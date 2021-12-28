Молдова нашла способ отказаться платить долг за российский газ

Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спыну не имел полномочий подписывать протокол об урегулировании спорных вопросов с «Газпромом». В любой момент Кишинев может вытащить эту карту из рукава и отказаться от взятых на себя обязательств

Одно из них предполагает, что до 1 мая 2022 года компания «Молдовагаз» должна подписать соглашение об урегулировании задолженности перед «Газпромом».

Казалось бы, газовый вопрос Молдова решила еще в конце октября, когда подписала пятилетний контракт с российским концерном. Но менее чем через месяц глава «Молдовагаза» Вадим Чебан признал, что у компании нет возможности оплачивать законтрактованные объемы голубого топлива.

«У нас возник особый разрыв, потому что в октябре в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов; над этой проблемой сейчас мы работаем», — заявил Чебан.

В октябре, как известно, у Молдовы закончился контракт с «Газпромом», поэтому она покупала газ по рыночным ценам — тогда это было 800 долларов за тысячу кубов. Но тариф для потребителей остался старым, из расчета на 150 долларов. Таким образом, с каждой тысячи кубометров компания теряла большие деньги. В итоге Вадим Чебан с протянутой рукой пошел к правительству и попросил заем в размере 74 миллионов долларов.

Ситуация кажется парадоксальной: компания заключает контракт на поставки топлива, а через считаные дни заявляет, что у нее нет финансовых возможностей для выполнения этого контракта. Правительство вынуждено предоставить ей заем — другого выхода нет. Не оставлять же молдаван без газа в разгар отопительного сезона!

На этом сюрпризы не закончились. Прошел еще месяц, и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что вице-премьер Спыну не имел права подписывать протокол об урегулировании спорных вопросов с «Газпромом».

«У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — утверждает Гаврилица.

Здесь нужно понимать, что молдавская сторона подписала с Москвой два документа. Первый — это непосредственно коммерческий контракт с «Газпромом». В нем прописаны конкретные условия, объемы, цены и прочее.

Второй документ — тот самый протокол об урегулировании спорных вопросов, который привез из Москвы Андрей Спыну.

Восьмой пункт этого документа предполагает, что правительство Молдовы «выделит дополнительные финансовые ресурсы на оплату расходов потребителям». Именно это и произошло, когда Чебан попросил заем у правительства.

Оппоненты вице-премьера считают, что он целенаправленно подставил свое государство. «Г-н Андрей Спыну, разве ваша совесть не мучает вас за то, что вы до сегодняшнего дня знали и молчали об обязанности "Молдовагаза" произвести оплату за покупку газа в октябре по цене SPOT 790 долларов за 1000 м3? Вы также умолчали о выплате аванса в размере 50% за газ в ноябре 2021 года. Вы очень хорошо знали это, когда были в Москве и подписывали протокол», — возмущалась экс-министр финансов Молдовы Мариана Дурлештяну.

Впрочем, эта ситуация уже отыграна.

Сейчас куда важнее то, что «Молдовагаз» обязан до 1 мая 2022 года подписать с «Газпромом» еще одно соглашение об урегулировании задолженности. Предварительно Молдова проведет аудит долга на правом берегу Днестра. Или не проведет?

Законность контракта с «Газпромом» правительство Гаврилицы не ставит под сомнение, а с протоколом, как говорится, не все так однозначно.

В любой момент Кишинев может объявить его не имеющим юридической силы. Тогда переговоры по долгу начнутся сначала.

Но газ, товарищи россияне, будьте добры поставлять по расписанию!

Контракт выполнять нужно, протокол — не нужно. «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали».

При желании можно взять на вооружение и другие аргументы. Здесь Молдове пригодится «передовой опыт» Украины, которая отказалась признавать так называемый «долг Януковича». Почему? Потому что Россия якобы заставила Украину взять кредит в размере трех миллиардов долларов.

«Соглашение было заключено в результате принуждения, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС», — говорится в заявлении украинского Минфина и Министерства иностранных дел.

Молдову, конечно, тоже «заставили» подписать протокол — ее «шантажировали» поставками газа.

Коварный «Газпром» отказывался заключать новый контракт без гарантий того, что молдавская сторона признает существование долга и обязуется погасить его, подписав новое соглашение до 1 мая 2022 года.

Почему бы не взыскать с России моральную компенсацию за «энергетическое давление»? Того и гляди, «Газпром» окажется в долгу перед Молдовой, а не наоборот…

Самое забавное, что в законности протокола Наталья Гаврилица усомнилась только сейчас. А без малого два месяца назад она говорила о «найденных точках соприкосновения по важным вопросам».

Чебан расхваливал новый контракт с «Газпромом» и заявлял, что он позволит стране сэкономить 405 миллионов долларов всего за 14 месяцев. «Я рад, что мы нашли компромисс и пришли к подписанию итогового протокола и продлению договора о поставках газа. Это компромисс, который устраивает обе стороны», — радовался Спыну.

Оно и понятно: чтобы заключить контракт на приемлемых условиях, Молдова должна была подписать протокол об урегулировании газовых споров.

Кто же будет извещать Москву, что Андрей Спыну не наделен соответствующими полномочиями? Лучше вспомнить об этом чуть позже, когда вопрос с поставками газа на ближайшие пять лет уже решен.