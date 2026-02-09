Лавров: США не поддержат войска европейских интервентов на Украине

Стоп-кадр из видеотрансляции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сомневается, что Соединенные Штаты не станут обеспечивать поддержку войскам европейских интервентов на Украине.

"Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эмманюэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным", - приводит ТАСС цитату из интервью главы МИД РФ телеканалу НТВ.

"А что насчет сути режима? Режим, запретивший русское во всех сферах: образование, СМИ, культура, быт, каноническую Украинскую православную церковь, законодательно поощряющий идеологию и практику нацизма, включая ритуальные факельные шествия и прочие сатанинские процедуры, этот режим останется? Значит, они хотят предоставить гарантии безопасности именно этому режиму", - добавил Лавров, отметив при этом, что Вашингтон слышит эти аргументы Москвы.  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2026, 22:58
    Гость: Кот Бегемот

    Его послушать, так Север-корейцы на нашей территории - интервенты. Пора на покой, однако!!

  2. 09.02.2026, 22:46
    Гость: Бобёр

    То есть интервенция вопрос решенный, осталось определить состав участников.
    Если воевать не с трансформаторами, а с центрами решений (начиная от тцк и до политиков заезжающих в киев с предложениями) - то желающих будет сильно меньше и их заменят отбросы из центральной америки, а если мять щеки и следовать чужим правилам - то повесят как Саддама, вместе с талантливыми сыночками из единой-россии и прочих фондо-распилов.

  3. 09.02.2026, 22:39
    Гость: А турки не европейцы

    Они братья большинства населения РФ. Как религиозно, так и генетически

  4. 09.02.2026, 22:33
    Гость: К вопросу о терминах 2014- 2022- 2026. 1418 и больше

    Цитата:- «Лавров: США не поддержат войска европейских интервентов на Украине».
    Интервентов? А войскам РФ какой термин подходит?

  5. 09.02.2026, 22:33
    Гость: с каких это союзники Украины стали интервентами?

    ...
    Украина суверенное государство, с международно признанными границами и посольствами, а не российская колония.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Лавров пообещал Кубе политическую и материальную помощь России
Коллаж © KM.RU
Украина и Запад согласовали ответ на нарушение возможного перемирия Россией
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы
Избранное
Нина Смит «This is Endland» (ЕР)
Александр Нектов: «Сейчас Мать Тереза 2.0 - это Анналена Беербок»
Факты, которые нужно знать при выращивании лимона в домашних условиях
Михаил Бугаев («Гран-КуражЪ»): «Редко кому удается выпустить свой условный «Герой асфальта», когда группе уже больше 15-ти лет»
«Протесты в Казахстане: причины и последствия. Политическая плоскость конфликта явно носит внутриэлитный характер и связана с борьбой двух "кланов"»
Долой дам и господ!
Алексей Горшенев назвал брата «добрым горемыкой»
На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок
Зачем России новая орбитальная космическая станция
20 лет назад СССР прекратил свое существование
«Свинцовый Туман», 25 сентября, Lюstra Bar
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации