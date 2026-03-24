Гена Инженерский «Метели» (интернет-сингл)

Исполнитель: Гена Инженерский, Название: «Метели», Стиль: инди-рок, Год: 2026

Сейчас такое время года, что люди очень тоскуют по теплу и изыскивают любую возможность восполнить этот недостаток. А вот мореплаватель и полярник Гена Инженерский описывает в песне «Метели» обратный процесс. Сочинил он ее прошлым летом у берегов Катара во время очередной экспедиции, когда тоска по России и по ее морозам накрыла автора особенно сильно. Еще минимум полгода ушло на запись, аранжировку и мастеринг — и вот результат, обнародованный уже на исходе зимы. ,

Крепкие мужские песни Гены Инженерского написаны от лица немногословного, но отнюдь не сурового мужчины — покорителя стихий. Соответственно, песня «Метели» завораживает в прямом и переносном смысле — она, оставаясь в пределах инди-рока, чем-то напоминает народный заговор, призывающий вожделенные холода. И, манипуляции, конечно, срабатывают — во всяком случае, на душе становится после прослушивания зябко, но уютно.

