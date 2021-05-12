Мельница «Манускрипт»

Исполнитель: Мельница, Название: «Манускрипт», Стиль: фолк-рок, Год: 2021

«Мельница» представляет собой нечто большее, чем группа, к которой надо подходить с сугубо музыкальными мерками. Старые фаны команды могут сколь угодно долго ждать привычных фолковых историй — музыканты давно разорвали этот шаблон. Истории никуда не делись, просто сюжеты мировой культуры «Мельница», будто следуя своему названию, перемалывает в своих жерновах и из полученной муки печет пироги с самыми непредсказуемыми начинками.

Уже само заглавие альбома «Манускрипт» располагает к длительному и вдумчивому прочтению, восстановлению утраченных и непонятных мест и расшифровке тех реалий, которые давно канули в Лету. Этот румяный каравай напитан ароматами Ближнего Востока, откуда Хелависа привезла вдохновение для новой работы.

Песни, безусловно, вполне самодостаточны: вот привет «олдовым» поклонникам «Филидель», вот концертный боевик для хорового пения «Хамсин», а вот тихий прикосновенный «Сонет», в котором каждый может отыскать обращенный непосредственно к себе посыл. Груз концепции не вредит музыкальной канве, инструменталистам есть, где развернуться. Начальным композициям пластинки придано симфоническое звучание, а в «Рукописях» звучит самое длинное в истории «Мельницы» гитарное соло Сергея Вишнякова, местами хардовое, местами приджазованное, но в любом случае вызывающее состояние блаженства.

Между песнями сложно, но можно найти нечто общее. Это — победа над смертью и преодоление колдовских чар на пути к своему суженому. Рассчитывать на подручные средства здесь как-то не приходится, потому что старинные манускрипты предательски молчат, а рукописи, невзирая на завет Михаила Булгакова — горят. Отсюда — постоянные апелляции к магическим помощникам: «мне нужен…» далее по контексту: снег, орел, грифон, джинн. И, конечно же, никуда без молитвы, которая звучит всепобеждающей «аллилуйей» в «Хамсине».

Все это — красивые, драгоценные, но разрозненные стеклышки, которые при вдумчивом прослушивании могут сложиться в причудливый витраж — наподобие того, что мы видим на обложке CD. Подспорьем тут послужит и «Любовь к трем апельсинам» Карло Гоцци, и евангельскую сюжет об апостоле Петре, и воскрешенной им Тавифе, и ветхозаветное повествование о Содоме и Гоморре. Некоторые наводки дает и сама Хелависа — например, к изданию альбома приложены целых два буклета с текстами песен, один из которых сделан в виде комикса. Не исключено, что «Мельница», как и в случае с «Люциферазой», отважится и на специальное издание диска, в котором авторский сценарий, объединяющий все элементы, будет, наконец, обнародован.