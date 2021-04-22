«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову

«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову

Россия оказалась единственной из развитых стран, где количество ученых умов не увеличивается, а уменьшается в разы с каждым годом

Если раньше ученые зачастую высылались из нашей страны принудительно, то теперь они бегут по своей воле. На днях была озвучена совершенно катастрофическая статистика: главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин рассказал, что с 2012 года число переселившихся за границу ученых из России увеличилось в 5 раз, скакнув с 14 000 до 70 000 человек.

Поскольку Россия оказалась единственной из развитых стран, где количество ученых умов не увеличивается, а уменьшается, сам статус ее «развитости» оказался под большим вопросом. «В итоге Россия не может выполнить показатели нацпроекта «Наука», который ставил задачу увеличить число специалистов за три года на 35 тыс. человек, - посетовал Долгушкин. - Получилось ровно наоборот».

Еще одна смежная проблема — уменьшение количества аспирантов. «В России происходит снижение численности аспирантов, если в 2010 году их число составило 157 тыс. человек, в 2019 — 84 тыс. человек. А доля окончивших аспирантуру с защищенной диссертацией в 2019 году составила 10%, а в 2020 году еще меньше — 8,9%», — привел статистику президент РАН Александр Сергеев.

Спикер справедливо указал на то, что нынешняя молодежь нередко выбирает путь наименьшего сопротивления. В итоге перспективные исследователи предпочитают менее энергозатратный способ продвижения по карьерной лестнице. Большой проблемой является и отсутствие качественной аппаратуры. «Отсутствие необходимых приборов для проведения исследований на мировом уровне делают наших исследователей не только не конкурентоспособными, но и стимулируют дрейф наших ученых за рубеж, где есть нужные приборные базы для реализации их идей», — резюмировал Сергеев.

Академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов заявил, что такого оттока следовало ожидать, поскольку зарплаты «у нас и у них» попросту несопоставимы. «Ученым нужны не только деньги, которые они получают каждый месяц, - заявил эксперт «Новым известиям». - Гораздо важнее для них получить финансирование на исследования. Но в целом, к сожалению, отток продолжается. И это отток молодых и талантливых. Страна становится старше, беднее и глупее, как это ни печально. Мы пытаемся этому противостоять. На нашем локальном кусочке это получается. Но, как я уже говорил, таких сколтехов должно быть в стране сто, как минимум – пятьдесят, тогда мы изменим ситуацию...»

На этом фоне особенно издевательски выглядит внесенный на днях в Госдуме законопроект, подразумевающий привелегии для собравшихся в вузы детей силовиков. Авторы предлагают предоставить преимущественное право детям силовиков при поступлении в вузы, подведомственным МВД и Росгвардии. Также предложено сохранить льготы для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет. Если вспомнить, что численность личного состава Росгвардии увеличилась практически вдвое по сравнению с численностью личного состава Внутренних войск МВД России, нас ждет в ближайшие годы настоящий коллапс в плане утечки мозгов. Попросту говоря, и утекать станет нечему…

Судя по всему, чиновников эта ситуация абсолютно устраивает. «Справедливости ради нужно напомнить, что какие-то ученые уезжают, потом возвращаются, и в то время, когда одни уезжают в какие-то другие лаборатории, другие ученые наоборот возвращаются в Российскую Федерацию", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Владимира Путина Александра Пескова. - Это двусторонний процесс, он абсолютно нормальный».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.04.2021, 05:28
    Гость: Евгений В

    Силовики это особая порода, склонная к ........, включая пьянство. Такая же и наследственность. Идеология их единственная - только деньги и законная возможность унизить других людей. Идеал системы - вся страна в виде ГУЛАГа.

  4. 23.04.2021, 05:17
    Гость: Иегумен Алексей

    В стране строится по 3 храма в сутки, это величайший прогресс за всю историю СССР такого не было. В СССР храмы закрывали. Народ должен много молится чтобы попасть в Рай, Путин обещал что мы все попадём в Рай, а врагинаши сдохнут и попадут в ад. И он прав, Гитлер сдох и попал в ад. Путин не обманет.

  5. 23.04.2021, 04:42
    Гость: Русский

    Дурень всегда неуютно чувствует себя рядом с умным. Но в нормальной стране он вынужден молча переживать это -он имеет низкий статус. В России с 1917 г дурень имеет возможность занять видное положение и он этим пользуется и в этом положение упорно изгонят из предела видимости умных. Такая причуда истории принесла стране горе-у нас с 1917 г( ранее не рассматриваю) не было мало мальски умного правителя и в результате мы были втянуты в войну где по чудовищной дури вождя потеряли 41 млн граждан, далее череда неумных вождей и жили убого В ответственный момент на переломе истории у нас появился перестройщик, который по сравнению с,например ,Гавелом, просто чокнутый. Сейчас превратились в воровскую страну с 80% бедняков и нищих. Я никода не верил что вождь может защитить кандидатскую. И недавно это подтвердилось-его научный руководитель стал долларовым миллиардером.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Импортозамещение не удалось: российские хотельеры подложили свинью нашим туриста
Импортозамещение провалилось: российские отельеры подложили свинью нашим туристам
Путин нашел способ унизить Байдена в ответ на «убийцу»
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
Чехия изобличает Петрова, Боширова и Кремль
Избранное
О важности и пользе витаминов
«Советская Армия была готова выполнить любой приказ по сохранению Советского Союза. Но такого приказа не поступило»
Hypophysis «Искавший зла»
Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем
Подышать воздухом в парке? Теперь придется заплатить
Громыка «20 000 лет под водой»
Евгения Славина «Колыбельные по разным поводам»
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века
Горшенев «Звездный мусор»
На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок
Причины появления во рту привкуса йода и соды