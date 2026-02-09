Лавров: США не поддержат войска европейских интервентов на Украине

20:58 9.02.2026

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не сомневается, что Соединенные Штаты не станут обеспечивать поддержку войскам европейских интервентов на Украине.

"Руководители Британии Кир Стармер и Франции Эмманюэль Макрон вместе с генсеком НАТО Марком Рютте открыто гордятся, что там будут развернуты "экспедиционные войска" интервентов и будет "автоматическая гарантия", что США поддержат их военным путем. Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным", - приводит ТАСС цитату из интервью главы МИД РФ телеканалу НТВ.

"А что насчет сути режима? Режим, запретивший русское во всех сферах: образование, СМИ, культура, быт, каноническую Украинскую православную церковь, законодательно поощряющий идеологию и практику нацизма, включая ритуальные факельные шествия и прочие сатанинские процедуры, этот режим останется? Значит, они хотят предоставить гарантии безопасности именно этому режиму", - добавил Лавров, отметив при этом, что Вашингтон слышит эти аргументы Москвы.