«Рыбный день» – очередной повод посмеяться над СССР

Когда антисоветчики утверждают, что «рыбный день» был введен в советском общепите как попытка заменить мясо рыбой, это, мягко говоря, не соответствует действительности

Ровно 44 года назад, 26 октября 1976 года, вышло постановление Совета министров СССР о введении во всех точках общественного питания так называемого «рыбного дня». Что много лет дает повод антисоветчикам всех мастей глумиться над советским прошлым.

По версии антисоветчиков, на такой «отчаянный шаг» советское правительство пошло в связи с катастрофической нехваткой мяса. Дескать, сделав четверг «рыбным днём», бездарные советские управленцы расписались в своей полной профнепригодности, подменив мясо рыбой. Что, по их мнению, является «продовольственным надувательством» и самым настоящим издевательством над людьми.

Как известно, к заявлениям антисоветчиков всегда надо относится с осторожностью. Во-первых, не все из них могут похвастать здоровой психикой, во-вторых, в массе своей они плохо образованы и часто банально не владеют нужным объемом информации. Например, не так давно один антисоветчик с фамилией из трёх букв всерьез утверждал, что граждане СССР вплоть до 1991 года не знали, что такое йогурт.

Тут с ним не поспоришь, мы действительно не знали всего того пальмово-химического фальсификата в ярких упаковках, что преподносится под видом так называемой «молочки». Зато прекрасно знали, что такое ацидофильная паста или молочно-фруктовая паста, да и мечниковская лечебная простокваша «ягурт» появилась в СССР ещё в двадцатые годы. Но антисоветчкам доказывать что-либо бесполезно. Это как разубеждать Наполеона из палаты №6 в том, что он не французский император, а кочегар Вася Пупкин.

Кстати, а насколько сильно страдали бы советские люди, если бы они действительно не знали, что такое йогурт? И многие ли его употребляют сейчас, при нынешнем изобилии?

Ну и в-третьих, многие антисоветчики не гнушаются сознательными, клеветническими вбросами, потому что занимаются антисоветчиной профессионально, за те или иные преференции. Вот почему к их высказываниям надо относиться очень осторожно и стараться самому вникать в суть вопроса. И тогда, в большинстве случаев, выяснится, что мы имеем дело либо с откровенным фейком, как в случае с пресловутым йогуртом, либо с высказываниями малообразованных неадекватов. Нередко проплаченных.

Поэтому когда антисоветчики утверждают, что «рыбный день» был введен в советском общепите как попытка заменить мясо рыбой, это, мягко говоря, не соответствует действительности.

Кстати, европейцы или американцы вообще придут от такого утверждения в изумление, так как им прекрасно известно, что везде рыба стоит дороже мяса и что, по факту, это не провал советских управленцев, а наоборот, достижение. Ведь вряд ли кому-то придет в голову называть провалом замену красной икры – черной, а замену водки – французским коньяком.

Дабы соблюсти историческую точность, стоит отметить, что впервые «рыбный день» в СССР был введен не в 1976 году, а в 1932, и автором этого нововведения стал знаменитый сталинский нарком Анастас Микоян.

В тридцатые годы в СССР развивалась рыбное хозяйство, и с этой целью, а также с целью улучшения питания трудящихся и был введен «рыбный день». Антисоветчики, естественно, глумятся над этим самым «улучшением питания», но во всем мире диетологами давно доказано, что рыба является очень ценным и полезным продуктом.

Например, всего в 40 граммах лосося содержится суточная норма йода, необходимая для взрослого человека. Конечно, йод содержится и в других продуктах, например, суточная его норма будет получена при употреблении одного килограмма яиц. А в 200-250 граммах рыбы содержится суточная норма белка, и любой диетолог скажет, что для получения белка лучше съесть 250 грамм рыбы, чем полкило свинины или баранины.

Рыба также содержит полезные жирные кислоты, например, Омегу-3 – известный в СССР и многими очень не любимый рыбий жир. В детских садах им пичкали детей и почти все от него воротили нос, зато сейчас Омега-3 относится к категории биологически-активных добавок и стоит немалых денег.

Если посмотреть на ценники магазинов, торгующих качественной – подчеркнем - качественной Омегой-3, то баночка с 60-90 капсулами запросто может стоить около 1300-2000 рублей. А в «проклятом» советском Мордоре дети получали рыбий жир бесплатно, да и в розничной торговле он стоил копейки. Впрочем, как и многие морепродукты, но об этом ниже.

Содержащиеся в рыбе жирные кислоты благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и позволяют избежать многих болезней, ставших бичом нашего времени – гипертонии и атеросклероза. Поэтому когда Микоян и его последователи в середине семидесятых годов вводили «рыбный день», они многим людям может и не спасали жизнь, но точно её продлевали, делая питание граждан более сбалансированным и полезным.

Выводы о предпосылках и причинах появления «рыбного дня» сделать не так уж и сложно. Если при этом иметь желание что-то узнать самостоятельно, а не слушать тех, у кого йогурт вместо мозгов и кто до сих пор сокрушается, что не удалось попить баварского пива в 1941 году, победи нас немцы.

Так исторически сложилось, что в России, а затем в СССР к рыбе отношение было достаточно прохладное. Однако когда к власти пришли большевики, то они вполне резонно задались следующим вопросом – если СССР окружают десятки морей и два океана, обильные рыбой и прочими морепродуктами, так почему бы не начать осваивать эти богатства?

В тридцатые годы рыбная промышленность только «вставала на ноги», но и тогда уже отмечался кризис перепроизводства рыбной продукции. Поэтому для лучшей реализации рыбы и был введен в столовых госучреждений «рыбный день». Кстати, это не было какой-то тотальной «обязаловкой», например, ресторанов это нововведение не касалось.

По прошествии лет можно задать вопрос – это был разумный шаг или шулерская продовольственная уловка, как это преподносят критики СССР?

Обсуждать тут нечего, так как «рыбным днем» убивалось сразу три зайца: улучшалось питание граждан, более стабильно функционировала и развивалась рыболовная отрасль, что, в свою очередь, позволяло увеличивать экспорт морепродуктов. А это приносило валюту, столь нужную стране для выполнения плана индустриализации.

Великая Отечественная война порушила многие предвоенные планы, и о «рыбном дне» не вспоминали долгие годы, хотя за послевоенное время рыболовный флот СССР стал уже не морским, а океанским, что позволяло добывать в год до 8 миллионов тонн морепродуктов. А в восьмидесятые годы СССР стал наравне с Японией одним их мировых лидеров по вылову рыбы, добывая в год 14 миллионов тонн морепродуктов.

Всё это позволило установить на рыбу одни из самых низких цен в мире. Если кто не забыл, то столь любимый кошками минтай стоил 36 копеек за килограмм, а хек - 56 копеек. Не особо дорого стоили и рыбы ценных пород, а также крабы и икра.

Простой советский гражданин мог себе без проблем позволить и черную икру, и осетрину. Не каждый день, конечно, но покупка этих морепродуктов не особо сильно била по кошельку. Кроме того, на предприятии, где гражданин работал, каждый четверг был рыбным днём, так что порцию полезных жирных кислот, йода и других веществ, содержащихся в рыбе, он получал стабильно, годами.

Но вот началась горбачевская перестройка, закончившаяся крахом страны, затем наступили «святые девяностые», на прилавках появился йогурт и туалетная бумага, без которых немыслима жизнь антисоветчиков, но с рыбой положение ухудшилось. Вернее, она продавалась как и раньше, вот только кушать её гражданам, освободившимся от коммунистического «ига», стало весьма накладно.

Если раньше минтай брали только для кошек, то сейчас этой незатейливой рыбкой не прочь полакомиться и простые россияне. Хек тоже не особо котировался в советскую эпоху, но сейчас к нему лишний раз не подступишься, потому что стоит он дороже иного мяса – 300-350 рулей за кило. Про осетрину и чёрную икру большинство населения РФ вообще позабыло. Даже по праздникам мало кто может эти деликатесы позволить.

А уж если ты решил все таки раскошелиться на икорку и осетрину, то тут остается надеяться на добросовестность продавца. Шанс нарваться на некачественную продукцию весьма высок, и после недешевой рыбки запросто можно оказаться на больничной койке.

Но в начале девяностых нам, конечно же, обещали совсем не это. Как любили говорить захватившие власть в стране рыночники-фарцовщики, «волшебная рука рынка» всё сама отрегулирует. Вместо вонючей советской камбалы были обещаны горы икры, балыки, лобстеры и прочие изобильности капитализма.

«Рука рынка» действительно всё отрегулировала, благодаря чему прилавки российских магазинов теперь завалены всякой вскормленной комбикормами дрянью, выращенной в грязных, загаженных нечистотами реках Юго-Восточной Азии.

Эта, с позволения сказать, рыба иногда просто опасна для здоровья, и в советское время она однозначно подлежала бы уничтожению, не пройдя санитарный контроль. Но теперь нормативы другие, везде последнее слово остается за толстыми кошельками, поэтому десятки тонн рыбной дряни из Юго-Восточной Азии ежегодно выбрасываются на российский рынок. И будут выбрасываться, потому что эта рыба дешевая, следовательно, будет пользоваться спросом у небогатого российского покупателя. Ну а то, что он вместе с мясом какой-нибудь тилапии проглотит заодно и всю таблицу Менделеева, ну так это проблемы покупателя.

И конечно же, канули в лету как пережитки «проклятого» советского прошлого и «рыбный день», и самый большой рыболовный флот в мире.

С какой тщательностью и трудом в советские годы создавалась рыбная промышленность и рыболовный флот, с такой же лёгкостью и дуростью они были практически полностью уничтожены в постсоветские годы.

Попутно промысел морепродуктов был донельзя криминализирован, и остается только догадываться, сколько миллиардов долларов утекло в обход бюджета в карманы разного рода «бизнесменов» за те десятилетия, что всем заправляет «волшебная рука рынка».

Тем не менее, над советским «рыбным днем» у нас принято потешаться как над очередной глупостью советских вождей. «Рыбный день» преподносится многими «знатоками» советского прошлого чуть ли не как попытка заменить мясо травой или глиной.

Как послушаешь таких «знатоков», так перед глазами встаёт жуткая картина: мало того, что йогуртов не было и туалетной бумаги, так ещё в четверг людей насильно потчевали чем-то невыносимо омерзительным, типа рыбных биточков и рыбного супа.

Хорошо хоть ресторанов не коснулось это варварское нововведение, где антисоветчики обычно и отсиживались, переводя дух за чашкой сорокаградусного чая и последними словами ругая жуткую советскую действительность. И какое счастье, что этих нелепых «рыбных дней» больше нет. Как и сотен заводов и фабрик, где рабочих насильно закармливали по четвергам рыбой. Прямо хоть на работу в этот день не выходи…

Правда, есть несколько любопытных нюансов. Несмотря на сегодняшнее изобилие продуктов, вряд ли кто-то возьмется однозначно утверждать, что эти продукты качественнее и полезнее тех, что были в СССР. И что современные россияне питаются лучше, чем граждане СССР начала восьмидесятых годов.

Ещё более красноречивы цифры статистики.

При рекомендуемом уровне потребления рыбы 22 кг/год на человека граждане РФ, в зависимости от года, потребляли в последнее время в среднем от 14 до 19 кг, а это показатели СССР конца шестидесятых-начала семидесятых годов прошлого века. К тому же надо учесть, что тогда на прилавках советских магазинов не лежала низкокачественная дрянь из Юго-Восточной Азии, а вся рыба была на 100% съедобной. Какая-то была более ценная, какая-то менее, но риск проглотить вместе с селедкой или скумбрией тяжелые металлы, пестициды и антибиотики был маловероятен.

Антисоветчики утверждают, что в СССР рыбой пытались заменять мясо. Так вот, в 1990 году потребление мяса в СССР составляло 75 кг/год на человека, а в РФ в 2015 году – 73 кг/год.

«Голодный и дефицитный» СССР не только опережал количественно «сытую и изобильную» РФ, но и качественно. Достаточно посмотреть на ингредиенты, из которых изготавливалась советская колбаса и сосиски жутких «застойных» времен, и сравнить их с нынешними. Особенно с таким инновационным продуктом, как колбаса без мяса.

Можно также посмотреть на продуктовую корзину 1994 года и сравнить её с продуктовой корзиной времен жуткого сталинского тоталитаризма. Выяснится, что ельцинские великие «реформаторы» в 1994 году определили норму потребления рыбы «дорогими россиянами» в 15 кг в год, в то время как в начале пятидесятых годов была определена норма в 21 кг.

Чтобы окончательно понять, какие сытые времена наступили после развала Союза, упомянем ещё пару позиций: потребность в мясе и мясопродуктах при Ельцине была определена в 50 кг в год, при Сталине в 63 кг. Молока 246 литров в 1994 году и 365 литров в начале пятидесятых. При этом не надо забывать, что мясопродукты и молочные продукты, при идентичности названий, означали весьма отличные по качеству продукты при Сталине и при Ельцине.

За колбасу без мяса и не прокисающее неделями молоко, как и за прочие «мясомолпродукты», что мы распробовали в постсоветские годы, при Сталине можно было получить серьёзный срок. Да и при «дорогом Леониде Ильиче» тоже.

Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что в СССР, в том числе и благодаря «рыбному дню», питание подавляющего большинства граждан было более качественное и сбалансированное. И не надо быть профессором Преображенским, чтобы понимать, насколько питание влияет на качество и продолжительность жизни.

Несмотря на то, что значительная часть граждан СССР не считалась зажиточной, питалась она гораздо лучше и более качественными продуктами, чем такая же часть небогатых граждан сейчас. И это далеко не в последнюю очередь сказывалось на демографии, ведь не случайно, что как только страну поставили на капиталистический путь «развития» и народ начали знакомить со всеми продуктовыми прелестями капитализма, кривая смертности резко поползла вверх.

Хотя, казалось бы, наступило тотальное продуктовое счастье, одних йогуртов в продаже появились десятки видов. Но вместе с этим почему-то стремительно стали расширяться территории кладбищ по всей стране. Разумеется, на демографической яме сказалось не только качество продуктов – никто не отрицает и другие факторы, но продукты, вне всякого сомнения, также внесли свой негативный вклад. Уж точно больший, чем печенеги, половцы и нашествие Наполеона.

Так что, прежде чем посмеиваться над советскими управленцами, допустившими такой «абсурд», как «рыбный день», лучше посмотреть на длинные ряды могил на многих кладбищах, уходящих чуть ли не за горизонт. И только потом зубоскалить и отпускать шуточки в адрес «отсталого Совка», где граждан «насильно» кормили рыбой и Омегой-3.