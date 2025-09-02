Фиги «Пыль от звезд» (интернет-сингл)

Фиги «Пыль от звезд» (интернет-сингл)

Исполнитель: Фиги, Название: «Пыль от звезд», Стиль: панк-рок; Год: 2025

Апокалипсис — излюбленная тема российских рокеров и панков. «Скоро звезды башкою оземь — будем жрать себя изнутри» злорадно пел молодой Егор Летов в «Энтропия растет», а группа «Пилот» спустя годы поставила эти строки эпиграфом к альбому «Рыба, Крот и Свинья». Одни авторы песен о конце света сублимируют в них свои деструктивные устремления. Другие выражают вселенскую усталость — мол, поскорее бы все это накрылось раз и навсегда. И лишь христиане воспринимают Апокалипсис со знаком плюс.

Группе «Фиги» каким-то чудом удалось выпустить созидательную песню об Апокалипсисе «Пыль от звезд». Лидер команды Олег Иваненко много раз ее переписывал, пытаясь добиться эффекта доверительного диалога с помощью прозрачно звучащих куплетов и напористых припевов, и это у него получилось. С одной стороны, в песне достоверно изображена ситуация, когда изменить уже ничего нельзя. С другой — на героя с небес взирает Сам Христос (как и было предсказано в Откровении Иоанна Богослова), поэтому и в этом, казалось бы, безнадежном положении, не остается повода для смертного греха уныния.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В РПЦ призвали россиян помолиться за мессенджер МАХ
Алиев считает Россию ответственной за ухудшение отношений с Азербайджаном
Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: РФ готова содействовать талибам в стабилизации обстановки в стране
Избранное
Неотразимая Ани Лорак
«Калинов мост» завел новую концертную традицию
Гражданская оборона «Live in San Francisco» (двойной винил)
Как максимально быстро увлажнить сухую кожу в зависимости от ее потребностей?
«Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся», 14 октября, КЗ «Зарядье»
Родовое проклятие сегодняшней российской власти: рост цен на продукты на 20-30% произошел, несмотря на их «заморозку»
Рецензия на фильм «В тумане»: собаки отомстили корейцам
Томшин-бэнд «Восстание машин»
Алексей Горшенев с симфоническим оркестром, 23 мая, КЗ «Москва»
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
«Калинов мост» дал акварельно-импрессионистический концерт
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации