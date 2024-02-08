ADDicted! «Чего хотел добиться ты» (интернет-сингл)

ADDicted! «Чего хотел добиться ты» (интернет-сингл)

Исполнитель: ADDicted!, Название: «Чего хотел добиться ты», Стиль: альт-рок, Год: 2024

Слово «addicted» с английского переводится как зависимый. И музыканты и впрямь борются в своем творчестве с зависимостями, причем не столь очевидными, но не менее опасными, чем алкоголь, наркотики и игромания — ленью и наркотиками. Как нельзя лучше для этой цели подходит альтернативно-панковское звучание команды и эмоциональный вокал.

Новый сингл «Чего хотел добиться ты» фиксирует момент, когда человек переживает полный жизненный крах, но упорно не желает признаваться в этом. Он обвиняет всех и вся, при этом, разбивая зеркало, на самом деле ненавидит не пресловутое мерзкое стекло, а самого себя. Взамен ему предлагается просто помолчать, обратить внимание на людей вокруг, и взять от них то, что не хватает ему самому.

Оформление сингла как нельзя лучше соответствует такому содержанию. Известно, что загнанный человек становится часто болезненно суеверным. Отсюда — образ проткнутой иголками куклы вуду. Но ведь на самом деле виноваты не воображаемые колдуны, а только ты сам... 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
ЦИК нашел «вызывающие удивление ошибки» в подписях за Надеждина
ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых
28 человек погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске
Так какую страну создал Ленин?
Избранное
Стоит ли покупать акции Tesla
Евгений Алексеев «The Way»
Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Plotnik 82 – Манагер «Берия»
«Мятеж, который был в Казахстане – это не терроризм даже в самых крайних своих формах»
Карвинг: превратим арбуз в цветок
Чернышев / Булгаков «Память»
Пурген «Киберализм» (CD-релиз)
Право на восстание и право на подавление
Корабль «Арии» обрел свою гавань с расширенной командой
«Моральный кодекс», 31 марта, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации