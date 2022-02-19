Гражданская оборона «Инструкция по выживанию»

Исполнитель: Гражданская оборона, Название: «Инструкция по выживанию», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Этот многострадальный альбом - захватывающая история о том, как встретились два мировоззренческих кризиса. В 1990 году Егор Летов распустил «ГрОб» и ушел в затвор. Роман Неумоев, начавший движение в сторону христианских ценностей вообще посчитал, что «вырос» из своих песен 1986-1988 годов и начал сомневаться, стоит ли ему заниматься творчеством дальше.

Между тем, такие нетленки, как «Северная страна», «А у мира час до полночи», «Рок-н-ролльный фронт» и др. не были к тому времени даже пристойно записаны. И Летова осенила мысль сделать это. Заручившись по телефону согласием Неумоева, он в весьма краткий промежуток записал этот альбом, возможно, ставший первым персональным панк-трибьютом другой группе (позже будут сделанные по аналогичной схеме диски с перепевками Горшком «Бригадного подряда» «Я алкоголик, анархист» и «Передвижные Хиросимы» «Адаптации», а посмертный трибьют самому Егору Летову выпустил Билли Новик).

Егор Летов все сделал на пределе и надрыве, видимо, нащупав в этих песнях тот нерв, которому на тот момент недоставало ему самому. Альбом получился ровным и сильным, что-то выделить действительно трудно. Впечатляюще звучит «Корона» - именно на контрасте с ее содержанием. Реквием по царю-мученику Николаю Второму – что могло быть дальше от тогдашнего Егора Летова? Остается только рвать на себе волосы и-за того, что он не записал, например, альбома казачьих песен.

Странновато для лидера «ГО» выглядят интеллигентская жалоба «Посвящение А. Крученых» и «мачистская» «Х..» Но здесь Егор Летов предусмотрительно доверил их петь Игорю Жевтуну, в чьем вокале несравненно больше глума и мягкости. Подлинная вершина – «Родина-смерть», от которой мурашки по коже, в частности, из-за сочетания низкого и высокого голосов.

Увы, на долгие годы трибьют стал яблоком раздора для его автора и исполнителя. По версии Романа Неумоева, давая разрешение соратнику на перпевки, он и подумать не мог, что тот запишет столько всего сразу и много. А Егор Летов буквально за несколько недель до своей смерти досадовал в онлайн-конференции, что о переиздании диска придется, видимо, позабыть навсегда.

К счастью, не пришлось… В 2013-м появился выпущенный лейблом BullTerrier винил, потом и дисковое переиздание – впервые в диджипаке и с буклетом. Сейчас – еще одно на CD примерно в тех же координатах. Большие плюсы сборника – его саунд и буклет с текстами песен и картинами экспрессиониста Георга Гросса, метко иллюстрирующими сюжетные коллизии (например под «Посвящение А. Крученых», где есть о жажде «сосков девичьих алых» завсегдатаи ресторана обнимаются с голыми блудницами).

В любом случае, эта запись зала мощный толчок для движения дальше как Егору Летову, так и Роману Неумоеву. Для первого она стала прологом к альбому «Прыг-скок» - недаром там вновь перепеты «Непрерывный суицид» и «Красный смех». Второй перестал открещиваться от своего наследия и сумел записать эти и другие песни в альбомах «Смертное» и «Армия белого света» энергетически ничуть не хуже, чем Летов.