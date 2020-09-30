Турция перебросила сирийских наёмников в Баку на самолете ливийской авиакомпании

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Сегодня, 30 сентября 2020 года, в столицу Азербайджана прибыл самолёт ливийской авиакомпании Burak Air

На его борту Анкара могла переправить в Баку сирийских наемников для последующего участия в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха.

Накануне четыре авиалайнера с тысячами экстремистов вылетело с западной части североафриканского государства, подконтрольной нелегитимному Правительству национального согласия. Об этом официально сообщил глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию духа Халед Махджуб. По его словам, все эти джихадисты будут выступать на стороне Баку в боевых столкновениях с армянскими военнослужащими в Нагорном Карабахе.

Напомним, сообщения об отправке террористов «Сирийской национальной армии» на Кавказ впервые появились ещё в середине сентября. Первое доказательство присутствия боевиков в Азербайджане обнародовали 27 сентября. Пользователи соцсетей растиражировали видеозапись, на которой запечатлён пикап с сирийскими террористами в кузове.

Стоит отметить, что Burak Air занимается переброской боевиков не первый раз. Накануне в Twitter появились сообщения о том, что на самолетах этой авиакомпании ранее сирийских наёмников перебрасывали из Турции на территорию Ливии. Пользователи соцсети утверждают, что террористов переправляли на авиалайнерах с бортовыми номерами UZ116 и BRQ116.

Об участии сирийских боевиков в столкновениях в Карабахе Армения заявила сразу после начала эскалации конфликта. Вербовкой и переброской сирийских наёмников занимается Турция. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно выражал поддержку Азербайджану.



