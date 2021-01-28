Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма

За дымовой завесой «форумной» риторики просматриваются контуры глобальных проблем. Путин и Си Цзиньпин говорили о проблемах откровенно, представители Запада пытались делать хорошую мину при плохой игре

Международные форумы в Давосе проводятся с 1971 года. Правда, изначально в них принимали участие руководители крупнейших мировых предприятий, а сами мероприятия назывались конференциями. С 1974-го к участию в них присоединились политики. А в 1987-ом форумы получили существующее название.

Вслух на них традиционно проговаривают самые «тревожные» темы, а за кулисами – решают сложнейшие деловые вопросы. В 2020 году участники форума вместе с Дональдом Трампом и Ангелой Меркель обсуждали «устойчивое развитие». Однако за год повестка очень сильно изменилась, как и сам формат. «Давосская неделя» стартовала 25 января в удаленном он-лайн режиме.

Поговорить мировым лидерам было о чем. Совокупные экономические потери за 2020 год еще не подсчитаны. Но уже достоверно известно, что экономика планеты рухнула в беспрецедентных после завершения Второй мировой войны масштабах. Например, во II квартале – сразу на 6,9%. От ковид-19 состоянием на декабрь 2020 года умерли более 1,6 млн человек. В некоторых регионах мира смертность в годовом измерении выросла в разы.

На фоне пандемии люди умудрялись еще и воевать – причем как в «горячей», так и в «холодной» форме. Неспокойно было на Ближнем Востоке, полыхала Африка, обострился старый конфликт в Нагорном Карабахе. Сразу несколько кризисов пережили даже США. Кроме того, весь мир ощущает «лихорадку», связанную с торговыми войнами между Пекином и Вашингтоном.

В итоге давосский он-лайн форум-2021 оказался на редкость представительным. В нем приняли участие не только руководители исполнительных органов власти Китая, Индии, Франции, Германии, Японии и ЮАР, но и лично президент РФ Владимир Путин, не выступавший в Давосе с 2009 года.

Ангела Меркель, готовящаяся понемногу к уходу на заслуженную пенсию, вдруг заговорила об изменении социальной модели. Шедшая годами в русле западных неолиберальных тенденций канцлер вдруг заявила о том, что национальные правительства должны играть более активную руководящую роль в жизни социума. При этом, по ее мнению, от процесса цифровизации не должен страдать традиционный бизнес. Более того, она намекнула на то, что мировой экономический кризис 2008 – 2009 годов был связан с избытком свобод на рынке капиталов и финансов.

Не менее удивительным оказалось и выступление президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот вообще заявил: «Капитализм показал успехи в прошлом. Он вытащил многих людей из бедности. Тем не менее, капитализм также помог создать неравенство. Кризис неравенства, демократии и климатический кризис показали, что экономика больше не может работать в таких условиях, поэтому она будет трансформироваться».

Социалистические откровения лидеров стран-«акул мирового капитализма» дают богатую пищу для размышления.

Многие из выступавших говорили о пандемии. Так, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен пафосно призывала мир к совместной борьбе с глобальными угрозами. Однако толком так и не сказала, в чем эта самая борьба должна заключаться.

Наиболее содержательными, конкретными и откровенными оказались выступления китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Глава КНР призвал мир отбросить идеологические противоречия и работать вместе ради всеобщего процветания. Кроме того, он открыто заявил о недопустимости раскола мира путем начала новой Холодной войны, достаточно прозрачно намекая при этом на политику, проводимую Соединенными Штатами Америки.

Владимир Путин также говорил о глобальных угрозах, но гораздо более откровенно, чем западные коллеги.

«Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты — и я с уважением отношусь к их мнению — связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определенная аналогия все-таки напрашивается», — цитирует агентство РИА «Новости» российского президента.

По его словам, в мире наблюдается «кризис прежних моделей и инструментов экономического развития».

«Усиление социального расслоения: как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Об этом мы и раньше говорили. Но это в свою очередь сегодня вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма, других крайностей, обострение и ожесточение внутриполитических процессов, в том числе в ведущих странах», — отметил российский лидер.

Как подчеркнул Путин, всё это неизбежно сказывается и на характере международных отношений, не добавляет им стабильности и предсказуемости. Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности.

«Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности. <...> Противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали. <...> Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — заявил глава РФ.

Также он раскритиковал попытки построить однополярный мировой порядок и пропаганду разного рода нетерпимостей, еще раз напомнив об уроках Второй мировой войны. А Россию и Европу назвал «естественными партнерами», призвав к честному диалогу и избавлению от фобий.

Помимо программного выступления, Путин провел он-лайн встречу с 80 представителями крупного международного бизнеса.

В целом можно констатировать, что в большинстве выступлений мировых лидеров звучали тревожные нотки. Путин и Си Цзиньпин говорили о проблемах откровенно, представители Запада пытались делать хорошую мину при плохой игре. Но было ясно – дела в мире идут «не очень».

Неолибералы, пытавшиеся позиционировать себя как планетарные лидеры и «окончатели истории», посадили мир в большую лужу. Отсутствие в западных странах эффективного механизма реагирования на экстремальную ситуацию и постмодернистское «разжижение мозгов» населению пандемией, несмотря на все достижения современной науки, нанесли по обществам и экономикам очень болезненный удар. И теперь те, кто годами пропагандировал «либеральные ценности», вдруг стали позиционировать себя этакими социалистами-патерналистами.

Будем надеяться, что их избиратели не забудут им уроков секс-просвета в школах, введение однополых браков, лоббирование «бизнеса без правил» и прочие либертарианские «прелести».

По факту же, с уверенностью мы пока можем говорить только о том, что мир сильно изменился и уже никогда не будет таким, как он был всего лишь год назад. А будущее, пусть это и звучит банально, - в руках самих людей…

Святослав Князев