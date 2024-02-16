Наконечный «Анабиоз» (рецензия на клип)

Наконечный «Анабиоз» (рецензия на клип)

Недавняя премьера от Александра Наконечного «Анабиоз» поразила своим атмосферным полуакустическим звучанием и ассоциативной образностью

Очевидным образом в песне была некая недосказанность, фантазии по мотивам которой очень пригодились создателям клипа на эту вещь. Сейчас мало снимают красивых сюжетных роликов. Еще реже — видео с философским подтекстом. Но в клипе Наконечного всего этого сполна.

Певец играет бедолагу, который попал в ДТП в лесу и, истекая кровью, тщетно пытается дойти до тех, кто ему поможет. С самого начала становится ясно, что дело здесь не в людском равнодушии, ведь проезжавший мимо автомобиль сразу останавливается, и его водитель пытается сделать все от него зависящее. Только вот герой все равно продолжает метаться и чего-то искать. В клипе совмещены сразу несколько планов, где Наконечный ползет по заснеженному лесу, поет в круге света и видит какую-то неясную цель в темноте. В итоге, конечно, оказывается, что речь шла о коме. Но название «Анабиоз» только придает работе дополнительное измерение.

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Фото: Kcna.kp
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