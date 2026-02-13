Доллар, самолеты и возвращение компаний. Что за «план Дмитриева» Россия предложила США?

17:30 13.02.2026

Российские власти могли передать администрации президента США Дональда Трампа план с предложениями по расширению экономического сотрудничества, который западные СМИ окрестили «планом Дмитриева»

Администрация президента США Дональда Трампа могла получить от Кремля предложения по расширению экономического сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство назвало документ «планом Дмитриева» и сообщило, что он состоит из семи направлений, которые в Москве рассматривают как основу для совпадения экономических интересов России и США после возможного соглашения о прекращении украинского конфликта.

Среди предложений, которые якобы упоминаются в документе, — долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка с потенциальным участием американских компаний, создание совместных предприятий в нефтегазовой сфере, сотрудничество в ядерной энергетике и возможность возвращения к долларовым расчетам.

Bloomberg опубликовал примерное содержание «плана Дмитриева»:

Долгосрочные авиационные контракты для модернизации российского флота + потенциальное участие США в российском производстве. Совместные нефтяные и СПГ-предприятия, включая шельфовые и труднодоступные месторождения, которые учтут предыдущие инвестиции США и позволят компенсировать американским фирмам понесенные убытки. Льготные условия для возвращения американских компаний на российский потребительский рынок. Сотрудничество в сфере ядерной энергетики, включая ИИ-предприятия. Возвращение России к системе долларовых расчетов, включая энергетические транзакции. Сотрудничество в добыче сырья — лития, меди, никеля, платины. Сотрудничество в продвижении ископаемого топлива в качестве альтернативы климат-френдли идеологии и политике низких выбросов выхлопных газов, как более предпочтительной для Китая и Европы.



«План в целом соответствует многим амбициям Трампа. Идея о том, что американские компании должны получить компенсацию за прошлые убытки в России, перекликается с требованием, которое президент США выдвинул в отношении Венесуэлы. Западные чиновники, знакомые с содержанием меморандума, заявили, что некоторые предложения специально разработаны для углубления разногласий между США и европейскими союзниками Украины», — говорится в статье Bloomberg.

О возможном существовании «плана Дмитриева» 7 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что получил информацию о документе от украинских спецслужб.

«Моя разведка показала мне так называемый пакет Дмитриева, который он представил в США. Его объем составляет около $12 трлн. Это якобы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией», — уточнил украинский лидер.

По словам Зеленского, такие документы между Вашингтоном и Москвой могут включать положения, непосредственно затрагивающие Украину, в том числе вопросы, связанные с суверенитетом и национальной безопасностью. Он подчеркнул, что Киев исходит из принципа сохранения суверенитета и контроля над своей территорией.

В Кремле никак не прокомментировали реальность существования подобного документа. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона действительно предлагает США экономическое сотрудничество и компании двух стран в этом заинтересованы.

Он также допустил возможность возвращения западных брендов в Россию. Представитель Кремля отметил, что любая экономика заинтересована в иностранных инвестициях и многообразии товаров, поскольку это дает лучшее качество за меньшие деньги людям.

«А здесь главное — не бренд, не бизнес, главное — граждане. Чтобы граждане имели возможность покупать лучшее за меньшие деньги», — сказал Песков.

Что думают о «плане Дмитриева» в России



Многие представители российского экспертного сообщества призвали относиться к информации агентства Bloomberg с осторожностью. Например, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что Москва не раз предлагала Вашингтону возобновить сотрудничество, но американская сторона не выражала готовности к этому.

«Мы всегда смотрим в эту сторону с определенными опасениями <...> Были попытки неоднократно, но все-таки в итоге в какой-то последний момент Америка не готова была (к экономическому сотрудничеству — «Газета.Ru»). Сломя голову бежать не надо и радоваться очень буйно точно не нужно. Я думаю, что мы теперь присматриваемся, а то сначала одно, потом санкции вводят <...> Все сообщения противоречат друг другу», — отметила парламентарий.

Депутат не исключила, что вопросы интенсификации экономического сотрудничества действительно обсуждаются между Россией и США в рамках переговорного процесса по Украине, но все в конечном счете зависит от реализации инициатив. К примеру, вопрос о возвращении американского капитала в Россию на льготных условиях не должен противоречить развитию отечественного бизнеса, считает Журова.

«Даже если кто-то в будущем будет возвращаться в Россию, каждого будут смотреть <...> Раньше мы пускали всех: «Добро пожаловать, мы добрые, мы всем рады». Вот я сомневаюсь, что в будущем периоде нашей истории мы будем всем раскрывать объятия дружбы», — подытожила Журова.

Сам факт получения Bloomberg некоего внутреннего российского документа вызывает большие сомнения, отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«В целом ничего уникального и нового в возможном плане Дмитриева я не вижу, по крайней мере пока данный документ не раскрыт в деталях. И вообще, следует понимать, что российскому МИДу отведена роль жесткого переговорщика, а команде Кирилла Дмитриева поручено показать альтернативу – то есть те возможности, которые откроются в случае кооперации, а не противостояния», — сказала политолог.

По ее мнению, пункты о возвращении к долларовому расчету и авиации являются самыми перспективными и интересными.

«Возвращение к доллару расходится с российской политикой дедолларизации, но вполне может быть реальным маневром, так как дедолларизация во многом была вынужденной. Сам Трамп еще в конце прошлого года направлял европейским союзникам предложения о реинтеграции России в глобальную экономику, в том числе для поддержания работы долларовой системы. Также правдоподобным в статье Bloomberg выглядит диалог по долгосрочным авиационным контрактам и участию США в российском производстве. Диалог «о самолетах» был начат еще в ходе первых российско-американских контактов после возвращения Трампа к власти», — отметила Гафарова.

В остальном построение реального тесного взаимодействия между Россией и США по-прежнему упирается во все тот же набор препятствий — санкционный режим, бюрократические препоны с обеих сторон и соотношение выгод и рисков для американского частного бизнеса, пояснила эксперт.

«Вряд ли данный набор предложений смог бы оказать какое-то влияние на идущий переговорный процесс. Поиск точек соприкосновения между Россией и США идет уже год, и Трамп понимает, что пока продолжается украинский конфликт, все это остается на уровне обсуждений. При этом весьма похоже, что нынешний новый дедлайн США для Украины, обозначенный до 15 мая, — это все же больше, чем просто слова. В мае предвыборная кампания в США выйдет в активную фазу, и команде Трампа придется принимать действительно волевые решения в отношении Украины», — заключила Гафарова.

Скрытые возможности



Среди российских экспертов есть и те, кто видит новые возможности в так называемом «плане Дмитриева» по расширению экономического сотрудничества между Россией и США. Так, председатель комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Газете.Ru», что для таких целей может быть использована свободная экономическая зона на территории Донбасса, о которой ранее говорили американцы.

«Я не исключаю, что в рамках подобного плана могут быть построены и эксплуатироваться совместные предприятия России и Соединенных Штатов на территории свободной экономической зоны в Донбассе, связанные с обработкой редкоземельных металлов. Я думаю, что это была бы хорошая лакмусовая бумажка для наших потенциальных партнеров, насколько они действительно готовы отказаться от собственных ошибок недавнего прошлого», — сказал депутат.

Эксперты отмечают, что опубликованный в СМИ «план Дмитриева» отличает его амбициозность и системность и демонстрирует «силу России», а не ее слабость.

«Опубликованный Bloomberg план представляет собой не разрозненные просьбы, а целостную экономическую философию, увязывающую интересы американского крупного бизнеса с потребностями российской промышленности. Предложения по авиастроению, редкоземельным металлам и совместным шельфовым проектам — это демонстрация нашей силы, а не слабости; мы предлагаем глобальному игроку вернуться туда, где уже вложены миллиарды, и где без нас эффективно работать невозможно», — пояснил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

Возврат к доллару



В рамках того плана, который был опубликован в СМИ, предполагается возвращение России к системе долларовых расчетов, включая энергетические транзакции. Именно этот пункт вызывает наибольшее число споров среди российских экспертов и экономистов.

Как отмечается в материале Bloomberg, возвращение России к долларовой системе расчетов означало бы «ошеломляющий разворот политики Кремля, который мог бы привести к кардинальным изменениям в мировой финансовой системе».

«До сих пор поиск альтернатив доллару, а не восстановление связей с возглавляемой США системой, был ключевой целью России, поскольку президент Владимир Путин стремился углубить свои отношения с Китаем. По этой причине западные правительственные чиновники, знакомые с содержанием документа, заявили, что считают крайне маловероятным, что Путин в конечном итоге будет добиваться сделки, противоречащей интересам Пекина», — говорится в статье.

Доллар из нашей внешней торговли до конца и не уходил, он просто поменял прописку и адресатов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер 5D Consulting Михаил Никитин.

«Весь последний год расчеты в американской валюте спокойно шли по двум категориям: за несанкционные товары и через банки, которые формально не находятся под блокирующими санкциями. Основной бенефициар здесь — агропром. США регулярно выдают лицензии на такие сделки, потому что российская пшеница объективно нужна для баланса цен на мировых рынках. Поэтому пятый пункт «плана Дмитриева» — не революция, а попытка легализовать текущую практику, уйти от серых схем и снизить издержки», — пояснил эксперт.

Он отметил, что США объективно заинтересованы в укреплении своей валюты, и вариант с возвращением России в долларовый контур как противовеса китайской экспансии выглядит вполне прагматично. С другой стороны, даже если сделка состоится, риски остаются, так как доллар сейчас в долгосрочном нисходящем тренде, добавил Никитин.

«Сам набор пунктов, который был опубликован в СМИ, выглядит как классическая «сделка» по Трампу. Здесь закрыты самые больные статьи мировой экономики: доступ к сырью, передел авиапрома, ядерная энергетика под крылом ИИ. Это приглашение к разделу прибыли. Россия предлагает себя в качестве балансира. В этом смысле «план Дмитриева» — не про доллар, а про новую конфигурацию. Когда страна перестает быть целью санкций и становится территорией, где глобальные игроки делят сверхприбыль. Для россиян это означает устойчивость: даже при возобновлении ограничений у нас останутся и собственные отстроенные каналы, и опыт работы в многополярной финансовой системе», — подчеркнул Никитин.

Другие же эксперты отмечают, что возвращаться к доллару России не особо выгодно, так как рубль — это одна из ведущих мировых валют, серьезно укрепившая свои позиции в прошлом году, а доллар США ослабевает не только к российскому рублю, но и к другим валютам.

«Для населения возврат к доллару в краткосрочной перспективе мог бы означать удешевление импорта, стабилизацию курсовых ожиданий и упрощение трансграничных переводов. Однако это лишь тактические преимущества. Если же смотреть в долгосрочной перспективе, то России объективно невыгодно полностью возвращаться к долларовой системе. Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к наращиванию государственного долга США, и в таких условиях размещение всех резервов и концентрация расчетов в одной национальной валюте становится более рискованным», — объяснил Илья Мосягин.

Он заключил, что системный минус гипотетического возвращения к доллару заключается в возвращении уязвимости перед инструментом внешнего давления: доллар остается валютой страны, которая уже продемонстрировала готовность использовать финансовую систему как оружие.

Авторы: Арина Ткачук. Евгений Фалько, Анастасия Алексеевских

