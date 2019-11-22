Инструкция по выживанию «Смертное / Армия Белого Света» (2 СD)

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Смертное / Армия Белого Света», Стиль: постпанк, Год: 2019

Перед нами два классических альбома «Инструкция по выживанию», без постижения которых невозможно полноценное знакомство с тюменской группы. Записаны они были не от хорошей жизни. После завершения работы над альбомами память и внимание к лидеру «ИпВ» Роману Неумоева пришел рок-клубовский функционер Александр Ковязин и заявил, что с таким качеством распространять записи стыдно.

Выход был найден в виде студии Концертно-танцевального зала Тюмени, где работали профессионалы, и была вполне пристойная аппаратура. Связи Ковязина с тамошними кудесниками звука и позволили зафиксировать в должном виде «Непрерывный суицид», «Красный смех», «Стаю воронов», «Северную страну», «Родину-смерть» и ещё дюжину сильнейших неумоевских песен.

Саунд «Смертного» и «Армии Белого Света» - типичный постпанк, который не устаревает никогда. Стильного лоска песням придают разные маленькие хитрости, вроде звучащих в унисон двух вокальных треков неумова и уместного использования драм-машины. В «Совести» к тому в финале неумоевский голос одновременно исполняет разные тексты, что способствует расфокусированию восприятия и иллюзии пребывания в четвертом измерении.

Впервые издавая оба альбома на диске в 20000-м, лейбл UR-Realist объединил их на одном диске под маркой «Смертное», чем ввел Неумоева в бешенство. Не будем строго судить издателя: он наверняка действовал из лучших побуждений, как минимум сэкономив поклонникам группы деньги на и без того недешевом релизе. Однако авторский замысел при таком слиянии действительно нарушался.

Ведь дилогия - это две стороны медали, где смерть хоть и «неотвратима, как вера в коммунизм», но, тем не менее, она подлежит попранию Армией Белого Света. В «Смертном» Неумоев определяет круг препятствий, мешающих приобщиться к вечности. Помимо смерти, это внутренняя тяга к саморазрушению, унылая бытовуха промышленного города, ложное чувство вины - в противовес к прицельному и конструктивному покаянию.

Вырваться из этого экзистенциального порочного круга помогает война - в том числе и с собственными демонами. В этом смысле та самая песня, из-за которой весь сыр бор, не несёт в себе ничего крамольного, потому что направлена против внутреннего фарисея, глубоко засевшего в каждом из нас.

«Армия Белого Света» - это уже преодоление смерти, прорыв в запредельное. Царствие Небесное завоевывается с помощью любви, которая очищается от всего наносного и порочного (так 9,5 недель в песне «Осенний драйв» из символа домашнего насилия превращается в заказе удаления от мира). Говоря о самом важном, Неумоев весьма далек от елейной благостности, ведь белый свет в конечном итоге описан у него как вспышка грозовой молнии. И вечный бой - покой нам только снится!

Лейбл Bull Terrier впервые издал дилогию как положено - на двух дисках, с двумя вариантами обложки, но в единой упаковке. Начать знакомство с релизом можно в любой последовательности, ведь для кого-то смерть – Сцилла и Харибда, а для кого-то - минута на пути. Главное - начать.

Обложки дисков предоставлены издателем