важное, с вашей точки зрения?

- Альбом, как и ожидалось, принимают бодро. Самые вставляющие песни, как и предполагалось, это «Пританцовывай» и «Ветер ходит налегке». Для меня отрадно понимать, что песня «Чёрная солнце» с тяжёлым риффом имеет определённый успех у публики. Народ хватил её в соцсетях и на концерте принимает хорошо. Никаких особенных неожиданностей для нас не было. Тем более, что некоторые новые песни мы в туре не играли, поскольку мне пока физически тяжело исполнять много материала, а кое-какие песни ещё неочевидны для многих, а у меня как вокалисту, живьём отнимают слишком много сил на концерте. Поэтому эти треки мы решили играть только в Москве и Питере. Так что посмотрим, как народ их примет.

KM.RU: Что примечательного будет на презентации в Москве?

- Как я уже сказал, презентация в Москве и Питере будет немного расширенной версией той программы, которую мы играли в туре сейчас, просто потому что перед столицами я смогу нормально отдохнуть и соответственно смогу больше выложиться на сцене.

KM.RU: О грустном: как так вышло, что вас оттеснили из гастрольной версии «ТОДДа»?

- По поводу концертной версии «ТОДДа» мы всё уже сказали, но я могу повторить ещё раз. Продюсер, с которым мы связались, оказался мошенником. Мы за свои слова готовы отвечать, потому что у нас с ним был договор, составленный на разумных условиях. Он не заплатил нам более, чем за полгода работы, а потом, чтобы нам не платить, нанял каких-то посторонних музыкантов, не имевших и не имеющих к проекту никакого отношения.

Причём он в соцсетях ещё объявляет, что мы, якобы, там были сессионниками. Совершенно какое-то мутное поведение. А когда мы узнали, что он в своё время работал с шансоном, то всё стало понятно. Потом выяснилось, что он обманул всех: недоплатил режиссёру, костюмеру, хореографу и всем, кому мог. С ним пытаются судиться, а он бегает с подставными лицами по судам. Мы будем судиться с ним и всё доказывать. Кстати, как выяснилось, он Мишкиной маме и Лёше Горшенёву, как наследникам и соавтору, не заплатил. Они дали ему права, а он катается и денег им не даёт. Мы решили, что хватит надеяться на лжепродюсеров.

Теперь просто поедем, как и планировали с Мишкой, но не смогли по разным причинам, по стране с раскидистым шоу исполнять эти песни. Кое-что Лёшка Горшенев будет с нами петь, а ещё вокалистки приглашённые, которых мы пока не анонсировали. Но на ресурсах группы и проекта всё это будет анонсироваться и публиковаться своевременно. А в столицах, естественно, возможны сюрпризы с участием звёзд из рок-цеха. Ну и мы, наконец, накажем этого продюсера-мошенника, который так некрасиво поступает. И после того, как мы проедем по стране с концертами, надеемся, народ просто перестанет ходить на эти шоу, на которых непонятно кто и как играет.

KM.RU: Расскажи о гастрольном туре «ТОДД». В каком объеме будет сыгран материал обеих пластинок, насколько это будет подчинено какой-то единой канве? Будут ли такие песни, как, например, «Праздник казни» или «Смерть на балу»? Какие театральные элементы ожидаются (видеоряд, костюмы, репризы и проч.)?

- Никаких театральных элементов, само собой, не ожидается. Более того, мы будем стараться специально их избегать. У нас будут концертный видеоряд, шоу, свет. Это будет полноценная концертная программа с почти всеми песнями с двух альбомов «ТОДД». За редким исключением песен, которые в концертной версии не так мощно прокачивают зал. Плюс мы будем играть мощный «бис» из песен «Короля и Шута» - с Лёшей или без него. Концерты играть мы умеем, так что всё будет очень круто! Увидимся в этом туре, я надеюсь, всем очень понравится.

Фото Екатерины Медведевой предоставлены пресс-службой группы