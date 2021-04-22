«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову

Россия оказалась единственной из развитых стран, где количество ученых умов не увеличивается, а уменьшается в разы с каждым годом

Если раньше ученые зачастую высылались из нашей страны принудительно, то теперь они бегут по своей воле. На днях была озвучена совершенно катастрофическая статистика: главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин рассказал, что с 2012 года число переселившихся за границу ученых из России увеличилось в 5 раз, скакнув с 14 000 до 70 000 человек.

Поскольку Россия оказалась единственной из развитых стран, где количество ученых умов не увеличивается, а уменьшается, сам статус ее «развитости» оказался под большим вопросом. «В итоге Россия не может выполнить показатели нацпроекта «Наука», который ставил задачу увеличить число специалистов за три года на 35 тыс. человек, - посетовал Долгушкин. - Получилось ровно наоборот».

Еще одна смежная проблема — уменьшение количества аспирантов. «В России происходит снижение численности аспирантов, если в 2010 году их число составило 157 тыс. человек, в 2019 — 84 тыс. человек. А доля окончивших аспирантуру с защищенной диссертацией в 2019 году составила 10%, а в 2020 году еще меньше — 8,9%», — привел статистику президент РАН Александр Сергеев.

Спикер справедливо указал на то, что нынешняя молодежь нередко выбирает путь наименьшего сопротивления. В итоге перспективные исследователи предпочитают менее энергозатратный способ продвижения по карьерной лестнице. Большой проблемой является и отсутствие качественной аппаратуры. «Отсутствие необходимых приборов для проведения исследований на мировом уровне делают наших исследователей не только не конкурентоспособными, но и стимулируют дрейф наших ученых за рубеж, где есть нужные приборные базы для реализации их идей», — резюмировал Сергеев.

Академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов заявил, что такого оттока следовало ожидать, поскольку зарплаты «у нас и у них» попросту несопоставимы. «Ученым нужны не только деньги, которые они получают каждый месяц, - заявил эксперт «Новым известиям». - Гораздо важнее для них получить финансирование на исследования. Но в целом, к сожалению, отток продолжается. И это отток молодых и талантливых. Страна становится старше, беднее и глупее, как это ни печально. Мы пытаемся этому противостоять. На нашем локальном кусочке это получается. Но, как я уже говорил, таких сколтехов должно быть в стране сто, как минимум – пятьдесят, тогда мы изменим ситуацию...»

На этом фоне особенно издевательски выглядит внесенный на днях в Госдуме законопроект, подразумевающий привелегии для собравшихся в вузы детей силовиков. Авторы предлагают предоставить преимущественное право детям силовиков при поступлении в вузы, подведомственным МВД и Росгвардии. Также предложено сохранить льготы для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет. Если вспомнить, что численность личного состава Росгвардии увеличилась практически вдвое по сравнению с численностью личного состава Внутренних войск МВД России, нас ждет в ближайшие годы настоящий коллапс в плане утечки мозгов. Попросту говоря, и утекать станет нечему…

Судя по всему, чиновников эта ситуация абсолютно устраивает. «Справедливости ради нужно напомнить, что какие-то ученые уезжают, потом возвращаются, и в то время, когда одни уезжают в какие-то другие лаборатории, другие ученые наоборот возвращаются в Российскую Федерацию", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Владимира Путина Александра Пескова. - Это двусторонний процесс, он абсолютно нормальный».