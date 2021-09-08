Маск провел персональную экскурсию по заводу SpaceX для внука Сергея Королева с сыном
Как рассказал Андрей Королев в своем фэйсбуке, он невероятно благодарен команде SpaceX за возможность посетить предприятие. По его словам, экскурсия продлилась почти час, а в качестве гида выступил сам основатель частной космической компании. Внук советского инженера приехал в Хоторн, штат Калифорния, со своим сыном Павлом, соответственно — правнуком Сергея Королева.
На заводе, где ранее делались фюзеляжи для исполинского Boeing 747, а теперь находятся штаб-квартира и цеха SpaceX, Королевым показали основные этапы производства и обслуживания многоразовой космической техники. В частности — сборку двигателей Merlin-1D+, ракет Falcon 9 и кораблей Dragon 2 (Crew Dragon). Что еще увидели на необычной экскурсии Андрей с Павлом не сообщается. Пост с благодарностями за встречу сопровождался тремя фотографиями, а также добрым пожеланием: «Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск!»
Эксцентричный миллиардер не раз делился своим восхищением инженерным гением Сергея Королева. Фактически, «отец» советской космонавтики — кумир Илона Маска. Впервые о том, что глава SpaceX наладил контакт с его потомками стало известно в прошлом июле. Тогда Маск рассказал в своем твиттере, что разговаривал с семьей Королева, причем в конце сообщения даже написал его имя по-русски. Правда, в двух вариантах и лишь один из них правильно.
Вероятно, идея пригласить внука Королева в Хоторн возникла еще тогда, но каких-либо новостей об этом не появлялось. Фактически, о том, что встреча Андрея с Илоном произошла общественность узнала только из фейсбука первого. Так что какой-либо пиар-акцией такой поступок навряд ли является. Скорее всего, Маск просто хотел почтить память и наладить связь с живым наследием столь почитаемого им человека.
Что интересно, в технике SpaceX используется, как минимум, одно техническое решение, предложенное Сергеем Павловичем еще на заре космонавтики, а позднее почти позабытые даже российскими инженерами. А именно — заправка ракеты переохлажденным кислородом для повышения скорости заполнения баков и небольшого увеличения массы компонентов топлива в том же объеме (то есть, улучшения эффективности носителя).
Королева по праву называют отцом советского ракетостроения и космонавтики. Еще в юности на своей родине — Украине, — он проявил недюжинный инженерный талант, занимаясь авиационной техникой. После перехода из Киевского политеха в московскую «Бауманку» и достижения заметных успехов на поприще создания и управления планерами, он заинтересовался ракетостроением. Тогда еще эта область науки и техники находилась в зачаточном состоянии. Вместе с Фридрихом Цандером Королев пробил через советскую бюрократию идею создания едва ли не первого в стране института по изучению реактивных двигателей и летательных аппаратов на их основе.
Поначалу сформированная в 1931 году Группа изучения реактивного движения (ГИРД) представляла собой группу энтузиастов, состоящую, в основном, из недавних выпускников технических институтов и училищ. После демонстрации некоторых успехов Группа получила полноценное финансирование и смогла создать первые советские жидкостные баллистические ракеты. А в 1933 году ее объединили с аналогичной ленинградской организацией в полноценный Реактивный научно-исследовательский институт.
За свою долгую и полную невзгод карьеру советского инженера Королев успел побывать в исправительно-трудовых лагерях, поработать в нескольких шарашках и стать главным конструктором первого полноценного «космического» конструкторского бюро — ОКБ-1. Несмотря на то, что большая часть созданных под его руководством ракет имела военное назначение, Сергей Павлович умудрился пробить идею использовать их в научных целях. К счастью «приманка» для партийного руководства в в виде пропагандистской ценности такой деятельности сработала и гений Королева вместе с командой его коллег отправил в космос первый спутник, животное и человека.
Внука советского инженера тоже нельзя назвать простым человеком. В полном соответствии с заданной его дедом традицией Андрей работает на благо человечества. Он — ученый и врач-хирург. На счету Королева-медика множество публикаций в научных журналах и большой авторитет в области ортопедической хирургии, а также спортивной травматологии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А кроме Макса никого и нет кто космосом занимается, не ворюга же Рогозин на одной стройке космодрома Восточный 100 лямов снял.
Внук и правнук знаменитого советского инженера и авиаконструктора Сергея Королёва прибыли по приглашению в Штаты и встретились с Илоном Маском, который восхищался их дедом и его огромным вкладом в развитие космонавтики. Потомкам Королева показали, как происходит сборка двигателей, ракет и космического корабля CrewDragon. Они пожелали успехов Маску в освоении космоса, хотя ничего в этом деле не смыслят и по стопам знаменитого деда не пошли, поэтому их и пригласили все равно ничего не понимают и не расскажут и рассказывать не кому. Внук Андрей Королёв трудится врачом в столице а правнук пока не определился, но точно не ракеты, больно хлопотно и напряжено, быстро не наваришся поэтому ему и не интересно. Тем более там в Роскосмосе "великий авиаконструктор ракет" заправляет Рогозин, который все денежные потоки подмял и направил в свои карманы так что соваться бесполезно, только нарвёшься на неприятности. Сразу почувствует угрозу своему существованию от одной только фамилии Королев, он же всех даже бывших космонавтов повыгонял из руководства. Рогозин также готовится к встрече с Максом чтобы обсудить как вытянуть деньги и уже приготовил чайник с водкой.
Ну, все же далеко не так просто. Инфрасруктуру тоже строит.
Ну да. Тот случай, что СССР.
Кстати, тогда уж и Белоруссия Родина.
Можно подумать, что кремль, главная забота которого собственные развлечения и "деньги делать", работает на благо человечества?