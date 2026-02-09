Лавров: США не поддержат войска европейских интервентов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сомневается, что Соединенные Штаты не станут обеспечивать поддержку войскам европейских интервентов на Украине.
"Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эмманюэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным", - приводит ТАСС цитату из интервью главы МИД РФ телеканалу НТВ.
"А что насчет сути режима? Режим, запретивший русское во всех сферах: образование, СМИ, культура, быт, каноническую Украинскую православную церковь, законодательно поощряющий идеологию и практику нацизма, включая ритуальные факельные шествия и прочие сатанинские процедуры, этот режим останется? Значит, они хотят предоставить гарантии безопасности именно этому режиму", - добавил Лавров, отметив при этом, что Вашингтон слышит эти аргументы Москвы.
Его послушать, так Север-корейцы на нашей территории - интервенты. Пора на покой, однако!!
То есть интервенция вопрос решенный, осталось определить состав участников.
Если воевать не с трансформаторами, а с центрами решений (начиная от тцк и до политиков заезжающих в киев с предложениями) - то желающих будет сильно меньше и их заменят отбросы из центральной америки, а если мять щеки и следовать чужим правилам - то повесят как Саддама, вместе с талантливыми сыночками из единой-россии и прочих фондо-распилов.
Они братья большинства населения РФ. Как религиозно, так и генетически
Цитата:- «Лавров: США не поддержат войска европейских интервентов на Украине».
Интервентов? А войскам РФ какой термин подходит?
Украина суверенное государство, с международно признанными границами и посольствами, а не российская колония.