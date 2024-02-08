ADDicted! «Чего хотел добиться ты» (интернет-сингл)

Исполнитель: ADDicted!, Название: «Чего хотел добиться ты», Стиль: альт-рок, Год: 2024

Слово «addicted» с английского переводится как зависимый. И музыканты и впрямь борются в своем творчестве с зависимостями, причем не столь очевидными, но не менее опасными, чем алкоголь, наркотики и игромания — ленью и наркотиками. Как нельзя лучше для этой цели подходит альтернативно-панковское звучание команды и эмоциональный вокал.

Новый сингл «Чего хотел добиться ты» фиксирует момент, когда человек переживает полный жизненный крах, но упорно не желает признаваться в этом. Он обвиняет всех и вся, при этом, разбивая зеркало, на самом деле ненавидит не пресловутое мерзкое стекло, а самого себя. Взамен ему предлагается просто помолчать, обратить внимание на людей вокруг, и взять от них то, что не хватает ему самому.

Оформление сингла как нельзя лучше соответствует такому содержанию. Известно, что загнанный человек становится часто болезненно суеверным. Отсюда — образ проткнутой иголками куклы вуду. Но ведь на самом деле виноваты не воображаемые колдуны, а только ты сам...