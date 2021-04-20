РАН: за границу с 2012 года стало уезжать в 5 раз больше ученых

© KM.RU, Алексей Белкин

Количество ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России, с 2012 года увеличилось в пять раз. Об этом рассказал главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин в ходе Общего собрания академии.

"Не последнюю роль в сокращении численности исследователей играет не уменьшающийся отток ученых и высококвалифицированных специалистов за рубеж. Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось до почти 70 тыс. человек в настоящее время", – приводит слова Долгушкина ТАСС.

Он добавил, что Россия – единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд уменьшается количество ученых. Согласно данным Долгушкина, с 1990 года, когда РФ занимала первое место в мире по этому показателю, количество исследователей уменьшилось с 992 тыс. до 348 тыс.

"То есть на 65%, две трети мы потеряли за три десятилетия", – пояснил главный ученый секретарь академии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.04.2021, 00:54
    Гость: Евгений В

    Ученые РФ не нужны, в кремле без них спокойнее, тем более их отлично замещают Сердюковы, Рогозины, Медведевы, Голиковы и прочие Поповы с Силуановыми. По крайней мере Путин им может доверять, а от ученых одна смута.
    Близкий к Путину А. Фурсенко еще в 2007 году, выступая на конференции молодёжного форума «Селигер-2007» сказал следующее:
    «Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».
    Что остается делать людям в РФ с тягой к творчеству, только уезжать в ту же Америку. Там уже в штате исследовательских лабораторий (в основном военных) работает до 50% русских ученых. За 20 лет уехало из РФ 640000 ученых, две трети от общего числа Академии Наук.

  3. 21.04.2021, 00:01
    Гость: Так ведь уже многим понятно

    что если капитализм на современном этапе неизбежен, то лучше жить в Западном капитализме, чем в российском, где один буржуй прёт всё в свою ненасытную пасть.

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