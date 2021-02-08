Детям силовиков предложили дать преимущества при поступлении в вузы

08:45 8.02.2021

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому дети действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии смогут получить приоритет при поступлении в профильные высшие учебные заведения.

Как пишет газета "Известия", авторами документа выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.

Законопроект предполагает предоставить преимущественное право детям силовиков при поступлении в вузы, подведомственным МВД и Росгвардии. Также предложено сохранить льготы для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет.

Разработчики документа отмечают, что предлагаемые преференции не повлияют на возможность поступления в вузы других абитуриентов, так как преимущественное право реализуется лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Правительство поддержало законопроект с замечанием, что требование к продолжительности срока службы родителей в 20 лет должно быть распространено и на сотрудников правоохранительных органов.

Ожидается, что документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента уже в марте.