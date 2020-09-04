Австрия - центр аристократизма и родина шпитцера

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Австрия - небольшая горная страна в Центральной Европе

У нее богатое прошлое и настоящее, и, судя по темпам развития, будущее. Уже сейчас, в эту горную страну, каждый год приезжают тысячи туристов со всего мира.

Австрия граничит с такими странами как: Чехия, Словакия, Венгрия, Швейцария, Германия. Общая площадь составляет 83 859 кв. км. Вся территория республики – горы и лесные массивы, где преобладают лиственница и пихта. В основном здесь проживают австрийцы, которые гордятся родиной и происхождением от великих предков. Остальная часть жителей это выходцы из бывшей Югославии 4% и турки 1,5%. Официальный язык – немецкий. Столица Австрии – Вена.

Климат



Погодные условия различаются по районам, благодаря горной местности, которая занимает 76% площади государства.

Континентальный климат, с большой разницей температур, действует на востоке Австрии. Здесь довольно теплое и долгое лето, и не очень холодная зима.

Передвигаясь в центр Австрии, ощущается среднеевропейский климат, с летней температурой от +18 до +26, и зимней от -1 до -5, с умеренной влажностью.

В альпийских горах, на западной части страны, климат снова меняется. Здесь наблюдается довольно короткое лето, и продолжительная зима с большим количеством осадков.

В зависимости от цели посещения Австрии, рекомендуется выбирать время года. Для душевного отдыха и знакомства с культурными и историческими достопримечательностями наиболее подходит период с июня по сентябрь. Для тех кто увлекается горнолыжным спортом – с ноября по март.

Местные жители



Менталитет коренных жителей, прежде всего, складывался благодаря достойному уровню жизни и высокому развитию архитектуры, различных наук, театру. Всеобщая привычка быть эталоном для мира, в характере она развила снобизм и высокомерие, но воспитание и образованность не дает этим качествам полностью выходить наружу.

Воспитание культурного и духовного начала у австрийцев очень высоко, поэтому, даже если вдруг он куда-то спешит, это не позволит пройти мимо того кто просит о помощи.

Титулу и фамилии в стране придается большое значение, поэтому присутствуют довольно строгие правила по отношению к гостям. Например, не протянуть руку для приветствия, или быть торопливым за столом, может оказаться оскорблением для жителей дома, куда вас пригласили.

Характер австрийцев выражается и в их трудовой деятельности. Почти все население Австрии – трудоголики. Отработать смену в 9 часов и после остаться закончить дела – обычное дело.

Молодежь полностью разделяет взгляды на жизнь старшего поколения, поэтому с рождения начинают вести здоровый образ жизни, заниматься спортом (90% горнолыжным) и получать образование. У австрийской молодежи модно изучение языков на профессиональном уровне, а в тройке лидеров стоят русский, английский и французский.

Также у австрийцев модно вести здоровый образ жизни. Здесь это не выставляют себе в награду, тем не менее, в стране самый низкий процент людей с лишним весом и насчитывает 21%.

День коренного жителя начинается с рассветом и заканчивается довольно рано. После 8 часов вечера встретить на улице кого-то, кроме туристов, очень сложно. Так как по характеру многие австрийцы интроверты, а семейственность находится на высоком уровне, все вечера они предпочитают проводить в одиночестве или в кругу семьи. Собраться посередине недели в гости считается дурным тоном, конечно, если мероприятие не было спланировано заранее.

Главные достопримечательности



У многих туристов Австрия ассоциируется исключительно с горнолыжным курортом Альпы. Между тем, также, а возможно и больше, австрийцы любят театр, культурные и исторические места родины. Приведенный ниже список состоит из тех мест, которые нельзя пропустить ни одному человеку, решившему впервые познакомиться с этой очаровательной страной.

1. Дворец Шенбрун, расположенный в Вене

Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Был построен как летняя резиденция императорской семьи и являлся культурным центром монархии Габсбургов. Построенный в 17 веке, до сих пор не утратил своей красоты и величия. Дворец славится не только роскошными внутренними интерьерами, но и великолепием сада, гуляя по которому можно любоваться изящными статуями. Также, не далеко от дворца, находится старейший в мире зоопарк, созданный в 1752 году.

2. Хофбург, также находится в Вене

Когда-то это место служило зимней резиденцией императорской семьи Габсбургов. После краха монархии, в 1918 году, дворец Хофбург стал сокровищницей артефактов Священной Римской империи. Сейчас на территории бывшей резиденции располагаются: музей Сиси (императрицы Елизаветы Баварской), апартаменты императора, национальная австрийская библиотека и многое другое. Дворцовый комплекс насчитывает 19 внутренних дворов, 18 флигелей и более 2600 апартаментов.

3. Дом Моцарта, находится в Зальцбурге

Дом, в котором родился и жил выдающийся австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, находится в самом сердце Зальцбурга, на пешеходной улочке Гетрайдегассе. В музее можно увидеть комнаты, где музыкант жил и творил, его личные вещи, письма, детскую и концертную скрипку.

4. Вахау, регион нижней Австрии

Долина Вахау, прежде всего, славится собственными виноградниками и потрясающими винами с минеральными нотками. Находится она в 80 км от столицы Австрии, поэтому включена практически во все туристические маршруты. Долина насчитывает более 5000 достопримечательностей. Наиболее интересные, после виноградников: аббатство Мельк, церковь Св. Николая в городе Кремс, город-крепость Дюрнштайн, где содержался под арестом король Ричард Львиное Сердце.

5. Криммльские водопады, расположенные в Зальцбургском крае

Каскады водопада находятся в деревушке Криммль, в которой живут 832 человека. Благодаря рекордной высоте (380 метров) и видам, которые открываются со смотровой площадки, водопад попал почти во все туры. Ежегодно его посещают более 400 тыс. туристов. Путь до них составляет около 10 минут по лесу, который можно считать отдельной достопримечательностью. Водопады открыты для посещения с середины апреля по конец октября.

Особенности национальной кухни



Основными качествами традиционной австрийской кухни принято считать ее простоту и отсутствие большого количества приправ. При знакомстве с национальной едой можно обнаружить признаки и европейских блюд, так как исторически местные рецепты, в основном, рождались благодаря вкусам других народов.

Кухня различается в зависимости от района ее приготовления. Например, в горах, из-за частых морозов, преобладают горячие и жирные блюда, включающие в себя большое количество мяса, сосисок или колбасок.

Дневной рацион простого австрийца включает в себя:

завтрак – бутерброд с маслом и кофе;

очень плотный обед – суп или мясное рагу, мясо в различных вариантах, картофель или макароны, салат из овощей;

ужин – легкий, состоящий из холодного мяса или рыбы, копченных или жареных сосисок, пива или «австрийского шнапса».

Еще несколько интересных фактов об Австрии



1. Вера для австрийцев не пустое слово. В стране преобладает католицизм и составляет 75% от общего количества жителей. В связи с этим Рождество здесь отмечают с особым размахом. А после праздника еще несколько дней в государстве не найти ни одного открытого магазина. В Австрии всего 5% жителей считают себя атеистами.

2. Полагая, что косметика плохо влияет на общее состояние кожи, австрийки, почти полностью исключили ее использование.

3. Яркость у женщин Австрии вообще не в почете, поэтому и пестрая одежда считается здесь дурным тоном. Но это не влияет на мужской гардероб, ассортимент бутиков, для сильной половины человечества, поражает своей оригинальностью и многообразием.

4. Местные жители из всех искусств больше всего почитают театр, часто покупая годовые абонементы на все представления. В связи с этим у туриста может возникнуть проблема с покупкой билета.

5. Австрийцы не приверженцы всеобщей европейской любви к велосипедам. Вместо этого они пользуются самокатами. На них они ездят даже на работу, а в магазинах можно увидеть расширенный ассортимент: для детей, взрослых, мужчин, женщин. Основная причина, занимаемая самокатом, площадь в квартире.

6. Хлеб здесь самостоятельное кушанье, и его ни в коем случае нельзя есть вместе с чем-либо, будь то суп или второе.

7. Традиционными алкогольными напитками в стране считаются: пиво, крепкий шнапс и австрийское изобретение вино с содовой – шпитцер.

8. Местные жители чаю всегда предпочтут кофе, который здесь пьют в огромных количествах. Причина – дорогая цена на этот тонизирующий напиток, из-за высоких пошлин на ввоз продукта.

9. Австрия по праву признана мировым центром аристократизма. Ни один народ так не относится, к своим корням и титулам. Но это ничуть не мешает им быть крайне непунктуальными людьми. Они не стесняются опаздывать, даже на деловую встречу, на час и более.

Фото с сайта Pixabay.com

