Детям силовиков предложили дать преимущества при поступлении в вузы

Сотрудник МВД

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому дети действующих и бывших сотрудников МВД и Росгвардии смогут получить приоритет при поступлении в профильные высшие учебные заведения.

Как пишет газета "Известия", авторами документа выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.

Законопроект предполагает предоставить преимущественное право детям силовиков при поступлении в вузы, подведомственным МВД и Росгвардии. Также предложено сохранить льготы для детей действующих и бывших военнослужащих-контрактников, прослуживших не менее 20 лет. 

Разработчики документа отмечают, что предлагаемые преференции не повлияют на возможность поступления в вузы других абитуриентов, так как преимущественное право реализуется лишь при условии успешного прохождения вступительных испытаний. 

Правительство поддержало законопроект с замечанием, что требование к продолжительности срока службы родителей в 20 лет должно быть распространено и на сотрудников правоохранительных органов.

Ожидается, что документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента уже в марте. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2021, 18:48
    Гость: Stalker

    А за что им такие привилегии ? За заслуги отцов, которые добросовестно нынешнюю власть от своего народа защищают ?

  5. 08.02.2021, 17:27
    Гость: Путник

    Дети силовиков не пойдут в вущы где готовят инженерову, врачей, педагогов и проч. Они пойдут по стола родителей. Все остальные будут на них пахать. Династия, называется

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