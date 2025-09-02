Фиги «Пыль от звезд» (интернет-сингл)

Исполнитель: Фиги, Название: «Пыль от звезд», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Апокалипсис — излюбленная тема российских рокеров и панков. «Скоро звезды башкою оземь — будем жрать себя изнутри» злорадно пел молодой Егор Летов в «Энтропия растет», а группа «Пилот» спустя годы поставила эти строки эпиграфом к альбому «Рыба, Крот и Свинья». Одни авторы песен о конце света сублимируют в них свои деструктивные устремления. Другие выражают вселенскую усталость — мол, поскорее бы все это накрылось раз и навсегда. И лишь христиане воспринимают Апокалипсис со знаком плюс.

Группе «Фиги» каким-то чудом удалось выпустить созидательную песню об Апокалипсисе «Пыль от звезд». Лидер команды Олег Иваненко много раз ее переписывал, пытаясь добиться эффекта доверительного диалога с помощью прозрачно звучащих куплетов и напористых припевов, и это у него получилось. С одной стороны, в песне достоверно изображена ситуация, когда изменить уже ничего нельзя. С другой — на героя с небес взирает Сам Христос (как и было предсказано в Откровении Иоанна Богослова), поэтому и в этом, казалось бы, безнадежном положении, не остается повода для смертного греха уныния.