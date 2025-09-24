След пепла «Шепот темноты»

Исполнитель: След пепла, Название: «Шепот темноты», Стиль: грув-метал; Год: 2022

Группа «След пепла» балансирует между хардкором и олдскульным грув-металом. Музыканты отнюдь не производят впечатление Буриданова осла, мечущегося между возможностями, а грамотно и дозированно используют наработки экстремальной музыки, выдавая при этом на выходе нечто свое. Альбом 2022 года «Шепот темноты» является примером того, как всякую жуть можно использовать отнюдь не в качестве декора, а даже для создания мощных мотивационных песен.

Из-за сотрудничества с Сергеем «Боровым» Высокосовым, «След пепла» журналисты часто сравнивают с «Коррозией металла». Ничего не имеем против, но, на наш взгляд, их подход к созданию песен ближе к последнему альбому «Сектора Газа» «Восставший из ада». Эта линия, увы, не получила должного продолжения в нашей музыке, разве что «Король и Шут» что-то пытался делать в подобном ключе, например — на «Бунте на корабле».

То есть перед нами отчасти хоррор-панк, но невероятно живой, буйный и жизнеутверждающий. Хотя при этом альбом «Шепот темноты» построен по принципу добротного фильма ужасов, о чем, свидетельствует, например, интро «Шепот темноты», где терзающие героя монстры оказываются лишь страшным сном. Но реальность еще страшнее, о чем первая полноценная песня «Женщина в черном». Песня с таким же названием была у старого «Черного Обелиска», но Анатолий Крупнов пел скорее от неотвратимости злодейки-судьбы, тогда как «След пепла» мастерски формирует именно клубок из наших страхов.

Атмосфера саспенса поддерживается не только с помощью перегруженных гитар, но и посредством мрачных симфонических вкраплений, которые можно услышать и, например, во вступлении к «Вендиго». Как видим уже из этого названия, «Шепот темноты» отдает дань фольклору. Персонажи при этом берутся не самые очевидные, ведь «Следу пепла» явно важнее не сюжеты как таковые, а нагнетание некоей интриги. Показателен выбор заглавного персонажа для песни «Встречник», который в народных сказаниях вообще не имеет никакого оформленного облика, но пугает так, что мама не горюй. Практически то же самое можно сказать и о настроении практически любой песни альбома «Шепот темноты». При этом тексты песен скроены довольно лихо, а такие милые обороты, как «полусгнившая терраска» в «Доме в овраге» надолго западают в душу.

Некоторые композиции в альбоме исполняются от лица монстров («Инстинкт зверя»). Но это ни в коем случае не любование злом, а напоминание человеку о его истинной сущности — чтобы он слишком много о себе не мнил. Парадоксальным образом именно такие вещи звучат энергичнее всего и заставляют слушателя мобилизовать в себе какие-то скрытые ресурсы. К этой категории относится и бонусный «Бой», в которой от хоррора уже практически ничего нет. А в таких вещах, как «Конец истории» «След пепла» показывает, что может обходиться вообще без слов, что только подчеркивает подлинную мелодичность этой группы.