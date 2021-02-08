Детям силовиков предложили дать преимущества при поступлении в вузы
Правительство России поддержало законопроект, согласно которому дети действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии смогут получить приоритет при поступлении в профильные высшие учебные заведения.
Как пишет газета "Известия", авторами документа выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.
Законопроект предполагает предоставить преимущественное право детям силовиков при поступлении в вузы, подведомственным МВД и Росгвардии. Также предложено сохранить льготы для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет.
Разработчики документа отмечают, что предлагаемые преференции не повлияют на возможность поступления в вузы других абитуриентов, так как преимущественное право реализуется лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Правительство поддержало законопроект с замечанием, что требование к продолжительности срока службы родителей в 20 лет должно быть распространено и на сотрудников правоохранительных органов.
Ожидается, что документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента уже в марте.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А за что им такие привилегии ? За заслуги отцов, которые добросовестно нынешнюю власть от своего народа защищают ?
Даже если они совсем тупые?
Похоже, возвращается КПСС
Вопрос "с какого...?" уместен?
Дети силовиков не пойдут в вущы где готовят инженерову, врачей, педагогов и проч. Они пойдут по стола родителей. Все остальные будут на них пахать. Династия, называется