Карабас и НесуРазности «Отмечали днюху»

Исполнитель: Карабас и НесуРазности, Название: «Отмечали днюху», Стиль: стеб-рок, Год: 2025

Обыватели нередко возмущаются, услышав группу, которая исполняет непристойные, с их точки зрения, песни. Им не дано понять, что большинство этих сюжетов уходят своими корнями в детство — либо из-за отсутствия в в таком возрасте чувства стыда, либо из желания заглянуть за грань запретных тем, либо имея корень в каких-то комплексах и травмах. Особенно очевидным это становится после прослушивания нового альбома Карабаса и НесуРазностей «Отмечали днюху».

Дети горазды совать свой нос, куда их не просят. На этой привычке подглядывать базируется песня «В бане», герой которой не любит посещать парилки, потому что ему комфортнее находиться не внутри, а подле нее — да и то исключительно женской. Рассказ капризного ребенка напоминает песня «Шахматы», героя которой мыслит свои непростые отношения с любимой в категории шахматной игры, где ревностно преследует соперницу. Хоккейная клюшка, правда, оказывается гораздо эффективнее. Причем, эта тема всплывает еще раз в последней песне релиза обгоню, где заветное число шайб хоккеиста Овечкина 895 используется при формировании персонального джентльменского списка.

Не обошел стороной Карабас и благодатную тему праздников. Зимние развлечения представлены в песнях «Снеговик» и «На Бали!». И если в первой из них снеговик приобретает непристойные очертания, то во второй и вовсе теплые края предпочитаются родному зимнему пейзажу, хотя песня и звучит в новогоднем дискороке.

Иногда инфантилизм заводит персонажей песен альбома слишком далеко. В «Порулить» все деньги теряются из-за якобы выигранной машины, причем песня направлена против манипуляций мошенников, так что тема у нее уже совсем не детская. В «Выгуливал кота» рассказчик ведет себя, как избалованный ребенок и хуже животного. А в «Рубашке» рассказы взрослых о том, что герой родился в рубашке определяют все его жизненные предпочтения. Идеально вписался в антураж пластинки кавер «Я расскажу» Ника Рок-н-Ролла — исповедь вечного ребенка...

Главное же, что приносит альбом «Отмечали днюху» - незамутненный детский взгляд на мир: «Жизнь не будет пресной, если ты делаешь то, что тебе интересно».