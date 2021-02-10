Луна NASA. Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности

19:49 10.02.2021

Залежи полезных ископаемых на Земле ещё не до конца изучены, а ведущие мировые державы уже делят несуществующий пирог лунной кладовой. При этом в США планируют c оружием в руках защищать будущие базы

Исчерпаемые недра



Наше общество настроено почти исключительно на потребление. Проблема плавно перетекает из экономической плоскости в военную – за истощаемые ресурсы в конце концов начнутся войны.

За примерами далеко ходить не надо, стоит просто посмотреть на ситуацию с Северным Ледовитым океаном. Помимо постепенного освобождения ото льда Северного морского пути, значительно упрощается разработка полезных ископаемых на континентальном шельфе. Сложно даже пересчитать количество стран, готовых вести войну с Россией за беспрепятственное пользование ресурсами северного региона.

Если брать во внимание исчерпаемые ресурсы, то одними из самых критически важных для мировой экономики являются редкоземельные элементы (всего 17 элементов), потребление которых за последние 50 лет выросло с 5 до 125 тыс. тонн.

Сейчас редкоземельные элементы с полным правом можно относить к стратегическому сырью – во многом именно от них зависит успешность развития военно-промышленной и авиационно-космической отраслей.

В большинстве случаев человечество уже столкнулось с истощением запасов подобных элементов. И не всегда это связано с уменьшением объёмов добычи из месторождений – нередко шахты находятся на территории перманентных военных действий.

Сложности есть и с добычей цветных и драгоценных металлов, играющих ключевую роль в промышленности любого государства. Прогнозов на счёт динамики истощения месторождений очень много, но, как обычно, все смотрят на самые худшие сценарии. Ожидание апокалипсиса даже в среде учёных всегда продаётся значительно лучше, чем безоблачное будущее.

В самом пессимистическом будущем человечество ждёт серьёзный дефицит золота – в 2032 году в недрах Земли его просто не останется для добычи традиционным способом. Придётся разрабатывать новые способы извлечения (к примеру, из морской воды), а это кратно поднимет стоимость драгоценного металла.

Учёные-пессимисты прогнозируют хроническую нехватку кобальта к 2048 году, вольфрама к 2054, алюминия к 2064 и, что самое удивительное, исчезновение месторождений железных руд к 2049 году. Подобные кризисные предположения и заставляют учёных и политиков искать пути добычи полезных ископаемых в ближнем и дальнем космосе.

Лунный клондайк



Луна может стать в этой связи настоящей кладовой, просто напичканной полезными элементами и соединениями, использовать которые можно по-разному.

Учёные рассматривают возможность строительства жилых модулей лунных станцией из местного материала. Как отмечают в издании «Космическая техника и технологии», в лунном карьере размером 100×100 м и глубиной 10 м (объём рыхлого вещества в естественном залегании) содержится значительное количество полезных материалов.

Разработка только одного такого карьера обеспечит получение около 40 тыс. тонн кремния, пригодного, например, для изготовления ячеек солнечных батарей, и 9 тыс. тонн титана для изготовления несущих конструкций высокой прочности и долговечности. Титана в лунных породах вообще очень много – в среднем в 10 раз больше, чем на Земле.

«Крылатого металла», пригодного, помимо прочего, для постройки электрической инфраструктуры, из лунного карьера можно добыть в количестве до 30 тыс. тонн. Попутно в дело пойдут 25 тыс. тонн железа с небольшими бонусами в виде магния, кальция и хрома. Наконец, из того же объёма лунного реголита (глобального слоя раздробленных пород) можно экстрагировать до 90 тыс. тонн кислорода.

В общем, для строительного дела на Луне представлено практически всё, что нужно, и даже больше. Дело остаётся за малым – создать технологию производства строительных материалов и конструкций из всего этого добра и адаптировать под лунные условия.

В начале XXI века в полярных областях Луны открыли крупные скопления водяного льда – в футурологов это вселило ещё больше оптимизма относительно строительства обитаемых станций.

Вода – это не только жизнеобеспечение для человека, но и источник ракетного топлива (кислород и водород). В самое ближайшее время лунные роботы будут отправлены именно на эти территории спутника.

Более реалистичными выглядят перспективы добычи ценных ресурсов, которые, проще говоря, не занимают много места, но дорого стоят. Такой может быть платиновая группа металлов: иридий, осмий, палладий, родий, рутений и платина.

И, конечно, главные фантазии крутятся вокруг пресловутого гелия-3. Этому веществу, обильно сдабривающему лунные грунты, уготована почётная миссия спасения человечества от энергетического и экологического коллапса.

Одна тонна данного изотопа гелия, если его правильно использовать, способна заменить до 20 млн тонн нефти!

По самым скромным подсчётам, на Луне гелия-3 порядка миллиона тонн, что обещает человечеству светлое будущее на несколько столетий вперёд. Дело за малым – научиться относительно недорого доставлять изотоп на Землю и создать под него действующий термоядерный реактор.

Теоретическая фантастика



Фантастическую историю продолжим изобличениями.

США в 1967 году подписали «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела». Помимо Соединённых Штатов, среди подписавших этот юридический акт ещё 104 государства.

В нём достаточно много расплывчатых формулировок и определений, к примеру, статья II: Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения на них суверенитета, ни путём использования или оккупации, ни любыми другими средствами.

Из текста понятно, что расширять свою территорию государствам за счёт владений в космосе запрещено. Соответственно, и распоряжаться космическими объектами как собственностью также нельзя.

Тем не менее в 2015 году в США принимается закон «Об исследовании и использовании ресурсов космоса», разрешающий частным компаниям добывать полезные ископаемые на небесных телах, в том числе и астероидах.

Разрешить добывать можно только на подконтрольной территории, не правда ли? Дальнейшее развитие ситуации ещё больше напоминает рейдерский захват Луны.

В конце января издание The Wall Street Journal оповестило весь мир, что будущие базы американцев на Луне будут охраняться силами Пентагона. Здесь США уже вполне однозначно обозначает границы своих владений, указывая даже на потенциальных космических противников – Россию и Китай.

Подобные заявления связаны с планами освоения лунного пространства совместно с европейскими странами и Соединёнными Штатами.

Главными в этой истории на правах основного плательщика выступает Вашингтон, а остальные, по меткому выражению Дмитрия Рогозина, в роли «подмастерьев». Среди таких Австралия, Канада, Люксембург, Италия и, конечно, постоянно страдающая без суверенных природных ресурсов Япония.

Проект получил имя Artemis, и, в соответствии с планами, первые модули made in USA на Луне должны появиться через 7-8 лет. А первые астронавты прилунятся в районе 2024 года. Очень амбициозные перспективы обозначило себе NASA, если учитывать, что сама программа стартовала в 2019 году.



Фото с сайта nasa.gov

Космическая гонка с неясными перспективами, похоже, набирает обороты. Многие страны вступают в неё не потому, что действительно заинтересованы в освоении космоса, а потому, что колонизация Луны – это «хайп» глобального масштаба. Вот и Объединённые Арабские Эмираты с 2019 года стали «офшором» для компаний, готовых вложиться в освоение Луны и ближнего космоса.

Добро пожаловать в дубайский космопорт! Именно такие лозунги мы услышим лет через пять-шесть в случае удачного развития событий.

Маленький Люксембург вообще в 2016 году открыл понятие «космического офшора», объявив себя европейским интегратором добычи полезных ископаемых в космосе. Годом позже в герцогстве приняли закон, признающий частное право на добычу и продажу ресурсов космоса.

Надо отметить, Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий права американцев на подобное только в 2020 году. Японцы готовы дать зелёный свет аналогичному закону в ближайшие месяцы.

Лунная гонка показательна фактическим отсутствием в ней российских интересов. Страна, несколько десятилетий назад задающая тон в освоении Луны, оказалась на вторых ролях.

В настоящее время все амбициозные планы Роскосмоса относительно Луны уходят на несколько десятилетий вперёд. Критики заметят, что и у европейцев с американцами дела ненамного лучше – зарубежные лунные миссии на стадии проектирования.

Отчасти это верно: до конца не известно, увенчается ли лунная гонка успехом одного или сразу нескольких игроков – слишком мало времени прошло. Но с начала XXI века США, Япония, Китай, Индия и Евросоюз отправили более 20 исследовательских аппаратов к естественному спутнику Земли, а Россия ни одного.

Автор: Евгений Федоров