РАН: за границу с 2012 года стало уезжать в 5 раз больше ученых

22:05 20.04.2021

Количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года увеличилось в пять раз. Об этом рассказал главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин в ходе Общего собрания академии.

"Не последнюю роль в сокращении численности исследователей играет не уменьшающийся отток ученых и высококвалифицированных специалистов за рубеж. Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось до почти 70 тыс. человек в настоящее время", – приводит слова Долгушкина ТАСС.

Он добавил, что Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых. Согласно данным Долгушкина, с 1990 года, когда РФ занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тыс. до 348 тыс.

"То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия", – пояснил главный ученый секретарь академии.